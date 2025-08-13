„Nu lăsaţi cancerul să aibă primul cuvânt!” La Iaşi, vaccinarea anti-HPV merge dureros de încet

În spitalele din Iaşi medicii văd prea des fete tinere, mame, fiice şi surori învinse de o boală care putea fi prevenită. Cancerul de col uterin, provocat în cele mai multe cazuri de infecţia cu virusul HPV, ucide anual peste 1.500 de femei în România, plasându-ne pe primul loc în Europa la mortalitate. Vaccinul există, este sigur şi gratuit pentru fetele şi băieţii cu vârste între 11 şi 18 ani. Dar ritmul imunizării rămâne dureros de lent.

Iar una dintre marile probleme este că, deşi există o lege care permite extinderea vaccinării gratuite şi la alte categorii de vârstă, nu există încă un ordin de ministru care să pună această prevedere în aplicare. Asta înseamnă că femeile care trec de limita de vârstă trebuie să plătească integral vaccinul – o barieră pe care multe nu şi-o pot permite. Între timp, boala nu aşteaptă, iar fiecare lună pierdută poate însemna o viaţă pierdută.

De ce este HPV şi de ce e periculos?

HPV (virusul papiloma uman) este cea mai frecventă infecţie virală cu transmitere sexuală din lume. Există peste 100 de tipuri de HPV, dintre care unele provoacă negi genitali, iar altele pot duce, în timp, la apariţia cancerului, în special cancer de col uterin, dar şi cancer anal, penian, oro-faringian sau al vaginului.

Infecţia cu HPV nu are simptome în stadiile incipiente, ceea ce înseamnă că multe persoane nici nu ştiu că sunt infectate, aşa că virusul poate fi transmis mai departe fără ca cineva să realizeze. Vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenire a tipurilor periculoase de HPV.

Centre lângă maternităţi - şansa de a salva mai multe vieţi

Mădălina Ciuhodaru, medic primar obstetrică-ginecologie, nu îşi ascunde frustrarea şi spune că vaccinarea HPV decurge lent. Ea spune că ar trebui înfiinţate centre de vaccinare pe lângă maternităţi, pentru că femeile au o mai mare disponibilitate să se vaccineze aici. „Noi suntem medicii curanţi, noi le putem recomanda vaccinarea pe loc - fie după naştere, fie după o intervenţie chirurgicală, pentru că femeile au o mai mare disponibilitate să se vaccineze aici”, spune dr Mădălina Ciuhodaru.

HPV nu alege: şi băieţii sunt în pericol

Într-o ţară unde încă se crede că HPV e doar „problema femeilor”, realitatea este crudă: virusul papiloma uman poate provoca şi cancer anal, oro-faringian sau penian. „Şi băieţii pot face infecţii cu HPV. Şi ei pot face cancer determinat de acest virus”, avertizează medicii.

Cadrele medicale spun că pentru prevenţie este nevoie de educaţie sanitară, iar educaţia trebuie făcută atât în familie dar şi în şcoli. „Ar trebui mers activ în şcoli şi educaţi şi părinţii, şi copiii. Este singura cale de a preveni bolile provocate de HPV”, spune dr Mădălina Ciuhodaru.

Cu peste 1.500 de decese pe an cauzate de cancerul de col uterin, România nu îşi permite luxul de a aştepta. Acest flagel pune România pe un nedorit loc unu prin mortalitatea de cancer de col.

La Iaşi, ritmul vaccinării este mult sub nevoile reale, în timp ce vaccinul anti-HPV rămâne gratuit pentru fete între 11 şi 18 ani şi disponibil contra cost pentru restul populaţiei.

Cancerul nu aşteaptă. Nici noi nu ar trebui. Vaccinarea anti-HPV este o armă sigură, eficientă şi la îndemâna noastră. Dar pentru ca ea să funcţioneze, trebuie să ajungă la oameni - în maternităţi, în şcoli, în comunităţi. Fiecare zi fără acţiune este o şansă pierdută de a salva o viaţă. Laura RADU