Un pas uriaș pentru infrastructura Moldovei: Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat astăzi câștigătorul contractului pentru tronsonul 2 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca) – Iași – Ungheni, ce leagă Iașul de rețeaua europeană de autostrăzi. Asocierea româno-bulgară Danlin XXL (lider), Groma Hold LTD, Intertranscom Impex SRL și Evropiski Patishta va realiza construcția segmentului Târgu Frumos–Lețcani, lung de 28,6 km.

Valoarea contractului: 4,57 miliarde lei, cea mai bună ofertă financiară. Contractul de proiectare și execuție urmează să fie semnat dacă în termen de 10 zile nu apar contestații.

Gabriel Budescu, directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, a subliniat importanța strategică a proiectului: „Atribuirea acestui tronson reprezintă un pas concret către includerea tuturor tronsoanelor A8 în Programul SAFE, cu finalizare etapizată până în 2030. În plus, am prioritizat un segment de 4 km care va funcționa ca o centură pentru Podu Iloaiei, unde traficul este extrem de aglomerat”.

Complexitate tehnică impresionantă: 33 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de 7,8 km, 2 tunele, 3 noduri rutiere (Podu Iloaiei, Lețcani, Drumul de Legătură cu DN 28), 13 km de drumuri de legătură.

Acest tronson marchează un progres major pentru conectivitatea Iașului și pentru dezvoltarea economică a zonei, aducând orașul mai aproape de standardele europene în infrastructură. Daniel BACIU