„Nostalgia Aburoaselor”, un subiect inedit şi o abordare plastică modernă

* expoziţia artistului vizual Valentin Sava va fi vernisată luni, la ora 18, la Galeria ,,Th.Pallady”

„Pictura actuală, spre deosebire de cea tradițională, evoluează constant către o vizualizare a fenomenelor reale, traduse într-o cheie nouă, virtuală, din ce în ce mai încifrată” – spunea pictorul Valentin Sava în urmă cu doi ani, la vernisajul expoziţiei sale aniversare, prilejuită de împlinirea vârstei de 70 de ani. Şi iată că, luni, de la ora 18, în spaţiul Galeriei ,,Theodor Pallady” de pe Pietonalul Lăpuşneanu, artistul ne reaminteşte acest lucru propunându-ne ,,Nostalgia Aburoaselor”.

Demersul acesta s-a născut în copilăria petrecută în oraşul-nod de cale ferată Roman şi a continuat an după an, accentuându-se în perioada în care a slujit lumea ceferiştilor. Lucrările profesorului universitar Valentin Sava sunt inedite şi atrăgătoare prin maniera de realizare, constituindu-se într-o etapă nouä, calitativ superioară, din perspectiva utilızarii unui program mai avansat de convertire a unor fotografii alb/negru sau color ori ale unor desene sau picturi realizate în orice tehnică, lucrări convertite intr-un format digital. O altă particularitate a reprezentärilor artistice expuse acum este prezența omului sau a unor grupuri de personaje organizate compoziţional în spaţiul plastic digital. Selecția imaginilor convertite digital, fie fotografii de epocă alb/negru, sepia sau color, fie desene sau compoziții picturale, a fost făcută cu grija respectārii unei anumite cronologii aproape istorice, pornind de la imaginea unor locomotive cu abur din perioada lor de pionierat, pånă la imaginea unor locomotive corespunzătoare unor perioade relative recente de la jumătatea secolului trecut.

Expoziția „Nostalgia Aburoaselor” reunește circa 40 de lucrări de dimensiuni diferite despre care autorul mărturiseşte: ,,Cu satisfacția imediată a exercițiului noutății am realizat posibilitatea înlocuirii paletei clasice a pictorului având culorile-pigment pure sau amestecate fizic pe paletă ori juxtapuse sau suprapuse pe suprafața de pictat, cu o paletă digitală în care culorile-lumină sunt create și dezvoltate de programul electronic, culori devenite accesibile mai mult sau mai puțin aleatoriu pe ecranul computerului. În această nouă situație, stăpânirea abilităților oferite de program a permis scoaterea valorilor și culorilor din sfera aleatoriului, orientându-le cu răbdare spre acele expresii plastice și reprezentări dorite. În demersul meu artistic pe această direcție am ocolit cât s-a putut utilizarea culorilor-standard ale unor obiecte și situații reprezentate, urmărind crearea unui univers cromatic nou al suprafețelor și formelor prin utilizarea unor culori vii, luminoase, dublate de crearea unor structuri plastice variate, adesea suprapuse. Prin utilizarea programelor de calculator am urmărit generarea digitală a unor armonii cromatice insolite, prin acordul unor culori generate de utilizarea succesivă a programelor, satisfăcând exigențele artistice ale unor contraste de ordin valoric, termic, complementar și de calitate. Noutatea demersului ar putea fi constatată mai ales în cazul creșterii performanțelor digitale ale unor programe de calculator dedicate acestui domeniu, performanțe care pot oferi artistului contemporan noi și interesante mijloace și forme de manifestare vizual-artistică”.

Valentin Sava este absolvent al Facultăţii de Arte Plastice din cadrul Conservatorului ,,George Enescu". Are un doctorat în Filosofie – Estetică la Universitatea ,,Al.I. Cuza” şi un doctorat în Arte plastice şi didactică la Universitatea de Arte din Iaşi. Este Profesor Emeritus al U.N.A.G.E. din laşi. A expus pictură în numeroase oraşe din ţară şi de peste hotare. A elaborat volume de specialitate, între care: ,,Judecata estetică și portretul în pictura de şevalet", Editura Artes, 2005, ,,Ghid tehnologic al picturii de şevalet”, Editura Artes, 2005, ,,Tehnicile artistice, între tradiţie şi modernitate", Editura Artes, 2009, etc.

,,Nostalgia Aburoaselor”, care va fi prezentată de criticul de artă Maria Bilaşevschi, poate constitui un reper al timpului nostru liber, atât prin subiect, cât şi prin realizarea artistică, în această săptămână în care va fi deschisă expoziţia. Vasile ARHIRE