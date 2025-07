Municipiile Iași și Ungheni au obținut finanțare pentru două proiecte depuse în parteneriat

Primăria Municipiului Iași, în parteneriat cu Municipiul Ungheni (Republica Moldova) au obținut finanțarea pentru două proiecte transfrontaliere. Cele două proiecte sunt finanțate din fonduri europene nerambursabile prin intermediul Programului InterregNEXT România - Republica Moldova.

Primul proiect, Common resilient educational strategies for Z and Alpha generation – Strategii educaționale reziliente comune pentru generațiile Z și Alpha, beneficiază de un buget total de 555.155,71 euro și are ca scop dotarea cu echipament medical a cabinetelor medicale din șase unități de învățământ din Municipiul Iași și 7 grădinițe din Ungheni.

Cele șase unități școlare din Municipiul Iași vizate în acest proiect sunt: Liceul Teoretic „Miron Costin” (1.002 elevi), Colegiul Național „Mihai Eminescu” (1.500 elevi), Liceul Teoretic „Al.I. Cuza” (1.182 elevi), Liceul Tehnic de Electronică și Telecomunicații „Gh. Mârzescu” (554 elevi), Școala Gimnazială „George Călinescu” (825 elevi) și Școala Gimnazială „Dimitrie Sturdza” (752 elevi). Durata implementării proiectului este de 18 luni.

Al doilea proiect, Gateways for Sustainable integration of Midlle Prut Valley Culture into European Tourist Routes – Modalități de integrare durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene, are o durată de implementare de 24 de luni și beneficiază de un buget de 1.665.183,08 euro.

Scopul proiectului este dotarea cu echipamente audio/video și mobilier expozițional pentru Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași, precum și anveloparea și dotarea cu echipamente/mobilier expozițional a Palatului de Cultură Ungheni. Carmen DEACONU