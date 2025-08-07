Stiri
Anunturi
Anunturi ziarul EVENIMENTUL
Poli Iași a intrat în insolvență!
Fă-ți cadou bucuria de a ajuta – cumpărături care salvează vieți
Schimbarea mașinii în 2025 ~ Cum serviciile premium buy-back și trade-in redefinesc experiența auto
Stay Fit Gym deschide pe 11 august primul club de fitness de tip Black în Palas Iași: saună, echipamente de ultimă generație Matrix, Hydration Corner
Achiziția de echipamente pentru digitalizare pentru firma CASA CU PIETRE SRL
Lansarea proiectului EXECUȚIA TERENURILOR DE SPORT ȘI A STRUCTURILOR CONEXE DIN INCINTA COLEGIULUI ALEXANDRU CEL BUN (CORP A ȘI B), ORAȘUL GURA HUMORULUI, JUDEȚUL SUCEAVA Cod SMIS: 335209
Canonizare istorică la Sihăstria. Paisie Olaru și Cleopa Ilie, sfinți ai Moldovei, primiți la cinstea altarelor
METEO/ Precipitatii in timp real/VIDEO
Samsung Galaxy: De la S24 la S25 și cum redefinește inovația la fiecare lansare
Cum au început cazinourile offshore să domine în România
vezi/publică ANUNȚURI
Publica anuntul tau

„Nu mi-aș dori ca spectatorii să zică: `am văzut un film făcut de o femeie`, ci să spună: `am văzut un film bun!"

interviu1
interviu2
interviu3
interviu4

Dimensiune font:

| 07-08-2025 11:06

* dialog cu Violeta Gorgos, regizor, prezentă la Festivalul Serile Filmului Românesc cu producția ei de debut „Mario, Maria, Marinel” (MMM)

– Violeta Gorgos, ai venit la ediția din acest an a Serilor Filmului Românesc cu „Mario, Maria, Marinel” (MMM). „Este pariul meu ca regizor, un film care se potrivește perfect cu tema feminină a acestei ediții SFR”, ai mărturisit recent. Aș vrea să începem prin a lămuri, chiar și expeditiv, chestiunea aceasta cu tema feminină… Afectează – arta, în cazul nostru – într-un anumit fel gândirea feminină? Știu, ai precizat că filmul „nu este un manifest feminist”, dar putem spune că publicul resimte ideea unor delimitări de gen?

- Să luăm în ordine inversă. Ce simte publicul? Atunci când filmul este regizat de o femeie, publicul caută să găsească situații și rezolvări „tipic feminine”, deși, dacă acestea s-ar regăsi în filme regizate de bărbați, ar trece ca fapte diverse. Firește că sensibilitatea unui creator diferă de sensibilitatea altuia, dar eu nu cred că în artă poți partaja strict lucrurile între feminin și masculin. Și nici nu cred că, între zece scenarii selectate pentru un concurs, trebuie să fie cinci scrise de femei și cinci de bărbați. Cred că trebuie să fie zece scenarii bune. Este adevărat că în industria cinematografică predomină, în general, bărbații, dar în ultima perioadă femeile își fac loc cu ușurință, și probabil de aici a venit ideea cu „SFR la feminin”. Și, pur și simplu, întâmplarea face ca la actuala ediție să proiectez în avanpremieră filmul meu „Mario, Maria, Marinel”, care are o poveste țesută în jurul unei femei. Poate un bărbat regizor n-ar fi ales acest subiect sau l-ar fi abordat altfel. Dar, în final, tot un film este. Și nu mi-aș dori ca cei care vor viziona filmul să zică: „am văzut un film făcut de o femeie”, ci să spună: „am văzut un film bun”.

 

„La Iași, cel mai frumos mi se pare faptul că lumea rămâne pe scaune până se termină genericul final. Asta vorbește despre un spectator format, cu respect pentru echipa de filmare, cu care poți iniția o discuție despre film și în fața căruia nu vii cu orice...”

 

– Lăsăm feminismul deoparte… Citez acum dintr-o prezentare de tip CV: „A insistat mereu să demonstreze că poți face parte din industria cinematografică chiar și lucrând într-o televiziune. Cu filme realizate din pasiune, a participat la numeroase festivaluri, unde a obținut premii și aprecieri”. Cât de mult contează premiile și aprecierile în  profesia ta?

