Mii de locuri disponibile în Universitățile ieșene, la admiterea de toamnă

Universităţile din Iaşi îşi deschid din nou porţile pentru candidaţii care nu au prins loc în vară sau care s-au răzgândit între timp. În sesiunea de admitere din septembrie 2025, două dintre cele mai mari instituţii de învăţământ superior din oraş - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” - anunţă mii de locuri disponibile.

La UAIC, înscrierile se fac în perioada 5-8 septembrie, iar în perioada 9-13 septembrie se face selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor. Înscrierile se pot face şi online pe platforma eadmitere.ro.

La admiterea de toamnă organizată de UAIC oferta pentru ciclul de licenţă însumează 404 locuri la buget şi 2.456 la taxă, adică un total de 2.860 de locuri. Dacă adăugăm şi locurile pentru românii de pretutindeni, cifra totală urcă la peste 3.500 de locuri.

ele mai multe locuri sunt disponibile la Litere, Informatică, Economie şi Psihologie.

În timp ce UAIC oferă în principal locuri la taxă, dar şi câteva sute la buget, Politehnica vine cu oportunităţi importante atât pentru absolvenţii de liceu, cât şi pentru cei care vor să continue studiile la masterat sau doctorat.

La TUIASI, deschiderea celei de-a doua sesiuni de admitere 2025, este în perioada 1-10 septembrie, la 9 dintre cele 11 facultăţi. Singurele facultăţi care nu organizează admitere de toamnă sunt Arhitectura şi Automatică şi Calculatoare.

Universitatea Tehnică a anunţat că de la 1 septembrie scoate la concurs peste 1.000 de locuri, dintre care 620 la licenţă, 350 fiind la master şi 35 la doctorat.

Similar anilor precedenţi, candidaţii la o licenţă de inginer la TUIASI pot alege până la trei facultăţi, plătind o singură taxă şi depunând un singur dosar, urmând să fie admişi la una dintre specializările preferate, în funcţie de medie.

Potrivit calendarului admiterii, pe 11 septembrie candidaţii vor afla rezultatele preliminare, pot contesta pe 11 şi 12 septembrie, iar între 12-15 septembrie candidaţii trebuie să confirme locul pentru care au optat. Afişarea rezultatelor intermediare va fi pe 15 septembrie, iar rezultatele finale vor fi anunţate tot pe 15 septembrie.

La masterat, perioada înscrierilor este 8-17 septembrie, examenul de admitere se va susţine în perioada 18-19 septembrie, iar rezultatele preliminare vor fi afişate pe 19, contestaţiile putând fi depuse între 19 şi 20 septembrie. Rezultatele finale vor fi afişate pe 22 septembrie.

La Şcoala Doctorală din cadrul TUIASI, la cele 13 domenii acreditate, pentru sesiunea din septembrie sunt scoase la concurs 35 de locuri bugetate şi peste 90 de locuri finanţate din diferite taxe sau sponsorizări. Perioada de înscriere este 1-11 septembrie. Dosarul de înscriere va fi depus iniţial online iar ulterior şi în format fizic. Laura RADU