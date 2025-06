Micii ingineri de la Şcoala „Carol I” Iaşi, de două ori pe harta lumii

Anul trecut, au uimit o lume întreagă. Anul acesta, o fac din nou. Pentru al doilea an consecutiv, elevii de la Şcoala Primară „Carol I” din Iaşi vor reprezenta România la etapa mondială a unuia dintre cele mai importante concursuri de robotică din lume: FIRST LEGO League Asia Open Championship, sezonul Submerged, desfăşurat în perioada 7-10 august în Macao, China.

Se numesc FIRST Carol GENERATION şi fac parte din Clubul de Robotică CaroLIIS, un proiect educaţional construit cu pasiune în inima unei şcoli primare ieşene. Sunt elevi de clasa a III-a şi a IV-a, dar când vine vorba de STEM, gândesc şi creează ca nişte adevăraţi ingineri în devenire.

Maria Bădiliţă Acozmi, Aria Evelin Creţu, Anastasia Hadarag, Tudor Alexandru Macovei, David Alexandru Tomegea şi Cezar Constantin Sîrghi formează echipa care va concura la nivel internaţional alături de alte 300 de echipe din toată lumea, într-un sezon marcat de tema Submerged, ce îmbină creativitatea, tehnologia şi soluţiile ecologice.

Participarea lor nu este o întâmplare. La etapa naţională a FIRST LEGO League, desfăşurată la Bucureşti în februarie, CaroLIIS a obţinut două premii importante - Core Values Award şi Team Model Award -, concurând cu peste 30 de echipe din toată ţara.

Această dublă calificare mondială în doar doi ani nu face decât să confirme că robotica românească nu mai e doar o promisiune, ci o realitate de vârf. „Este o performanţă uriaşă ca o şcoală primară să se regăsească de două ori, în doi ani consecutivi, pe harta mondială a roboticii. Calificarea la Mondialul din Macao este un rezultat al pasiunii, al muncii constante şi al unei comunităţi care a crezut cu adevărat în potenţialul copiilor săi”, afirmă prof. Claudia-Filareta Cărăuşu, directorul şcolii şi coordonatorul Clubului CaroLIIS.

Clubul de Robotică CaroLIIS a luat naştere în noiembrie 2022, cu sprijinul elevilor mentori de la cluburile CyLiiS şi Peppers din cadrul Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi. „Am crezut în acest proiect, l-am început de la zero, am amenajat un laborator de robotică, în care se desfăşoară activitatea Clubului de Robotică CaroLIIS şi sunt convinsă că implementarea unor aspecte de noutate, de viziune, de abordare diferită, de ancorare şi racordare la nou, aduce un plus valoare oricărei instituţii şcolare”, a spus prof. Claudia-Filareta Cărăuşu, directorul şcolii şi coordonatorul Clubului CaroLIIS.

În mai puţin de doi ani, clubul a devenit un model de bună practică în educaţia STEM pentru clasele primare, fiind premiat la nivel naţional cu ambele echipe: FIRST Carol GENERATION şi Cyber Carol.

Participarea la competiţia mondială a fost posibilă şi datorită sprijinului constant din partea Primăriei Municipiului Iaşi, a domnului primar Mihai Chirica şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, instituţii care au înţeles importanţa reprezentării României în context global. „Faptul că am amenajat un laborator modern de robotică, că mentorii şi elevii lucrează împreună şi că am reuşit în doi ani să obţinem recunoaştere naţională şi internaţională, demonstrează că şcoala românească are puterea de a se reinventa şi de a inspira. Comunitatea carolistă a fost recompensată într-un timp foarte scurt cu premii naţionale şi internaţionale, fapt care demonstrează capacitatea copiilor de a-şi valorifica talentele, abilităţile din zona STEM şi de a construi o comunitatea şcolară tot mai puternică, interconectată prin pasiune, puterea exemplului şi dorinţa de a învăţa împreună şi unii de la ceilalţi”, mai spune prof. Cărăuşu. Laura RADU