- Eu cred că pentru orice om de artă contează mult aprecierile. Da, în industria filmului se învârt mulți bani, dar, de cele mai multe ori, aceștia sunt investiți în producție, spre realizarea ideilor regizorului. Iar acesta, la rândul lui, trăiește bucuria creației și se împlinește prin reușitele unui film. Dacă revenim la  biografia mea profesională, trebuie să spun că eu am făcut facultatea de regie film la Chișinău, atunci când Studioul Moldova-Film se destrăma și tot ce însemna cinematografie a devenit un vid pentru o perioadă de 10–15 ani, până au început să apară studiourile private. Absolvenții acestei facultăți se angajau, în cel mai bun caz, în televiziune, unde nu prea existau bugete pentru proiecte de film. Iar studiourile private trebuiau să producă filme pentru bani, ca să existe, și de obicei acestea făceau tot felul de proiecte „la comandă”. Din bănuții câștigați pe spoturi, reclame și filme de prezentare, ne permiteam să mai filmăm și ceva din nevoia noastră de a merge la festivaluri și a trăi bucuria creației. Iar în România, lucrurile sunt cam împărțite: dacă te faci regizor de film, rămâi în industrie și lupți acolo, iar dacă alegi televiziunea, cu greu mai ești văzut ca fiind „din breaslă” – și doar cu documentare. Eu m-am încăpățânat să fac un film de ficțiune.

– Revenind la „Mario, Maria, Marinel”… De ce ar merge cineva să vadă filmul acesta?

- În primul rând pentru faptul că este o premieră. Și pentru că este un debut, și ca să poți avea o părere despre un regizor, trebuie să vezi ce a făcut. Eu am filmat o poveste de dragoste în care cele trei personaje nu se raportează unul la altul ca într-un triunghi clasic. Deși femeia este la mijloc, cei doi de la extreme nu sunt rivali. Este trăirea unei femei între două lumi. Filmul poate fi un tribut adus familiilor care s-au destrămat în contextul unui fenomen social numit migrație. Poate fi și o elegie tristă despre satele noastre tot mai mici, unde încă se mai păstrează niște valori, dar și despre efectul unor relații toxice și al bârfelor din mediul rural. Mai poate oferi perspectiva unei lumi necunoscute publicului larg – oameni care trăiesc prin artă, o lume anapoda, care își are bucuriile și împlinirile ei, unde conștientizarea faptului că totul este efemer împinge limitele firești până departe. Și, printre toate acestea – două iubiri inegale ale unei femei care este prinsă între instinctul matern și pasiunea pe care o simte pentru un străin ajuns întâmplător în preajma ei.

– Cum a evoluat spectatorul de film în ultima vreme? Ce trend are piața aceasta, astăzi?

- Cred că festivalurile de film și-au cultivat un public. Am fost surprinsă să văd la TIFF cozi la intrarea în cinematografe. Am trăit experiența de a nu mai găsi bilete la unele proiecții. Iar la Iași, cel mai frumos mi se pare faptul că lumea rămâne pe scaune până se termină genericul final. Asta vorbește despre un spectator format, cu respect pentru echipa de filmare, cu care poți iniția o discuție despre film și în fața căruia nu vii cu orice... Firește că fac trimitere la un public special. Există și consumatori de filme comerciale, dar despre ei nu știu prea multe.

 

„Unul dintre băieții mei mă întreba dacă sunt capabilă să-mi pun casa gaj pentru un proiect de film și eu i-am zis NU. Iar concluzia lui a fost următoarea: „Înseamnă că poți trăi fără film”...

 

– Conflictul între generații arată distinct în cinematografie? Se manifestă sau doar se vorbește prea mult despre subiect?

