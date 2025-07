Muncă de sclavi în Iași: burnout-ul, noua pandemie din birouri și magazine

* sub promisiunea unui „job stabil”, mii de angajați sunt exploatați zilnic în tăcere * salarii mizere, presiune constantă și lipsa sindicatelor transformă locurile de muncă în camere de tortură moderne * ca mai toate orașele mari, Iașul devine epicentrul unei crize tăcute: mii de angajați din IT, retail sau HO-RE-Ca își trăiesc viața profesională la limita epuizării psihice și fizice

Sub lumina neoanelor reci, în birouri open space sau în spatele tejghelelor din mall-uri, se desfășoară o dramă cotidiană pe care puțini o spun cu voce tare. Angajații din Iași, al treilea oraș ca mărime din România, devin victimele unui sistem economic ce vânează profit cu orice preț și ignoră complet starea de bine a celor care îl susțin.

În IT, sector considerat „de lux” în România, tineri dezvoltatori ajung rapid la epuizare din cauza deadline-urilor nerealiste, managementului autoritar și a lipsei reale de sprijin psihologic. „Ai bonusuri, dar nu ai viață. În 2024 am avut două concedii, ambele de câte trei zile. Am visat cod noaptea și m-am trezit plângând”, povestește un angajat dintr-o companie cu sediul în zona centrală.

În retail și HO-RE-CA, situația este și mai gravă. Salariile minime, orele suplimentare neplătite și lipsa oricărui suport din partea conducerii au devenit normă. „Lucrez 10-12 ore pe zi, inclusiv în weekend. Nu vă mai spun cum este de sărbători... Nu există sindicat, nu avem cu cine discuta. Tăcem și muncim”, spune o casieră dintr-un supermarket central.

Sindicatele, marii absenți

În marile companii din Iași, sindicatele lipsesc aproape cu desăvârșire. Frica de concedieri, intimidările subtile și cultura „recunoștinței” față de jobul prost plătit alimentează tăcerea. „Sunt oameni care cred că dacă au un loc de muncă, trebuie să accepte orice. Nu îndrăznesc să întrebe de drepturi, darămite să ceară schimbări”, explică un fost consilier în resurse umane.

Firmele mari exploatează lipsa organizării colective. Nu există negocieri reale, nu există reprezentare. În fața unui conflict de muncă, angajatul este singur și dispensabil.

Burnout-ul devine normă

Burnout-ul – epuizarea fizică, emoțională și mentală cauzată de stresul cronic la locul de muncă – a devenit o epidemie profesională în Iași. Medici psihiatri din oraș confirmă că au pacienți tot mai tineri, majoritatea veniți din corporații sau lanțuri de retail. „Simptomele sunt clare: insomnie, anxietate, pierderea motivației, somatizări. Din păcate, angajații ajung la noi doar când clachează complet”, afirmă un medic psihiatru.

Deși Iașul se laudă cu centre de business, creșteri economice și huburi de inovație, realitatea din spatele cifrelor e crudă: mii de oameni muncesc la limită, prost plătiți, nerespectați, fără sprijin sau drepturi colective. Burnout-ul nu este o excepție, ci un efect sistemic, cauzat de indiferență, presiuni economice și lipsa reglementărilor clare.

Dan DIMA