„Marșului Vieții” revine la Iași

* Iașul va primi vizita unei delegații din Israel care va include membri de familie ai victimelor și supraviețuitorilor Pogromului de la Iași, oficialități centrale și locale, membri ai Corpului Diplomatic și consular, care vor aduce împreună cu comunitatea ieșeană un omagiu celor dispăruți în tragicele evenimente din 1941

Primăria Municipiului Iaşi va organiza în perioada 7 – 11 septembrie 2025, în colaborare cu Comunitatea Evreilor din Iași și Rabinul Josef Wasserman din Israel, președintele Fundației pentru Promovarea și Dezvoltarea Iudaismului în România, cea de-a XI-a ediție a „Marșului Vieții” – amplu proiect de comemorare a 84 de ani de la Pogromul de la Iași.

Cu acest prilej Iașul va primi vizita unei delegații din Israel care va include membri de familie ai victimelor și supraviețuitorilor Pogromului de la Iași, oficialități centrale și locale, membri ai Corpului Diplomatic și consular, care vor aduce împreună cu comunitatea ieșeană un omagiu celor dispăruți în tragicele evenimente din 1941.

Marți, 9 septembrie 2025, în Cimitirul Evreiesc va avea loc un moment simbolic de recunoaştere a meritelor deosebite ale comunităţii evreiești în dezvoltarea Iaşului. Ieșenii care doresc să participe la „Marșul Vieții” sunt așteptați la ora 8.30 la Centrul de Cartier Păcurari (șoseaua Păcurari nr. 34), de unde se va pleca în marș până la Cimitirul Evreiesc (aleea Cimitirul Evreiesc nr. 2). Programul oficial al comemorărilor din Cimitirul Evreiesc va începe la ora 9:00 și va cuprinde momente religioase, depuneri de coroane și alocuțiuni ale oficialităților și invitaților.

Iaşul a fost printre primele oraşe din România în care s-a stabilit comunitatea evreiască, aceasta fiind deosebit de implicată atât în dezvoltarea comerţului, cât şi a artelor (primul teatru idish din lume, „Pomul verde”, a funcţionat la Iaşi, în zona actualului Parc al Teatrului), a medicinei, a stiinţelor şi a patrimoniului arhitectural, fiind un oraș special pentru membrii comunității evreiești din România și Israel. Municipiul Iași este înfrățit cu orașele Haifa, Ashdod și Netanya.

Programată inițial pentru perioada 29 iunie – 2 iulie 2025, manifestarea a fost amânată având în vedere escaladarea îngrijorătoare a conflictului din Orientul Mijlociu, situație care a dus la măsuri drastice de restricționare a mobilității în zona statului Israel, în particular anularea a numeroase curse aeriene externe.

În cele trei zile de pogrom au fost asasinați 13.266 de evrei din Iași

Pogromul de la Iași, petrecut între 27 și 30 iunie 1941, rămâne una dintre cele mai sângeroase crime în masă comise împotriva evreilor din România și unul dintre cele mai violente pogromuri din istoria Europei de Est. Evenimentele s-au declanșat la scurt timp după intrarea României în războiul împotriva Uniunii Sovietice, în alianță cu Germania nazistă. Potrivit datelor oficiale publicate de Comisia Wiesel și confirmate de autoritățile române, în cele trei zile de pogrom au fost asasinați 13.266 de evrei din Iași – aproape o treime din întreaga comunitate evreiască a orașului. Carmen DEACONU