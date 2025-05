Mici și bere gratis, la Ciric

De 13 ani, angajații companiilor din subordinea Primăriei Iași au parte de o petrecere autentică la iarbă verde, de 1 mai. Sindicatele au organizat și anul acesta o petrecere de pomină, pentru sute de angajați. Au primit, cu toții, mici, bere, dar și un spectacol de muzică folclorică la care oamenii s-au prins repede în horă.

Petrecerea și-a avut startul la ora 10 pe malul lacului Ciric. Nu mai puțin de 4.000 de mici au fost puși de la primele ore ale dimineții pe gratare, spre încântarea oamenilor.

„Frumos, ca în fiecare an, organizarea bună, micii foarte buni. Am sărbătorit Ziua Muncii cu mici și bere. Liber, distracție, întâlniri cu persoane dragi”, spunea un angajat al Companiei de Transport Public din Iași.

„Este bine, este frumos, atmosfera frumoasă. Este Ziua Muncii. Ne aducem aminte de când eram în activitate. Acum suntem pensionari. Noi venim pentru distracție. Mâncare are toată lumea. Pentru distracție, pentru întâlnire cu colegi, cu prieteni că așa e frumos. Abia am așteptat”, explică o ieșeancă.

„Cu prietenii sărbătorim această zi, cu muzică, cu mici și voie bună. Imi place mult să dansez”, a menționat un angajat de la firma de salubritate.

Pe celălalt mal al lacului Ciric grătarele au fost și ele încinse de la primele ore. Unii tineri au făcut și o strategie, au trimis mai devreme pe cineva să ocupe un grătar. „Facem cârnăciori, facem mici și ne punem la masă. O atmosferă foarte mișto, muzicuță, una, alta.O14.07 Am zis să mergem și noi unde putem. La Ciric, la Iași e ok. Șapte persoane suntem. A fost pur și simplu o întâmplare. Am zis să facem și noi un grătar. Totul am pregătit în dimineața asta. Totul perfect. Am trimis dinainte fetele, au așteptat, și au prins aici grătar. L-am ocupat de la 8 dimineața. Ăsta e al nostru”, spune Gabriel, un tânăr din Iași,

Alții au venit pregătiți ca la carte pentru a face micul perfect. „Aici am termonetru ca să vad cât are în interior. Are 170, de obicei îl mai lăsăm să fie mai bine făcut.Are 160. Mai trebuie. Puiul la 165. De 1 Mai am zis sa venim și noi sa mâncăm aici. Nu veneam la grătar de obicei, că știu că e aglomerație cum vedeți astăzi, dar am zis anul ăsta să ne distrăm. Am venit la 10, dar am avut colege care au venit la 7 și ne-au lăsat și pe noi”, spune Andrei, student în Iași.

Polițiștii și pompierii au avut grijă ca toate petrecerile din zonele de agrement să se desfășoare fără incidente. Maria STANCU