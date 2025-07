O femeie din Costuleni, atacată brutal de un șacal!

* aceasta a necesitat o intervenție medicală la nivelul membrelor, în serviciul de chirurgie plastică, și administrarea atât a vaccinului, cât și a serului antirabic * în urma analizelor, rabia a fost confirmată, iar din acest focar alte 4 persoane au necesitat vaccinare

Din nefericire, focarele de rabie se înmulțesc, iar speciile de animale care sunt purtaătoare se diversifică.

Ultimul caz este al unei femei în vârstă de 66 ani, din sat Cozia, comuna Costuleni, care a fost atacată în grădina proprie de către un șacal. Plăgile mușcate au fost importante, vizând membrele superioare și inferioare, pacienta necesitând toaleta plăgilor în serviciul de chirurgie plastică și administrarea atât a vaccinului, cât și a serului antirabic.

În urma analizelor, rabia a fost confirmată, iar din acest focar alte 4 persoane au necesitat vaccinare. „Facem din nou apel catre populatie de a evita animalele, domestice sau sălbatice care prezintă un comportament anormal și de anunța imediat autoritățile veterinare. De la începutul anului au fost confirmate 27 focare, iar 900 persoane au necesitat profilaxia antirabică”, a transmis dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași. Carmen DEACONU