Ministrul Muncii trimite Corpul de Control la Iași

La doar câteva zile de când 26 de microbuze şcolare electrice cumpărate de Consiliul Judeţean au ajuns în comunităţile care au nevoie cel mai mult de ele, ministrul Muncii, Dragoş Pîslaru, anunţă că trimite Corpul de Control la mai multe consilii judeţene, inclusiv la Iaşi. Se pare că achiziţia microbuzelor şcolare s-a făcut discreţionar, la preţuri considerate a fi exorbitante.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, se apără şi spune că a accesat peste 30 de milioane de lei prin PNRR pentru achiziţia a 26 de microbuze, dar că demersul a fost făcut respectând reglementările legale cât şi ghidul impus de la nivel de ministerial. „Consiliul Judeţean Iaşi are ca drept obiectiv accesarea tuturor posibilităţilor de absorbţie a fondurilor europene. CJ Iaşi a accesat aceşti 30 de milioane de lei din fonduri europene. CJ Iaşi a făcut aceste achiziţii transparent, respectând toate reglementările legale în vigoare. Aceste achiziţii de microbuze electrice pentru şcolarii sau elevii judeţului nostru s-au făcut respectând întocmai ghidul făcut şi scris de Ministerul Educaţiei şi celelalte entităţi ale Guvernului”, a spus Costel Alexe.

Liberalul de la şefia CJ Iaşi a ţinut să spună foarte clar că la licitaţia organizată de CJ Iaşi, prin specialiştii săi, s-au înscris patru firme. În urma evaluării, pentru cele 26 de microbuze şcolare oferta declarată câştigătoare a aparţinut SC Aveuro International SRL, valoarea contractului fiind de 26.364.000 lei fără TVA, ceea ce reprezintă un preţ unitar de 1.013.000 lei fără TVA.

Datele din platforma SEAP arată că, în cadrul aceluiaşi apel PNRR, preţurile obţinute la nivel naţional au variat de la un judeţ la altul. „În urma licitaţiei nu a fost depusă nicio contestaţie, la fel cum pe perioada desfăşurării licitaţiei nu a fost depusă nicio solicitare de clarificări”, a spus Alexe.

El a mai spus că „niciun Consiliu Judeţean din ţară nu a scris ghidul în cadrul PNRR pentru achiziţia de microbuze electrice”. Asta pentru că „toate consiliile judeţene din ţară au respectat reglementările impuse de Ministerul Educaţiei, şi practic aşa a rezultat licitaţia”, a explicat Alexe.

Tot el spune că este important ca ministerele şi Guvernul să înţeleagă că în ţară nevoia de microbuze şcolare este mult mai mare faţă decât achiziţiile de până acum. Alexe vrea şi o descentralizare a achiziţiilor, funcţie de necesităţile fiecărei comunităţi în parte. „Cred că e important este nu ca CJ Iaşi sau altul din ţară să achiziţioneze sau să organizeze licitaţii, ci Ministerul Educaţiei sau Ministerul Dezvoltării, şi să trimită aceste microbuze direct acolo unde este nevoie de ele - la primării sau şcolile din judeţe. În momentul de faţă Iaşiul are 26 de microbuze electrice şcolare. Suntem în proces de achiziţie sau licitaţie pentru alte trei microbuze electrice”, a spus Alexe.

La sfârşitul lunii iulie, Consiliul Judeţean Iaşi a cumpărat, prin platforma SEAP, 26 de microbuze şcolare electrice. Dimensiunea microbuzelor a fost limitată la 6,8 metri pentru a respecta prevederile din Anexa 12 – Termenii de Referinţă privind achiziţionarea de autovehicule nepoluante de transport persoane (microbuze electrice) pentru transportul elevilor din învăţământul preuniversitar, asigurând astfel adaptabilitatea acestuia la infrastructura rutieră existentă şi la nevoile comunităţilor beneficiare. Şeful CJ Iaşi spune că ar fi avut nevoie şi de trei microbuze diesel. „Dacă ar fi fost după mine, ca Minister al Educaţiei sau al Fondurilor Europene sau Minister al Dezvoltării, aş fi dat posibilitatea, şi finanţarea, Consiliilor Judeţene sau autorităţilor publice locale să achiziţioneze şi microbuze diesel pentru că, din păcate nu au fost resurse financiare suficiente astfel încât să acoperim nevoia de microbuze şcolare în judeţul nostru. Aşa cum am mai spus în urmă cu doi ani, ajungeam să avem microbuz electric la Dagâţa, de 200.000 de euro, care să circule pe drumuri de pământ sau de piatră. Ceea ce nu este normal”, a spus Alexe. Laura RADU, Maria STANCU