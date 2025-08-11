Mii de copii nu mai au loc în școlile din Zona Metropolitană. Primarul Iașului se revoltă

* comunele din Zona Metropolitană se transformă în dormitoare uriașe * două treimi dintre elevii din Zona Metropolitană învaţă în Iaşi * primarul Mihai Chirica subliniază că presiunea financiară, logistică şi urbanistică se resimte disproporţionat asupra municipiului Iaşi, în timp ce multe administraţii locale din zona periurbană nu dezvoltă infrastructura şcolară necesară

Primarul Municipiului Iaşi, Mihai Chirica, trage un semnal de alarmă către Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru că infrastructura şcolară din Zona Metropolitană este profund deficitară, iar efectele se resimt direct de ieşeni.

Datele prezentate de Primăria Municipiului Iaşi şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iaşi (ADI ZMI) arată că aproape două treimi (62,7%) dintre elevii din localităţile periurbane învaţă în şcolile din municipiul Iaşi sau din localităţi apropiate, nu în localitatea de domiciliu.

În cifre, din cei peste 35.000 de elevi care locuiesc în cele 27 de unităţi administrativ-teritoriale din Zona Metropolitană (fără Municipiul Iaşi), doar 13.207 (37,3%) sunt şcolarizaţi local. Restul - peste 22.000 de elevi - fac zilnic naveta, creând o presiune uriaşă pe unităţile de învăţământ ieşene, dar şi pe traficul rutier. Situaţia devine evidentă mai ales în vacanţe, când traficul este mult mai fluid.

Deficitul este grav. În majoritatea UAT-urilor periurbane, gradul de cuprindere locală a elevilor este sub 50%. În comunele cele mai apropiate de Iaşi, cifrele sunt dramatice - Rediu 14,2%, Bârnova 18,2%, Prisăcani 19%, Scânteia 24,9%, Aroneanu 30,1%, Miroslava 30,8%. Acest lucru înseamnă că mii de copii nu au efectiv unde învăţa în propria localitate.

Primarul Mihai Chirica subliniază că presiunea financiară, logistică şi urbanistică se resimte disproporţionat asupra municipiului Iaşi, în timp ce multe administraţii locale din zona periurbană nu dezvoltă infrastructura şcolară necesară .

În plus, lipsa şcolilor şi grădiniţelor în comunele din jurul Iaşului duce la supraaglomerare în clasele din Iaşi, la creşterea costurilor suportate de părinţi şi la scăderea calităţii vieţii. „Este esenţial ca Ministerul Educaţiei să includă urgent localităţile din Zona Metropolitană în programele prioritare de investiţii. Acolo este cea mai mare nevoie, iar cifrele nu pot fi ignorate. Dacă nu acţionăm acum, diferenţele între mediul urban şi cel periurban se vor adânci, iar presiunea pe Iaşi va deveni insuportabilă”, spune primarul Mihai Chirica.

Edilul, împreună cu ADI ZMI, solicită ca Planul Naţional de Investiţii în Infrastructura Şcolară şi programul „Şcoli mai sigure, incluzive şi sustenabile” să includă cât mai multe UAT-uri din Zona Metropolitană Iaşi.

Potrivit Politicii Urbane a României, aprobată de Guvern, localităţile periurbane cu creştere demografică accelerată - cum sunt cele din jurul Iaşului - trebuie să fie prioritate naţională pentru dezvoltarea infrastructurii educaţionale.

De asemenea, având în vedere că Unitatea de Management a Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei pregăteşte în acest prezent Planul Naţional de Investiţii în Infrastructura Şcolară, primarul Mihai Chirica şi ADI ZMI solicită ca în acest Plan să fie acordată o atenţie sporită necesarului de infrastructură şcolară în localităţile periurbane din jurul oraşelor dinamice ale României, aşa cum este municipiul Iaşi.

În ultimii patru ani, populaţia şcolară din Zona Metropolitană a crescut cu aproape 5.000 de elevi - un trend care nu arată semne de încetinire. Fără investiţii majore în şcoli, grădiniţe şi creşe în comunele din jurul Iaşului, problemele actuale nu vor face decât să se agraveze. Laura RADU