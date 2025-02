Nicușor Dan, la Iași: „România este un stat slab, în care instituţiile nu funcţionează”

* „România nu are o direcţie clară, iar societatea noastră este profund divizată, cu categorii sociale care nu dialoghează şi care nu reuşesc să-şi unească energiile pentru proiecte comune”, a spus Nicuşor Dan în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Iaşi

Nicuşor Dan, candidat independent la Preşedinţia României a ajuns şi la Iaşi. Primarul Capitalei se află într-un turneu naţional pentru a vorbi oamenilor despre principalele probleme ale României şi viziunea sa pentru un stat puternic şi funcţional. „Cred că România are trei probleme mari. Una este că este un stat slab, în care instituţiile nu funcţionează. Vedem zilele acestea, mai mult ca oricând, că pe scena mondială se iau decizii importante, iar România fie nu este reprezentată, fie, atunci când este, nu are un cuvânt de spus. România nu are o direcţie clară, iar societatea noastră este profund divizată, cu categorii sociale care nu dialoghează şi care nu reuşesc să-şi unească energiile pentru proiecte comune”, a spus Nicuşor Dan în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Iaşi.

Susţinut în demersul său de PMP, DREPT, Forţa Dreptei şi alte formaţiuni politice, Nicuşor Dan a subliniat în cadrul conferinţei de la Iaşi că România are nevoie de un preşedinte care să reducă nivelul corupţiei şi să atragă în administraţie oameni competenţi. „Este nevoie ca profesioniştii să intre în aparatul de stat şi să reducem corupţia sistemică”, a spus Nicuşor Dan, care a punctat că România are nevoie de un preşedinte mediator, rol pe care este pregătit să şi-l asume. „România are nevoie de un preşedinte mediator, care să creeze punţi de dialog şi să reducă distanţele dintre opiniile divergente pe teme politice şi sociale. Astăzi, suntem într-o competiţie globală şi pierdem oameni valoroşi”, a spus Nicuşor Dan.

Aflat la Iaşi, primarul Capitalei nu a ocolit în discursul său problemele cu care se confruntă Iaşul, ieşenii şi toţi cei care locuiesc în zona Moldovei. „Moldova este una dintre regiunile cele mai afectate de migraţie, pentru că oamenii aleg să plece în Europa de Vest. De ce? Din motive economice şi pentru că administraţia nu funcţionează. Dacă ne uităm la agricultură, avem un uriaş potenţial pe care nu îl fructificăm pentru că nu am stimulat industria de procesare”, a spus Nicuşor Dan.

Nu se pune problema să renunţe la candidatură

Referindu-se la propria candidatură, Nicuşor Dan a reiterat determinarea sa de a rămâne în cursă, bazându-se pe susţinerea cetăţenilor care cred în schimbare. „Nu sunt în această competiţie din orgoliu. Am intrat în cursă după ce mi-am răspuns la întrebarea dacă sunt pregătit pentru această candidatură. Am comandat un sondaj care mi-a confirmat nivelul de încredere pe care românii îl au în mine. Astăzi, când mii de oameni s-au înscris voluntari în această campanie şi au donat pentru această cauză, nu se mai pune problema să renunţ”, a spus Nicuşor Dan. Laura RADU