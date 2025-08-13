Număr record de locuri de muncă vacante, în Iași

* în capitala Moldovei, angajatorii au declarat la AJOFM 1.271 locuri de muncă neocupate * sunt vizați, în mod special, agenții de securitate, șoferii și cei cu aptitudini de constructori * surprinzător, Vasluiul a urcat pe locul 13 la nivel național, cu aproape 800 de joburi vacante * din cele 36.038 locuri de muncă disponibile la nivel național, doar 2.215 sunt destinate persoanelor cu studii superioare * la nivel european sunt vacante 251 locuri de muncă

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 36.038 locuri de muncă la nivel naţional.

Iașul a urcat pe poziția a șaptea la nivel național, cu 1.271 de joburi vacante, după București (7.352), Cluj (3.740), Ilfov (2,484), Bihor (1.971), Constanța (1.812) și Timiș (1.514).

În mod neobișnuit, județul Vaslui a avansat până pe poziția 13 a topului național, cu 793 locuri de muncă vacante.

Din regiunea de Nord-Est, în Bacău (582) și Suceava (485) se găsește ceva mai mult de lucru, în Botoșani (255) și Neamț (336) joburile fiind din ce în ce mai puține.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: agent de securitate (2.151); conducător auto transport rutier (2.069); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.980); curier (1.877); lucrător comercial (1.454); manipulant mărfuri (1.411); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.059); ajutor bucătar (956); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (754); paznic (646) etc.

Din cele 36.038 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.215 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; medic în diverse specializări etc.), 7.540 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent de securitate; conducător auto transport rutier; casier; agent servicii client; servant pompier etc), 6.835 pentru persoanele cu studii profesionale (operator fabricație flux; sudor; manipulant mărfuri; ajutor bucătar; mecanic auto etc.), restul de 19.448 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; manipulant mărfuri; paznic; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții etc).

251 locuri de muncă vacante în spaţiul economic european

Angajatorii din spaţiul economic european oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 251 locuri de muncă vacante. În Italia sunt disponibile 65 locuri de muncă -șofer autobuz; lucrător în domeniul sportului și al pregătirii fizice – animator/animatoare centru de vacanță, în Norvegia – 61 locuri de muncă: medic ortodont; bucătar; ajutor bucătar; tehnician unghii; îngrijitor animale; muncitor în producție – industria piscicolă, în Finlanda – 53 locuri de muncă: măcelar/taietor carne; tinichigiu în construcții; muncitor prefabricate elemente beton; muncitor la demolari; sudor TIG; sudor TIG/MIG; instalator de țevi în șantier naval. În Germania se caută 40n de muncitori - izolator; educatoare/educatori; lucrător ajutor în podgorie; zugrav-tencuitor; lucrător în fermă, în Malta sunt declarate 12 locuri de muncă vacante: videograf/editor full-time; manager de licitații (la distanță/hibrid); coordonator de laborator și responsabil academic; operator mașină CNC; operator fabrică de piatră; (Senior) dezvoltator software – BAS; medic veterinar; inginer de proiect ELV, Austria – 7 locuri de muncă pentru: operator robot – placare cu laser; strungar universal; tehnician mecanic; tehnician electrician; operator CNC, Olanda – 6 locuri de muncă pentru culegător de pere, Spania – 4 locuri de muncă pentru montator pereți și plafoane din ghips-carton, Danemarca – 2 locuri de muncă pentru: dulgher, zidar, iar în Franța – 1 loc de muncă chirurg stomatolog. Daniel BACIU