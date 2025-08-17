O elevă de la „Racoviță”, medaliată în China!

O elevă a Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” din Iaşi, a adus României o medalie la una dintre cele mai dificile probe internaţionale. România a cucerit nouă medalii la ediţia a XVIII-a a Olimpiadei Internaţionale „Ştiinţele Pământului” (IESO), desfăşurată la Jining, China. Printre laureaţi, o reuşită deosebită aparţine elevei Maricela-Raluca-Georgiana Enache din Iaşi, care a strălucit în competiţia mondială.

Raluca Enache a obţinut medalia de bronz la proba individuală, confirmând nivelul său excepţional de pregătire, iar la una dintre cele mai complexe probe, International Team Field Investigation (ITFI), unde participanţii lucrează în echipe internaţionale pe teren, a reuşit performanţa de a câştiga medalia de aur.

Succesul său reprezintă o mare mândrie pentru Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” din Iaşi şi pentru întreg învăţământul românesc, confirmând tradiţia de excelenţă a elevilor din capitala Moldovei la marile concursuri internaţionale.

Medalia obținută la Olimpiada Internațională de Științe ale Pământului este o încununare a pasiunii pentru studiul aprofundat al științelor, fiind coordonată de profesorii săi, la chimie de prof. Daniela Ilucă, la biologie de prof. Elena Marian, la geografie de prof. Silviu Iordache și Manuel Foșalău, iar la fizică de prof. Liliana Nicolae și Grigore Silvaș. „Rezultatul extraordinar al Ralucăi se datorează muncii ei susținute de-a lungul anilor de liceu, timp în care a excelat la olimpiade naționale la diferite discipline. O felicit pe Raluca din toată inima, îi doresc mult succes mai departe, sunt convinsă că va ajunge un profesionist desăvârșit și un om autentic, echilibrat, deplin. Îi felicit pe toti colegii mei care au lucrat cu ea de-a lungul anilor petrecuți la Colegiul Național Emil Racoviță din Iași, care au contribuit la formarea ei. De asemenea, doresc să îi felicit familia, pentru sprijinul acordat ei și nouă, precum și pentru încrederea avută în noi, ca profesori și ca școală”, ne-a spus Mihaela Gotcu, directoarea Colegiului Naţional „Emil Racoviţă”.

Performanţa Ralucări rămâne un exemplu de ambiţie şi pasiune pentru ştiinţele naturii, fiind o sursă de inspiraţie pentru toţi elevii din România. „Raluca este un exemplu de perseverență, tenacitate și pasiune, iar astăzi medaliile de la Olimpiada Internațională de Științele Pământului au spus atât de multe. Sunt mândru să mă număr printre cei care au inspirat-o și pregătit-o, alături de colegii din domeniul științelor de la Colegiul Național Emil Racoviță, iar la șapte ani de la olimpiada mea internațională să o felicit. Iată cum, în ciuda perioadei tulburi pentru educație, există tineri care nu se lasă și își urmează cu orice preț visul”, transmite ieşeanul Cristian Manuel Foşalău, fost olimpic internaţional la Geografie, acum doctorand la UAIC.

În total, România s-a întors acasă cu nouă medalii, dintre care patru la probele individuale şi cinci la probele desfăşurate în echipe internaţionale.

Lotul a fost coordonat de prof. Roxana Diaconu, de la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Bucureşti, şi prof. dr. Petre Bogdan, de la ISJ Ilfov, cu sprijinul unor cadre didactice şi cercetători de la Universitatea din Bucureşti, Institutul Geologic al României, Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” şi Romatsa. Laura RADU