- Este un subiect inepuizabil. Și motivele acestor conflicte sunt diferite și ele, de la o generație la alta. Acum, în trend sunt subiectele cu părinții care și-au marcat negativ copiii printr-o educație pe care le-au dat-o, astfel încât ei, azi, au sechele din acest motiv. Din perspectiva mea (de părinte), este un subiect mai mult speculat decât adevărat. Dar s-ar putea să nu am dreptate, și fiecare ajunge să-și spună povestea așa cum o simte. Dacă ne referim la „ce filmăm”. Dar, dacă vorbim despre generații de creatori și conflictele dintre ei... nu cred că este atât de categoric. Oamenii de creație (unii dintre ei) au capacitatea de a rămâne mereu tineri și de a face casă bună cu semenii lor, dincolo de generații. Oricare dintre cineaști o vrea pe Irina Margareta Nistor în preajmă, grație spiritului ei liber, ușurinței cu care abordează orice subiect și felului ei de a fi mereu la zi cu toate.

– Se spune că trebuie să ne uităm la semnele vremurilor. Ai mers vreodată după acest principiu? Care sunt semnele vremurilor în cinematografia autohtonă actuală?

- „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” a fost un semn clar al traumei regimului Ceaușescu, apoi a urmat o serie întreagă de filme cu acest subiect, până la recentul „Anul nou care n-a fost” al lui Bogdan Mureșanu, care a și luat o grămadă de premii – fapt care vorbește despre actualitatea temei. A fost tot felul de filme despre consecințele migrației. Dacă e să exemplificăm cu filme din festival, avem „Jaful secolului”, regia fiind semnată de o femeie, Teodora Ana Mihai. Nu știu dacă am căutat în mod special să merg după acest principiu, dar filmul meu, „Mario, Maria, Marinel”, este și el cumva tributar subiectului familiilor destrămate din cauza migrației. Un alt scenariu pe care îl am și sper să-l fac film este despre conflictul din Transnistria. Cred că vor urma o serie de filme cu tematica războiului.

– Dacă ai avea la dispoziție un buget uriaș, ce ai pune pe masa de montaj? Ai vreo idee la care nu poți renunța și ești dispusă să aștepți oricât pentru a o vedea pe marile ecrane?

Aici îți va răspunde femeia regizor. Eu am fost mai întâi mamă. Am avut grijă să am cu ce-mi hrăni copiii, apoi să fac rost de bani pentru film. Unul dintre băieții mei mă întreba dacă sunt capabilă să-mi pun casa gaj pentru un proiect de film și eu i-am zis NU. Iar concluzia lui a fost următoarea: „Înseamnă că poți trăi fără film”... Nu știu dacă trebuie neapărat să legăm ideile de film de bugete uriașe. Radu Jude, prin „Kontinental ’25”, a demonstrat că poți face film, demn de festivaluri, cu telefonul mobil. Și da, mai am idei de film în așteptare...

– Care a fost cel mai prețios sfat pe care l-ai primit în carieră?

Cel mai util sfat pe care l-am primit în carieră a fost de la celălalt băiat al meu. Când, pentru filmul pe care-l lansez, am primit finanțare doar 30% din bugetul necesar, eu eram dispusă să renunț la producție și să dau banii înapoi. Iar copilul mi-a zis: „E cea mai ușoară cale de a ceda... Încearcă să vezi ce poți face ca să-ți iasă un film totuși”. Și am rescris scenariul, am mutat acțiunea din Italia în Republica Moldova, păstrând doar personajele și configurația relațiilor dintre ele, și am făcut împreună „Mario, Maria, Marinel”.

– Se poate trăi din profesia de regizor de film de ficţiune, astăzi, în România?

Unii mai bine, alții mai greu. Dincolo de calitățile unui regizor, trebuie să ai și un spirit de întreprinzător, iar eu aici sunt cu foarte multe restanțe. Dar întrebarea fiind pusă la general, voi spune că, în mare, DA.

A consemnat Dan M.BREZULEANU

 

 

Violeta Gorgos s-a născut pe 16 aprilie 1967 în Republica Moldova (pe atunci parte a URSS). După ce a absolvit Colegiul de Arte, a urmat Facultățile de Litere și de Regie Film din Chișinău.

A colaborat cu OWH Studio Chișinău, prima casă de producție independentă din Republica Moldova. Din 2006, s-a stabilit în România, activând ca regizor artistic la TVR Iași, dar a continuat să realizeze producții cinematografice la Chișinău, în colaborare cu OWH Studio.

