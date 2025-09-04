Stiri
Nicio ghenă fară cod! Salubris împarte ieșenilor carduri de acces la tomberoane

containere

Dimensiune font:

| 04-09-2025 10:07

 

* fiecare dintre cele 175 insule ecologice achiziționate este alcătuită din cinci containere individuale, destinate colectării selective * accesul se va face doar pe baza unui card electronic, iar sistemele integrate vor înregistra date despre utilizatori * fiecare insulă are module GSM și un sistem informatic de monitorizare, care va permite o gestionare mai eficientă a deșeurilor și chiar optimizarea rutelor autospecialelor de colectare * începând cu 15 septembrie și până pe 15 octombrie 2025, Salubris va distribui cardurile de acces către ieșeni

Iașul intră într-o nouă etapă în ceea ce privește modernizarea sistemului de salubritate. Primele insule ecologice digitalizate – ansambluri de containere pentru colectarea separată a deșeurilor – au fost livrate și urmează să fie puse în funcțiune în mai multe cartiere.

Proiectul, finanțat cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), promite să schimbe radical modul în care ieșenii își gestionează deșeurile și să transforme orașul într-un model de bune practici la nivel național.

Municipalitatea ieșeană derulează un proiect în valoare de 24,2 milioane lei (aproximativ 4,9 milioane euro), prin care vor fi achiziționate 175 de insule ecologice digitalizate: 150 supraterane și 25 subterane. Achiziția a fost realizată centralizat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar fondurile au fost alocate prin PNRR – Componenta C3 „Managementul deșeurilor”.

Aceste insule ecologice reprezintă soluții moderne, concepute să înlocuiască vechile puncte gospodărești și să aducă mai multă disciplină și curățenie în zonele de colectare a deșeurilor.

Fiecare insulă este alcătuită din cinci containere individuale, destinate celor cinci fracții de deșeuri: biodegradabile, reziduale, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton.

Containerele sunt protejate împotriva vandalismului și accesului neautorizat și vor putea fi folosite doar de persoanele arondate fiecărei zone. Accesul se va face pe baza unui card electronic, iar sistemele integrate vor înregistra date despre utilizatori și vor transmite informații în timp real către operator.

Mai mult, fiecare insulă are module GSM și un sistem informatic de monitorizare, care va permite o gestionare mai eficientă a deșeurilor și chiar optimizarea rutelor autospecialelor de colectare.

Începând cu 15 septembrie și până pe 15 octombrie 2025, operatorul de salubritate Salubris SA va distribui cardurile de acces către cetățenii municipiului.

La acest moment, compania are aproximativ 83.000 de contracte active, dintre care 76.000 cu apartamente și locuințe individuale. Fiecare apartament va primi câte un card de acces, distribuit prin intermediul asociațiilor de proprietari, administratorilor sau direct către proprietari.

Astfel, doar persoanele arondate unei insule ecologice vor putea folosi containerele din acea zonă, reducând riscul depozitărilor neautorizate și al mizeriei din jurul punctelor gospodărești.

În paralel, Salubris SA organizează o licitație pentru achiziția a trei autospeciale specializate în colectarea separată a deșeurilor provenite din noile insule ecologice. Valoarea investiției este de 8,5 milioane lei, iar achiziția ar putea fi finalizată până la sfârșitul lunii septembrie.

Totodată, printr-un al doilea proiect finanțat tot prin PNRR, Primăria Iași a obținut fonduri de 17,6 milioane lei (circa 3,5 milioane euro) pentru achiziția a încă 152 de ansambluri de containere supraterane.

Cu cele două proiecte cumulate, Iașul va dispune de 327 de insule ecologice digitalizate, dintre care o parte supraterane și o parte subterane. Valoarea totală a investiției depășește 41,8 milioane lei (8,4 milioane euro). Practic, aceste investiții vor permite înlocuirea și modernizarea a circa 65% din punctele gospodărești existente în municipiu. „Este o nouă etapă pe care Primăria Municipiului Iași și Salubris SA o parcurg în programul de modernizare a sistemului de colectare separată a deșeurilor, pe care îl susținem pentru a ne alinia practicilor europene și, mai ales, pentru a avea un oraș curat și sănătos! Avem cel mai modern și mai performant operator de salubritate din țară și ne propunem să devenim și un model la nivel național în ceea ce privește colectarea separată și reciclarea!”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Un pas spre un oraș mai curat și mai european

Introducerea insulelor ecologice digitalizate reprezintă un pas semnificativ în direcția alinierii la standardele europene privind managementul deșeurilor. Pentru ieșeni, asta înseamnă mai multă curățenie în jurul blocurilor și o gestionare mai responsabilă a deșeurilor.

