„Mărțișoare” speciale, la Centrul de Transplant Renal din Iași

O femeie în vârstă de 39 de ani, din Iași, și un bărbat de 54 de ani, din Vrancea, au primit o nouă șansă la o viață normală cu ajutorul unui transplant de rinichi. Donator a fost o femeie de 71 de ani din Suceava aflată în moarte cerebrală, a cărui fiu a fost de acord cu donarea de organe.

Deși avea o vârstă înaintată, rinichii și ficatul donatoarei erau viabile. Medicii spun că și un singur an cu un rinichi transplantat, în loc de dializă, schimbă complet organismul și prelungește viața pacienților, chiar dacă durata transplantului e mai mică.

Intervențiile de transplant au avut loc vineri la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iași. Cei doi pacienți au fost chemați pentru a se verifica compatibilitatea. Apelurile salvatoare i-au surprins.

Tânăra de 39 de ani din Iași este psiholog și urma să intre pe dializă pe 12 martie. Mama sa a primit, la rândul ei, un rinichi în urmă cu 20 de ani de la tatăl său, așa că donatorul cadaveric era singura sa șansă la o viață normală. „Prima dată am aflat de problema mea la 14 ani. Într-adevăr, mi s-a spus ca va urma un drum lung, că voi face dializă și, poate, eventual, voi putea face tranpsplant, la un moment dat. Mama mea, la fel, are aceeași problemă de sănătate, rinichi polichistici. E o problemă ereditară. Ea a făcut transplant acum 20 de ani. Doar că atunci donatorul a fost tatăl meu și, cumva, mulțumesc lui Dumnezeu, merge foarte bine și astăzi. Am putut vedea evoluția bolii și în cazul mamei mele. La mine a fost diferit. A fost evoluția mult mai rapidă decât în cazul ei, dar, până la urmă, s-a finalizat în același mod”, spune Corina Dondaș, primitoarea unuia dintre rinichi.

Cadou de mărțișor, cu câteva zile înainte de prima ei ședință de dializă

„A fost foarte neașteptat. Era să nici nu aud telefonul pentru ca a fost undeva pe la 11 noaptea și a doua zi eram programată la control, efectiv. Și pe 12 acum urma să încep dializa și era deja un proces destul de dificil și mă simțeam destul de rău în ultima jumătate de an și chiar nu am crezut vreodată că o să am donator sau să găsească pe cineva care să fie compatibil. E mai mult decât un mărțișor pentru mine. Nu cred că aș putea avea vreodată cuvintele să le mulțumesc donatorilor și familiei donatorilor și echipei medicale și chirurgicale de aici și tuturor. Cred că e cel mai frumos cadou. Nici cadou nu e un cuvânt potrivit. E o șansă, practic, la viață pentru cineva și, in felul ăsta, ma gândesc că poate aș putea, la rândul meu, să ofer ceva din ajutorul ăsta oamenilor cu care voi lucra în continuare. În felul ăsta pot, cumva, să îmi continui activitatea pentru că în ultima perioadă chiar îmi impacta destul de mult activitatea pe plan profesional și nu mai puteam avea atât de mult pacienți. Pot cu adevărat schimba viața cuiva și că... nu pot să descriu diferența, cum eram acum câteva luni și acum, când pot să ma bucur de anumite lucruri pe care, poate, nu le aveam. Viața cu o boală renală presupune foarte multe restricții. Inclusiv lucruri mărunte legate de mâncare, de băut apă, călătorit și acum, efectiv, pot face lucruri simple, normal. De exemplu, astăzi, efectiv m-am bucurat că am mâncat pâine și era o chestie foarte banală, dar mie mi-a produs foarte multă bucurie”, spune ea.

Un pompier din Vrancea, al doilea primitor

Cel de-al doilea rinichi a ajuns la un bărbat de 54 de ani din Vrancea, care făcea dializă de jumătate de an.

El a mai fost sunat și în luna noiembrie pentru un posibil transplant la București, dar nu a fost ales atunci. „Țin să mulțumesc familiei donatorului care mi-a dat șansa la a doua viață, echipei de medici, care este în permanență alături de noi. Avem familii acasă care ne așteaptă, copii, nepoți. Am mai fost chemat o dată la București, la sfârșitul lunii noiembrie. Au fost alte priorități acolo și pe data de 27 am fost sunat la ora 10:50 de către Institutul de Transplant din Iași să mă prezint că este un posibil donator”, spune Adrian Săvulescu, pacient transplantat.