Violeta Gorgos a regizat numeroase filme documentare, multe dintre ele premiate la festivaluri naționale și internaționale de profil. Din palmaresul ei bogat, spicuim: Marele Premiu și Trofeul Festivalului Golden Beggar, Slovacia (2007); Premiul special al juriului pentru sensibilitate artistică în film documentar la Asterfest, Macedonia; Prix CIRCOM „Vivre l'Europe”, în 2008, pentru „O mamă din împărăția umbrelor”; Prix CIRCOM, Trofeul și Marele Premiu UZPR pentru „25. O istorie călătoare”; Cel mai bun documentar de televiziune la DocuArt, București și Premiul pentru scenariu de documentar la Superscrieri, București, pentru „Simatoc. Variațiuni pe un nume”, toate în 2017.

A realizat 11 episoade documentare în urma proiectului „Expedițiile Memoriei”, desfășurat în Siberia și Kazahstan.

În 2011 a semnat primul film de ficțiune, scurtmetrajul „Niște dorințe”, care i-a avut ca protagoniști pe actorii Mihaela Strâmbeanu (de la Chișinău) și Theo Corban (de la Teatrul Național din Iași).

Violeta Gorgos este membru al Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova și al Uniunii Cineaștilor din România.

 

 

 

Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari știri, direct pe telefon!

Ești mereu pe fugă? Noi îți trimitem zilnic cele mai importante 3 știri din Iași, Moldova și țară – scurt, clar, fără spam.

Plus: alerte locale de urgență, noutăți exclusive și acces rapid la anunțuri importante.

► Intră pe canalul nostru oficial:

⇒ Încearcă 3 zile. Dacă nu-ți place, poți ieși oricând.

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Fostul preşedinte Ion Iliescu a primit ultimul onor

12:15

Fostul preşedinte Ion Iliescu a primit ultimul onor

Taina ființei și libertatea de a nu fi definit

12:15

Taina ființei și libertatea de a nu fi definit

Sfânta Teodora de la Sihla, singura femeie canonizată din România. Cine a fost, ce a lăsat în urmă și de ce 7 august e zi sfântă

12:00

Sfânta Teodora de la Sihla, singura femeie canonizată din România. Cine a fost, ce a lăsat în urmă și de ce 7 august e zi sfântă

Portalul Leului. Între mit, simbol și nevoia de curaj interior

11:59

Portalul Leului. Între mit, simbol și nevoia de curaj interior

Poli Iași a intrat în insolvență!

11:14

Poli Iași a intrat în insolvență!

„Nu mi-aș dori ca spectatorii să zică: `am văzut un film făcut de o femeie`, ci să spună: `am văzut un film bun!

11:06

„Nu mi-aș dori ca spectatorii să zică: `am văzut un film făcut de o femeie`, ci să spună: `am văzut un film bun!"

Muncitor necalificat, curier și paznic – „cariera” pe care o oferă România

11:05

Muncitor necalificat, curier și paznic – „cariera” pe care o oferă România

Fă-ți cadou bucuria de a ajuta – cumpărături care salvează vieți

10:53

Fă-ți cadou bucuria de a ajuta – cumpărături care salvează vieți

Frenciugi. Lecția de viață pe care am uitat s-o mai învățăm

10:48

Frenciugi. Lecția de viață pe care am uitat s-o mai învățăm

Incendiu puternic în Bacău: Două case s-au făcut scrum în timp ce proprietarii erau la mănăstire

10:35

Incendiu puternic în Bacău: Două case s-au făcut scrum în timp ce proprietarii erau la mănăstire

Muncă domestică în schimbul protecției medicale, la Iași!

10:35

Muncă domestică în schimbul protecției medicale, la Iași!

