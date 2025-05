Naționalul ieșean, invitat la cel mai mare festival de teatru din Bulgaria

* spectacolul „Plugarul și Moartea”, regizat de Silviu Purcărete și montat la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, va fi prezentat în premieră în Bulgaria în cadrul Via Fest 2025 – cel mai prestigios festival de teatru din țară * producția distinsă cu multiple premii UNITER și internaționale va ajunge pe scenele din Sofia și Varna în luna iunie

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași aduce din nou teatrul românesc în centrul scenei europene. Spectacolul „Plugarul și Moartea” de Johannes von Tepl, în regia celebrului Silviu Purcărete, a fost invitat la Via Fest 2025, festivalul de referință al Bulgariei în domeniul artelor spectacolului.

Producția ieșeană va fi prezentată pe 4 iunie la Youth Theatre (Sala Mare) din Sofia, de la ora 19:00, și pe 7 iunie, la ora 20:30, la Theatre and Music Production Centre din Varna.

Via Fest este recunoscut pentru selecția sa riguroasă și rafinată, aducând în fața publicului spectacole clasice și contemporane din Bulgaria și din străinătate, producții remarcate prin premii naționale și internaționale.

În acest context, „Plugarul și Moartea” a fost evidențiat de organizatori ca o lucrare de forță, datorită interpretării vizuale impresionante semnate de Silviu Purcărete – unul dintre cei mai importanți regizori est-europeni ai ultimelor decenii. Dramatizarea după lucrarea medievală târzie a lui Johannes von Tepl reînvie o carte de referință în istoria literaturii europene, fiind și una dintre primele tipărite pe continent.

Distincții internaționale importante

Montarea Teatrului Național din Iași a fost dublu laureată la Gala UNITER 2022, primind premiul pentru „Cel mai bun spectacol” și premiul pentru creativitatea video design-ului și mapping-ului, acordat artistului Andrei Cozlac.

În același an, spectacolul a triumfat și la Festivalul Internațional de Teatru „Theater at the Crossroads” din Serbia, unde a obținut patru trofee: Cel mai bun spectacol, Cea mai bună scenografie (Dragoș Buhagiar), Cel mai bun video design (Andrei Cozlac) și Cel mai bun rol masculin (Călin Chirilă)

Distribuția îi reunește pe Călin Chirilă – protagonistul premiat, alături de Diana Chirilă, Petronela Grigorescu, Irina Răduțu Codreanu, Camelia Bogleș, Smaranda Hăisan, Ștefania Bejan, Andreea Iuliana Cristina Chelici, Otilia Rojniță, Miruna Sticea, Robert Agape, Marian Alexandru Chiculiță, Flavius Grușcă și Valentin Mocanu.

Regia este semnată de Silviu Purcărete, scenografia de Dragoș Buhagiar, muzica originală aparține compozitorului Vasile Șirli, iar video design-ul – premiat internațional – este realizat de Andrei Cozlac. Producția implică și o echipă tehnică valoroasă: Radu Ghilaș (asistent regie), Vladimir Iuganu (asistent scenografie), Alexandru Condurache (filmări chroma), Constantin Dimitriu (operator video, transmisie online).

Selecția în cadrul Via Fest 2025 confirmă prestigiul montării și relevanța internațională a teatrului românesc contemporan. Spectacolul „Plugarul și Moartea” devine, astfel, un ambasador al excelenței teatrale din România, purtând semnătura uneia dintre cele mai valoroase echipe artistice din ultimele decenii.

Maura ANGHEL