Dacă proiectul va fi implementat cu succes, Iașul ar putea deveni un exemplu pentru alte orașe din România, demonstrând că tehnologia, fondurile europene și responsabilitatea comunitară pot transforma un sistem de salubritate depășit într-un model modern și eficient. Daniel BACIU

 

ULTIMA ORA
Iașul redeschide ochii către patrimoniu: vernisajul care scoate la lumină memoria ascunsă a Bibliotecii Centrale Universitare

Creșterea intensității digitale prin soluții digitale optimizate în cadrul societății INVESTIGAȚII MEDICALE PRAXIS SRL IAȘI

Învățământul simultan, firul subțire care mai leagă copiii din satele sărace de școală

Administrația publică locală din Iași, decimată! 11% dintre angajați vor fi concediați

COVID revine în forță la Iași, în pragul deschiderii școlilor!

Ieșenii le-au plătit ucrainenilor servicii medicale în valoare de câteva zeci de milioane de lei!

Umbrărescu și-a dus armata de muncitori pe autostrada Iașului

Electricele iau avânt în capitala Moldovei

Iașul licitează viitorul copiilor: 100 de artiști își scot arta la bătaie pentru educația celor vulnerabili

Teatrul Luceafărul cucerește din nou Scandinavia. Artiștii din Iași duc „Stația clovnilor” la Copenhaga

FOTO -- Ghiozdănelele care duc lumea mai departe

Iașul redescoperă istoria la sate. Palatul Cuza din Ruginoasa, deschis în Noaptea Muzeelor

Iașul urcă pe podiumul educației globale. Peste 2.000 de elevi primesc certificate Cambridge

Iulian Fota o face, indirect, isterică pe Oana Țoiu: Umilire gratuită a unei mari puteri

Pensiile magistraților ar putea crește. Detaliul din proiectul asumat de Guvern. Bogdan Chirieac: Din ticăloșie s-a întâmplat lucrul acesta?

Cornel Nistorescu:Asumare furioasă

Cornel Nistorescu:Bolojan rămîne în picioare

Putin vede ”o luminiță la capătul tunelului”

Ministrul Educației, răspuns pentru sindicaliști: „Este aproape imposibil”

O cazma cu tricolor pentru Țoiu și Nicușor

Măsurile Guvernului sunt ineficiente pentru că ne împrumutăm la dobânzi din ce în ce mai mari

Tanczos Barna avertizează: 2025 va fi un an fără precedent pentru România. Guvernul pregătește măsuri dure

Tragedie în centrul Vasluiului: un copil de un an şi jumătate a murit electrocutat, în Piaţa Civică

Rețelele de gaze și electricitate – 52 de firme se bat pe contractele din Moldova

Sezon prelungit de pepeni, la Probota. Cel mai mic are 10 kilograme

SuperLiga: Ce amenzi au primit Dinamo și U Cluj după incidentele de la meciul direct / Deciziile Comisiei de Disciplină

Viața la ora 5 dimineața. Orașul ascuns al șoferilor, brutarilor și al umbrelor

Depresia de la mall. Cumpărăturile compulsive, noua terapie

Comenzi online și colete deteriorate de la curieri! Cum pot recupera clienții prejudiciul!

VIDEO Cisterna cu GPL răsturnată la Vaslui, „o bombă pe roți”. „Era ruginită, sudată, făcută din bucăți. Putea să explodeze în orice moment”

600 de elevi români și ucraineni din Iași primesc sprijin pentru noul an școlar

De la Producători Locali, Pentru Comunitatea Locală

Fresco Jugo s-a alăturat Civic Frutia

CIVIC FRUTIA – Cum se face sucul 100% natural?