Schimbarea mașinii în 2025 ~ Cum serviciile premium buy-back și trade-in redefinesc experiența auto

10:19

Schimbarea mașinii în 2025 ~ Cum serviciile premium buy-back și trade-in redefinesc experiența auto

Pacienții cronici din Iași pot merge direct la specialist. Ministerul Sănătății elimină trimiterea de la medicul de familie

10:15

Pacienții cronici din Iași pot merge direct la specialist. Ministerul Sănătății elimină trimiterea de la medicul de familie

Stay Fit Gym deschide pe 11 august primul club de fitness de tip Black în Palas Iași: saună, echipamente de ultimă generație Matrix, Hydration Corner

09:34

Stay Fit Gym deschide pe 11 august primul club de fitness de tip Black în Palas Iași: saună, echipamente de ultimă generație Matrix, Hydration Corner

Descoperire majoră în lupta cu cancerul. O nouă moleculă atacă simultan două gene letale

09:30

Descoperire majoră în lupta cu cancerul. O nouă moleculă atacă simultan două gene letale

A murit sora lui Corneliu Coposu. Cine a fost Steluța Coposu

09:27

A murit sora lui Corneliu Coposu. Cine a fost Steluța Coposu

Rujeola lovește din nou. Cu peste 300 de cazuri într-o singură lună. România, la un pas de un nou vârf epidemic

09:15

Rujeola lovește din nou. Cu peste 300 de cazuri într-o singură lună. România, la un pas de un nou vârf epidemic

Achiziția de echipamente pentru digitalizare pentru firma CASA CU PIETRE SRL

09:01

Achiziția de echipamente pentru digitalizare pentru firma CASA CU PIETRE SRL

Lansarea proiectului EXECUȚIA TERENURILOR DE SPORT ȘI A STRUCTURILOR CONEXE DIN INCINTA COLEGIULUI ALEXANDRU CEL BUN (CORP A ȘI B), ORAȘUL GURA HUMORULUI, JUDEȚUL SUCEAVA Cod SMIS: 335209

09:00

Lansarea proiectului EXECUȚIA TERENURILOR DE SPORT ȘI A STRUCTURILOR CONEXE DIN INCINTA COLEGIULUI ALEXANDRU CEL BUN (CORP A ȘI B), ORAȘUL GURA HUMORULUI, JUDEȚUL SUCEAVA Cod SMIS: 335209

Canonizare istorică la Sihăstria. Paisie Olaru și Cleopa Ilie, sfinți ai Moldovei, primiți la cinstea altarelor

08:59

Canonizare istorică la Sihăstria. Paisie Olaru și Cleopa Ilie, sfinți ai Moldovei, primiți la cinstea altarelor

În statistici, românii trăiesc mai bine decât ungurii și grecii

08:56

În statistici, românii trăiesc mai bine decât ungurii și grecii

Solidaritate la Iași. Sute de donații pentru cei aflați în nevoie

07:17

Solidaritate la Iași. Sute de donații pentru cei aflați în nevoie

Iașul deschide o nouă eră în cercetarea emoțiilor. Dansul devine experiment științific

07:07

Iașul deschide o nouă eră în cercetarea emoțiilor. Dansul devine experiment științific

Promisiuni pe asfalt: fluidizarea traficului spre aeroport

07:07

Promisiuni pe asfalt: fluidizarea traficului spre aeroport

Grindină, arbori puși la pământ, mașini avariate...

07:07

Grindină, arbori puși la pământ, mașini avariate...

Iaşi, capitala cinematografiei româneşti. Vocile feminine, în prim-plan la Festivalul SFR

07:07

Iaşi, capitala cinematografiei româneşti. Vocile feminine, în prim-plan la Festivalul SFR

7 august, zi de doliu național pentru Ion Iliescu

07:07

7 august, zi de doliu național pentru Ion Iliescu

Mesaj comun transmis de la Iaşi: „România trebuie să rămână cu uşile deschise pentru toţi românii”

07:07

Mesaj comun transmis de la Iaşi: „România trebuie să rămână cu uşile deschise pentru toţi românii”

Mircea Coşea: E limpede că guvernanții vor scoate la vânzare tot ce a mai rămas în picioare în România, aruncând țara în faliment total

06:31

Mircea Coşea: E limpede că guvernanții vor scoate la vânzare tot ce a mai rămas în picioare în România, aruncând țara în faliment total

Ucraina a redeschis canalul Bâstroe

06:30

Ucraina a redeschis canalul Bâstroe

Isărescu, despre Ion Iliescu. ”Cât timp a îndeplinit cea mai înaltă demnitate în statul român…„