Mama sa a murit din cauza bolii de rinichi

„Mama mea a murit acum 17 ani tot de aceeași boală, boală polichistică, tata, la fel, e decedat, nu am avut la cine să apelez pentru donator. Am în jur de 15 ani de când știu de boală. M-am mai păstrat, m-am mai ferit, cât s-a putut. A trebuit să evit eforturile. Nu este o viață sigură. Când îți este rău, când îți este bine. O să încerc să mă reintegrez în societate, la locul de muncă. Am lucrat la pompieri, la Odobești și încerc să mă reintegrez. Am avut și am încredere în medici. Medicina este foarte înaintată, trebuie să ne bazăm pe medicină. Dumnealor știu prea bine ce să facă pentru noi. I-aș îndruma pe toți să accepte să doneze. Prin donare există a doua șansă la viață și foarte multă lume are nevoie de acest transplant. Indiferent de organ. Care poate și dorește, cu cea mai mare plăcere să facă. Cineva, acolo, așteaptă”, spune el.

O bătrână de 71 de ani a fost donator

Medicii spun că vârsta înaintată a donatorului a făcut ca procedura să fie mai complicată și mai atent verificată fiecare compatibilitate. „Ca particularități aș menționa un aspect important. Pe fondul reducerii numărului de donatori din ultimul timp, ultima recoltă a fost de la un donator cadaveric de 71 de ani. Și lucrul ăsta este important pentru că, vedeți, trebuie să extindem cumva posibilitățile de recoltă. Unii ar spune că 71 de ani este un donator nu optim, în niciun caz marginal. Dar noi avem o experiență bună în momentul de față, chiar și în aceste cazuri mai dificile. Pacientul, în momentul recoltei, cazul respectiv nu avea o funcție renală perfect normală, dar ne-am asigurat că o avea anterior. De asemenea, colegii noștri s-au asigurat că nu existau alte probleme, să spunem, medicale și am căutat o potrivire cât mai bună. Pentru prima dată am făcut cross match ul înainte de a fi efectuată recolta. Astfel încât, la câteva minute de la primirea rinichilor la spitalul Parhon, ei venind de la Suceava, s-a putut trece la pasul următor al implantării rinichilor. Încercarea noastră a avut un rezultat absolut conform așteptărilor și de buna calitate”, explică prof. dr. Adrian Covic, coordonatorul Centrului de Transplant Renal din Iași.

„Un astfel de pacient ar putea ajunge la 20-30 de ani de supraviețuire, ceea ce este enorm”

Deși există posibilitatea ca perioada de viabilitate a transplantului să fie mai mică decât e atunci când se iau rinichii de la un tânăr sau de la un donator viu, orice zi a unui bolnav de rinichi în care nu face dializă este o prelungire a vieții cu niște ani. „Practic, se resetează întreg organismul. Și, da, va intra în dializă ulterior, dar va intra după mai mulți ani. Există un, ceea ce numim, life circle al pacientului renal care își alege o metodă sau alta de suplinire renală. Este transplantat, la un moment dat se întoarce într-o metodă, eventual în cealaltă când se epuizează una sau alta. Un pacient din acesta într-un astfel de life circle s-ar putea să ajungă și la 20-30 de ani de supraviețuire, ceea ce este enorm”, a mai spus dr Adrian Covic.

„Ambii pacienți, au antecedente familiale. Din păcate, este o boală care se transmite în familie, așa că nu exista foarte multe șanse de la un potențial donator din familie, tocmai din cauza acestei afecțiuni genetice. Și atunci pentru ei singura speranță era un donator aflat în moarte cerebrală. Acest donator aflat în moarte cerebrală este evaluat din perspectiva stării de sănătate și a speranței de viață a rinichiului. O funcționalitate chiar mai redusă prelungește viața pacientului cu ani de zile. Și prelungește viața fără dializă cu ani de zile. Cinci ani de zile fără dializă poate să însemne extrem de mult. Sunt intervenții în jurul acestei vârste de 71 de ani efectuate anterior. Inclusiv, cred ca pacienții din Bulgaria a fost în jurum acestei vârste. Suntem profund recunoscători familiei donatorului”, explică doctorul Ionuț Nistor.

Cu aceste intervenții, spitalul din Iași a ajuns la 9 proceduri de transplant de la începutul acestui an.

România se află însă în continuare la coada clasamentului privind transparentul de organe la nivelul Uniunii Europene.

Doar în Moldova, lista de așteptare pentru un rinichi este de peste 300 de persoane.