CIVIC FRUTIA - Comunitatea Producătorilor Locali

CIVIC FRUTIA - Comunitatea Producătorilor Locali

Elevii din Iași își fac temele cu ChatGPT. Profesorii se trezesc în fața unei revoluții educaționale

Ai un brand destinat bebelușilor? Palas încă mai are deschisă sesiunea de înscrieri pentru cei mai buni furnizori din domeniu, la prima ediție a Baby Days Iași, 3 septembrie 2025

Foștii deținuți politici s-au adunat la Iași

Ieșenii, chemați să doneze sânge: „Este nevoie pentru foarte mulți pacienți”

Ceasuri de perete unice: cum să alegeți modelul perfect pentru casă

Iașul văzut din goana curierilor de mâncare. O radiografie a orașului printre claxoane, aplicații și supraviețuire

VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului

Unde se vede la TV meciul România - Canada. Gazda Mondialului joacă la București

Scrisoarea oficială care poate face Parlamentul să se mai gândească la tăierile din ASF

Casa Pătrată și alte 10 construcții din centrul Iașului vor deveni monumente istorice

10 Produse de Curățenie Care Nu Trebuie să Îți Lipsească din Casă

Peste 280.000 de ieșeni nu au acces gratuit la servicii medicale!

Cât de pregătit ești să renunți la motorul termic?