06:28

Isărescu, despre Ion Iliescu. ”Cât timp a îndeplinit cea mai înaltă demnitate în statul român…„

Cornel Nistorescu:Cînd podurile se ridică

06:27

Cornel Nistorescu:Cînd podurile se ridică

Îngrijorare în Educație. „Mai rău ca pe vremea lui Creangă”

06:26

Îngrijorare în Educație. „Mai rău ca pe vremea lui Creangă”

Zelenski pierde încrederea ucrainenilor

06:25

Zelenski pierde încrederea ucrainenilor

Economist: Am mai pierdut un proiect important prin PNRR. O centrală complet nouă

06:24

Economist: Am mai pierdut un proiect important prin PNRR. O centrală complet nouă

Misterul care se învârte în jurul CRUCII fostului președinte Ion Iliescu: Lipsește un detaliu foarte important

06:23

Misterul care se învârte în jurul CRUCII fostului președinte Ion Iliescu: Lipsește un detaliu foarte important

Chirieac: Sorin Grindeanu a acționat exact așa cum trebuie!

06:21

Chirieac: Sorin Grindeanu a acționat exact așa cum trebuie!

Horoscopul ZIlei

06:08

Horoscopul ZIlei

BANCUL ZILEI

05:55

BANCUL ZILEI

Cine transmite la TV meciul FCSB – Drita, din prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League

21:12

Cine transmite la TV meciul FCSB – Drita, din prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League

BANCUL ZILEI-– Un cuplu, într-o discuție: – Te rog, încearcă!

20:52

BANCUL ZILEI-– Un cuplu, într-o discuție: – Te rog, încearcă!

Vești neașteptate: Simona Halep se întoarce pe terenul de tenis! Va juca direct la un Grand Slam

18:26

Vești neașteptate: Simona Halep se întoarce pe terenul de tenis! Va juca direct la un Grand Slam

Românii care nu mai au nevoie de bilet de trimitere sau de internare când merg la medic. Anunțul Ministerului Sănătății și CNAS

18:18

Românii care nu mai au nevoie de bilet de trimitere sau de internare când merg la medic. Anunțul Ministerului Sănătății și CNAS

Anunțuri fictive de vânzări auto. Zeci de clienți au fost înșelați cu peste 500.000 de lei

18:13

Anunțuri fictive de vânzări auto. Zeci de clienți au fost înșelați cu peste 500.000 de lei

Anunț de la Guvern privind Untold în zi de doliu național, 7 august, după moartea lui Iliescu

18:00

Anunț de la Guvern privind Untold în zi de doliu național, 7 august, după moartea lui Iliescu

VIDEO Gestul făcut de Traian Băsescu la catafalcul lui Ion Iliescu

17:39

VIDEO Gestul făcut de Traian Băsescu la catafalcul lui Ion Iliescu

Calendarul zilei 6 august: Măriuca Zaharia, fetița de 12 ani căzută la Mărășești, care nu mai are loc în manualele de istorie a Românilor

17:35

Calendarul zilei 6 august: Măriuca Zaharia, fetița de 12 ani căzută la Mărășești, care nu mai are loc în manualele de istorie a Românilor

CNA a decis întreruperea emisiei Realitatea Plus. Se întâmplă în ziua cu funeraliile lui Iliescu

17:32

CNA a decis întreruperea emisiei Realitatea Plus. Se întâmplă în ziua cu funeraliile lui Iliescu

METEO/ Precipitatii in timp real/VIDEO

17:14

METEO/ Precipitatii in timp real/VIDEO

„Cufărul cu Haine” – manifestul vestimentar al Iașului pentru frumusețe, etică și comunitate

16:13

„Cufărul cu Haine” – manifestul vestimentar al Iașului pentru frumusețe, etică și comunitate

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Mihai Eminescu. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Mihai Eminescu, cu sediul in comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani, telefon 0231/512.183, fax 0231/506.201, e-mail: primaria_me@yahoo.com, cod fiscal 3503600. Reglementari legale privind acordarea de finantare nerambursabila: In baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, si H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 29/20.03.2025 privind aprobarea bugetului pe anul 2025. Perioada de finantare: anul 2025. Suma totala alocata de la bugetul local este de 100.000 Lei si se aloca in intregime pentru domeniul Culte religioase. Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile sunt cele prezentate in Ghidul solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2025 unitatilor de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, aprobat prin H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 46/11.04.2025 privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte/ programe se poate obtine de pe site-ul Comunei Mihai Eminescu: www.comunamihai eminescu.ro. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul autoritatii contractante: www.comuna mihaieminescu.ro sau se poate procura de la sediul Comunei Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 08.09.2025, ora 14.00, Comuna Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Perioada la care se desfasoara selectia de proiecte, verificarea eligibilitatii, a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara si evaluarea propunerilor de proiecte este: 09.09.2025 -11.09.2025.
Licitatie Comcereal Vaslui, proprietati imobiliare. CONSORTIUL format din Five Administration SPRL -Filiala Iasi si LD Expert Grup SPRL, in calitate de Administratori judiciari ai Comcereal SA Vaslui -in reorganizare, cu sediul social in Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J37/88/1996, CUI 8208253, organizeaza 3 licitatii publice cu strigare, in datele de 20.08.2025, 03.09.2025 si 17.09.2025 in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei, astfel: De la ora 12:00: Proprietate imobiliara denumita-„Baza Husi” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire 4.578.576,27 Lei; De la ora 13:00: Proprietate imobiliara denumita „Baza Husi Patule” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire: 2.367.962,61 Lei. Orele anuntate pentru fiecare Activ se respecta pentru fiecare zi in care se vor organiza licitatii. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.570 Lei (TVA inclus) pentru fiecare Activ in parte si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@ five- advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul societatii Comcereal SA din Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data fiecarei licitatii, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la societatea Comcereal, la numerele de telefon: 0744610064 si 0335407617 sau e-mail: office@comcereal-vaslui.ro si numai dupa achizitionarea Caietului de sarcini. Informatii privind achizitionarea Caietelor de sarcini pot fi obtinute pe e-mail: vanzari_filiala@five-advisory.ro
Licitatie com. Grumazesti, teren 850 mp. 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233/786.059, fax 0233/786.364, e-mail: primaria grumazesti neamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren, in suprafata de 850 mp, situat in intravilanul satului Curechistea, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, identificat cu nr.cadastral 50232 si Cartea Funciara nr. 50232 Grumazesti, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform caietului de sarcini, H.C.L. Grumazesti nr. 73/06.06.2025 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 22.08.2025, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 01.09.2025, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 08.09.2025, ora 10.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judet Neamt, cod postal 610012, telefon 0233/212.717, fax 0233/232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 05.08.2025.
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
Societate comerciala angajeaza electrician, instalator sanitar si zugrav pentru lucrari de mentenanta in statii de distributie carburanti. Permisul de conducere constituie un avantaj. Telefon 0728320912
S.C. ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL IASI – PIATA UNIRII, NR.6. ANGAJEAZA: FEMEIE DE SERVICIU - curatenie spatii comerciale, curatenie in regim hotelier. Contact: 0758802865
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament 3 camere, dubla orientare, decomandat, 71 mp, Esplanada Alexandru, etaj 6/10, bloc cu lift, centrala termica, parchet masiv, PVC la exterior, izolat, balcon inchis. Zona linistita, aproape de parc, scoli, magazine. Ideal familie. 135.000 euro. Telefon 0741384731
Sfânta Teodora de la Sihla, singura femeie canonizată din România. Cine a fost, ce a lăsat în urmă și de ce 7 august e zi sfântă
07/08/2025 12:00

Sfânta Teodora de la Sihla, singura femeie canonizată din România. Cine a fost, ce a lăsat în urmă și de ce 7 august e zi sfântă

Există sfinti care umplu catedralele cu numele lor si sfinti care răman in stancă, in tăcere, in post. Sfanta Teodora de la Sihla e una dintre acele fiinte care nu au căutat gloria, ci singurătatea cu Dum ...