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. Debitoarea Iasimage Art SRL CUI 37443295, J22/1002/2017 prin lichidator judiciar Insolvency House SPRL, scoate la vânzare următoarele bunuri mobile: 1.PHOTO CAMERA CANON EOS1DXII BODY - 6.120 lei 2.SIGMA 35MM F1.4 DG HSM ART CANON - 1.980 lei 3.SIGMA 105MM F12.8 EX DG OS HSM MACRO CANON - 810 lei 4.CAMERA VIDEO CANON C100 MARK II - 3.510 lei 5.CANON EOS 5D MARK IV DSLR CAMERA (BODY) - 3.870 lei 6.OBIECTIV 70-200MMCANON EF 70-200 F/2.8L IS IIUSM - 2.160 lei 7.KIT TREPIED MANFROTTO MVH500AH, 755X - 810 lei 8.NT-660/EG05A2 ALUMINIUM PROSESSIONAL VIDEO TRIPOD 8KG - 900 lei 9.NANGUANG RGB88 LED RGB LIGHT + MEKING M-2 COMBO BOOM STAND KIT GIRAFA - 720 lei 10.Pachet GUDSEN MOZA AIR GIMBAL DUAL HANDLE + GUDSEN MONZA WIRELESS THUMB CONTROLER - 900 lei 11.CANON SPEEDLITE 600EX II-RT – 2 buc - 630 lei 12.OBIECTIV CANON EF-S24-70MMF/2.8E II USM - 1.800 lei 13.YONGNUO YN308, LAMPA CIRCULARA LED, 2 ACUMULATORI SONY, NP-F750 , FANCIER W804, STATIV - 1.080 lei 14.MANFROTTO CAP PANORAMIC - 630 lei Prima licitație privind bunurile mobile la prețul de 90% din valoarea de evaluare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, respectiv în loc. Păun, str. Arțarului, nr. 7, com. Bârnova, jud. Iaşi, în data de 11.09.2025, orele 10:00. Participarea la licitație este condiționată de consemnarea în contul averii debitorului nr. RO81 BRDE 380S V610 1076 3800 deschis la BRD Vaslui, la dispoziția lichidatorului judiciar, până la începerea licitației, a unei garanții reprezentând 10% din prețul de pornire a licitație. În caz de neadjudecare a bunului la data primei licitații, licitaţia se va repeta în fiecare zi de JOI, orele 10.00. Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată, mai înainte de termenul de vânzare, să anunțe lichidatorului judiciar dreptul său. Informații suplimentare se pot obține de la sediul lichidatorului judiciar, pe adresa de email lichidator.chirila@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0745-096.992.
Licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025. Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare cu sediul in Sat Falciu, Comuna Falciu, Judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J37/229/2002, avand CUI: RO14812105, organizeaza o singura licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025 de la ora 13.00, in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei: Proprietate imobiliara -„Ferma Valea lui Marcu” -Pachet bunuri imobile si mobile, compusa din teren extravilan in suprafata de 28.413 mp, impreuna cu cladiri si bunuri mobile, situate in Extravilan Falciu, judetul Vaslui -Pret pornire: 200.000 Lei. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.000 Lei +TVA si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul Five Administration S.P.R.L din Bucuresti, Str. Romulus nr. 23, sector 2 sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro, pana cel tarziu in data de 17.09.2025, ora 16.00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare privind activele pot fi obtinute la nr. 0762.978.187 sau e-mail: vanzari@ r-agro.ro.
Licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii activelor mobile. Subscrisa Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare, organizeaza in perioada 18-19.09.2025 inclusiv, intre orele 09.00-18.30, licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii urmatoarelor active mobile aflate in patrimoniul debitoarei, dupa cum urmeaza: -Utilaje agricole lista nr. 1 -pret de pornire peste 5.000 lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 18.09.2025, termen limita inscriere: 16.09.2025, ora 16.00; -Utilaje agricole lista nr. 2 -pret de pornire sub 5.000 Lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 19.09.2025, termen-limita inscriere: 17.09.2025, ora 16.00. Bunurile supuse valorificarii, data si ora licitatiei, precum si pretul de pornire pentru fiecare bun se regasesc in listele de bunuri pentru fiecare Pachet si pot fi solicitate Administra torului judiciar, la adresa vanzari@five -advisory.ro. Preturile de pornire ale licitatiilor nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Persoanele interesate au obligatia de vizionare a activelor, cu instiintarea prealabila a Administra torului judiciar. Licitatiile se vor desfasura in perioada mentionata exclusiv online prin intermediul platformei www.licitatii -unpir.ro, aceasta presupunand crearea unui cont de participant si validarea acestuia de catre administratorul platformei. Toate detaliile referitoare la modalitatea de participare prin intermediul platformei online mentionate anterior se regasesc in cuprinsul Caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor si a semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Pretul Caietului de sarcini este 300 Lei +TVA pentru bunurile care au pret de pornire peste 5.000Lei si de 100 Lei +TVA, pentru bunurile care au pret de pornire sub 5.000 Lei si poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Termenul-limita pentru transmiterea documentatiei de participare la licitatie este cel mentionat mai sus, aceasta urmand a fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice (whatsapp/mms, etc.) nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la nr.0762.978.187 sau e-mail: office@ r-agro.ro.
ANUNȚ DE LICITAȚIE. 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax sau adresa de e-mail: COMUNA DAGÂȚA, str. Principală FN sat DAGÂȚA, cod 707155, județul Iași, tel/fax 0332407154 ;e-mail – office@primariadagata.ro 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: - exploatarea masei lemnoase pe picior, marcată, aferentă plantației rutiere din zona drumului comunal 78 ( Dagâța – Mănăstirea) DS 1003;P 952;PDP 400;DS 1218 , sat Dagâța,cu un volum brut de 439,55 mc. Vânzarea prin licitație publică a materialului lemnos se face conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare și HCL nr.29 din 29.05.2025. 3.Informații privind documentația de atribuire : Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Documentația de atribuire se poate obține de la sediul comunei Dagâța,județul Iași,în baza cererii depuse. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției ,de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire : Compartimentul Relații cu publicul și Monitorizarea procedurilor administrative al comunei Dagâța,str. Principală FN ,județul Iași. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar : Documentația de atribuire costă 50 lei,iar suma se achită la casieria unității. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 14.09.2025,ora 15,00 4.Informații privind ofertele : 4.1.Data limită de depunere a ofertelor : 24.09.2025 – ora 10,00 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele : Sediul comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași- Compartiment Relații cu publicul 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : un exemplar original,în două plicuri sigilate,unul interior și unul exterior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 24.09.2025,ora 11,00 – Sediul Comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași - Sala de ședințe 6.Denumirea adresa,numărul de telefon,faxși/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Iași,str. Elena Doamna, nr.1A, județul Iași,telefon 0232260600,e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro 7.Data transmiterii anunțului de licitație catre instituțiile abilitate,în vedere publicării : 01.09.2025
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
S.C. ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL IASI – PIATA UNIRII, NR.6. ANGAJEAZA: FEMEIE DE SERVICIU - curatenie spatii comerciale, curatenie in regim hotelier. Contact: 0758802865
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Pacurari, zona LIDL, Moara de Foc, apartament 3 camere decomandat, 70 mp, etaj 3/4, complet mobilat si utilat. 2 dormitoare, living, bucatarie separata, balcon, centrala termica, aer conditionat. La 10 minute de UAIC si UMF, aproape de transport public si magazine, 499 euro/luna, Telefon 0741384731
Ap. 2 camere, decomandat, 52 mp, etaj 4/4, bloc 1986, fatada izolata recent. Hol deschis spre bucatarie, balcon spatios. Centrala termica, instalatii noi, tamplarie PVC, parchet si gresie. Mobilier si electrocasnice incluse optional. Acte la zi, creditabil, pret 89.900 euro, negociabil. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa P+1, langa piata Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