Muncitor necalificat, curier și paznic – „cariera” pe care o oferă România
07/08/2025 11:05

Muncitor necalificat, curier și paznic – „cariera” pe care o oferă România

* in Moldova, tinerii educati sunt condamnati la două optiuni: navetă, exod profesional sau reconversie fortată * peste 36.000 de locuri de muncă vacante in Romania, dar putine sanse reale pentru estul tăr ...

Frenciugi. Lecția de viață pe care am uitat s-o mai învățăm
07/08/2025 10:48

Frenciugi. Lecția de viață pe care am uitat s-o mai învățăm

La marginea unui drum colbuit, in inima unei lumi pe care n-o mai vedem de atata grabă, stă o scoală care tine in viată nu doar educatia, ci insăsi demnitatea unui sat. Se numeste simplu Scoala Primară Fr ...

Muncă domestică în schimbul protecției medicale, la Iași!
07/08/2025 10:35

Muncă domestică în schimbul protecției medicale, la Iași!

 De la 1 septembrie, persoanele fără loc de muncă nu vor mai beneficia automat de asigurare de sănătate gratuită. În schimb, statul le oferă o alternativă: să devină prestatori casnici, adi ...

Pacienții cronici din Iași pot merge direct la specialist. Ministerul Sănătății elimină trimiterea de la medicul de familie
07/08/2025 10:15

Pacienții cronici din Iași pot merge direct la specialist. Ministerul Sănătății elimină trimiterea de la medicul de familie

Ministerul Sănătătii taie din birocratie si promite o cale mai simplă către tratament pentru pacientii cu boli cronice. Un ordin comun semnat de ministrul Alexandru Rogobete si presedintele Casei Nationale ...

Rujeola lovește din nou. Cu peste 300 de cazuri într-o singură lună. România, la un pas de un nou vârf epidemic
07/08/2025 09:15

Rujeola lovește din nou. Cu peste 300 de cazuri într-o singură lună. România, la un pas de un nou vârf epidemic

Romania se confruntă cu o crestere ingrijorătoare a cazurilor de rujeolă. Doar in luna iulie 2025, au fost raportate oficial 324 de noi imbolnăviri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Săn ...

Solidaritate la Iași. Sute de donații pentru cei aflați în nevoie
07/08/2025 07:17

Solidaritate la Iași. Sute de donații pentru cei aflați în nevoie

* in doar patru zile, spiritul de intrajutorare al iesenilor a umplut centrele de colectare cu sute de articole esentiale pentru familiile vulnerabile si persoanele afectate de inundatii În doar patru zi ...

Iașul deschide o nouă eră în cercetarea emoțiilor. Dansul devine experiment științific
07/08/2025 07:07

Iașul deschide o nouă eră în cercetarea emoțiilor. Dansul devine experiment științific

Un spectacol de dans contemporan din Iasi a fost transformat intr-un laborator al creierului, in cadrul unui proiect unic in Romania. Cercetătorii au măsurat in timp real activitatea cerebrală a dansatorilor ...

Promisiuni pe asfalt: fluidizarea traficului spre aeroport
07/08/2025 07:07

Promisiuni pe asfalt: fluidizarea traficului spre aeroport

Consiliul Judetean Iasi a aprobat in ultima sedintă preluarea documentatiei tehnico-economice pentru modernizarea unui nou tronson de drum judetean – DJ 282G, care leagă limita municipiului Iasi de loca ...

Grindină, arbori puși la pământ, mașini avariate...
07/08/2025 07:07

Grindină, arbori puși la pământ, mașini avariate...

După-amiaza zilei de miercuri a adus momente de panică in judeţul Iaşi. Vremea severă a făcut ravagii la scurt timp după ce Administraţia Naţională de Meteorologie a emis cod roşu. În doar cate ...

Economie
Achiziția de echipamente pentru digitalizare pentru firma CASA CU PIETRE SRL

Achiziția de echipamente pentru digitalizare pentru firma CASA CU PIETRE SRL

Sport
Poli Iași a intrat în insolvență!

Poli Iași a intrat în insolvență!

Sanatate
Descoperire majoră în lupta cu cancerul. O nouă moleculă atacă simultan două gene letale

Descoperire majoră în lupta cu cancerul. O nouă moleculă atacă simultan două gene letale

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei