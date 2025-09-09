Stiri
FINAL PROIECT 9 Septembrie 2025 ,,Transformarea digitală a firmei NICSORTEC SRL prin achiziționare de bunuri specifice’’
Cod galben de ploi torențiale și vânt puternic până marți noapte în 15 județe – HARTĂ
Bolojan a spus că vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii
Guvernul vrea să ducă vârsta de pensionare către 70 de ani! Doi din zece români se pensionează anticipat
Linoleumul revine în forță: unde și cum poți transforma spațiile cu acest material versatil?
La USV Iași, noul an universitar va debuta pe 15 septembrie, iar cazarea studenților va avea loc mai devreme
SuperLiga: Programul etapei a zecea, care începe vineri cu meciul Botoșani – FCSB
Ieșenii își caută vindecarea dincolo de granițe
România riscă să piardă controlul asupra a peste 50% din suprafața agricolă a țării!
Avalanșă de candidați, criză de examinatori la Permise auto!
O locomotivă a luat foc la Botoșani

09-09-2025 12:05

Un incendiu a izbucnit luni seara la locomotiva unui tren de călători ce se deplasa pe ruta Suceava - Botoșani, cauza probabilă a focului fiind o defecțiune la sistemul de frânare.

''Un incendiu a izbucnit, în această seară, la locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Suceava - Botoșani, în zona localității Leorda. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, sprijiniți ulterior de un microbuz. Flăcările se manifestau la partea inferioară a locomotivei, însă cei 12 ocupanți ai trenului (11 pasageri și un angajat CFR) au reușit să iasă la timp'', a informat ISU Botoșani.

Pompierii au acționat rapid și au lichidat incendiul înainte ca acesta să se extindă la întreaga locomotivă.

Pasagerii au fost transportați în siguranță la Gara Botoșani, cu microbuzul Detașamentului de Pompieri.

Aceștia nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cel mai probabil, o defecțiune la sistemul de frânare ar fi cauzat incendiul, precizează sursa citată. 

Epidemia tăcută. Aproape jumătate dintre bolnavii de diabet nu știu că sunt bolnavi. Iașul, în linia întâi a luptei
12:45

Epidemia tăcută. Aproape jumătate dintre bolnavii de diabet nu știu că sunt bolnavi. Iașul, în linia întâi a luptei

Caravanele medicale devin lege. Spitalele din Iași ies pe teren cu servicii decontate de CNAS
12:45

Caravanele medicale devin lege. Spitalele din Iași ies pe teren cu servicii decontate de CNAS

Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare
12:30

Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare

FINAL PROIECT 9 Septembrie 2025 ,,Transformarea digitală a firmei NICSORTEC SRL prin achiziționare de bunuri specifice''
12:13

FINAL PROIECT 9 Septembrie 2025 ,,Transformarea digitală a firmei NICSORTEC SRL prin achiziționare de bunuri specifice''

O locomotivă a luat foc la Botoșani
12:05

O locomotivă a luat foc la Botoșani

Iașul o redescoperă pe Regina Maria. Expoziția care dezvăluie chipul și cuvântul unei regine-soldat
11:42

Iașul o redescoperă pe Regina Maria. Expoziția care dezvăluie chipul și cuvântul unei regine-soldat

Iașul readuce la viață trecutul. „Restaurarea ilustrată", expoziția care dezvăluie culisele patrimoniului
11:34

Iașul readuce la viață trecutul. „Restaurarea ilustrată", expoziția care dezvăluie culisele patrimoniului

Cod galben de ploi torențiale și vânt puternic până marți noapte în 15 județe – HARTĂ
11:15

Cod galben de ploi torențiale și vânt puternic până marți noapte în 15 județe – HARTĂ

Bolojan a spus că vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii
11:11

Bolojan a spus că vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii

Guvernul vrea să ducă vârsta de pensionare către 70 de ani! Doi din zece români se pensionează anticipat
10:53

Guvernul vrea să ducă vârsta de pensionare către 70 de ani! Doi din zece români se pensionează anticipat

Linoleumul revine în forță: unde și cum poți transforma spațiile cu acest material versatil?
10:39

Linoleumul revine în forță: unde și cum poți transforma spațiile cu acest material versatil?

Aerul otrăvit ne fură mintea. Iașul, prins între fum, trafic și un viitor bolnav
10:20

Aerul otrăvit ne fură mintea. Iașul, prins între fum, trafic și un viitor bolnav

La USV Iași, noul an universitar va debuta pe 15 septembrie, iar cazarea studenților va avea loc mai devreme
10:18

La USV Iași, noul an universitar va debuta pe 15 septembrie, iar cazarea studenților va avea loc mai devreme

SuperLiga: Programul etapei a zecea, care începe vineri cu meciul Botoșani – FCSB
09:46

SuperLiga: Programul etapei a zecea, care începe vineri cu meciul Botoșani – FCSB

Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Convergența economică a României în context european: considerente teoretice și evidențe empirice
09:44

Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Convergența economică a României în context european: considerente teoretice și evidențe empirice

Ieșenii își caută vindecarea dincolo de granițe
09:33

Ieșenii își caută vindecarea dincolo de granițe

România riscă să piardă controlul asupra a peste 50% din suprafața agricolă a țării!
09:33

România riscă să piardă controlul asupra a peste 50% din suprafața agricolă a țării!

Pensiile speciale, greu de tăiat!
09:33

Pensiile speciale, greu de tăiat!

Avalanșă de candidați, criză de examinatori la Permise auto!
09:33

Avalanșă de candidați, criză de examinatori la Permise auto!

FOTO - Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu", la început de an școlar!
09:33

FOTO - Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu", la început de an școlar!

Supreva.ro, un partener strategic pentru antreprenorii care își doresc să crească și să rămână relevanți pe piață
09:27

Supreva.ro, un partener strategic pentru antreprenorii care își doresc să crească și să rămână relevanți pe piață

Magia Operei cucerește Iașul. Spectacolul grandios „de sunet și lumină" va avea loc în Grădina Palas
09:13

Magia Operei cucerește Iașul. Spectacolul grandios „de sunet și lumină" va avea loc în Grădina Palas

Mallurile au detronat Piața Unirii. Cum s-a mutat centrul simbolic al Iașului
09:00

Mallurile au detronat Piața Unirii. Cum s-a mutat centrul simbolic al Iașului

ANUNȚ DE FINALIZARE A PROIECTULUI „DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR SOCIETAȚII MAP TOPOMOND INC S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE", COD SMIS 313496
09:00

ANUNȚ DE FINALIZARE A PROIECTULUI „DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR SOCIETAȚII MAP TOPOMOND INC S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE", COD SMIS 313496

FOTO -- Clopoțelul care adună inimile satului
08:55

FOTO -- Clopoțelul care adună inimile satului

Sfinții Ioachim și Ana. Povestea părinților Fecioarei Maria și ziua în care sunt cinstiți bunicii
08:38

Sfinții Ioachim și Ana. Povestea părinților Fecioarei Maria și ziua în care sunt cinstiți bunicii

Iașul zboară pe spinarea Diasporei. Aeroportul crește pe exodul forței de muncă
08:33

Iașul zboară pe spinarea Diasporei. Aeroportul crește pe exodul forței de muncă

Școala, ferită de proteste!
07:26

Școala, ferită de proteste!

Cel mai mare atac rusesc asupra Ucrainei - Kievul cere ajutorul aliaților
06:43

Cel mai mare atac rusesc asupra Ucrainei - Kievul cere ajutorul aliaților

Răspunsul Rusiei la noile sancțiuni planificate de Trump și UE
06:32

Răspunsul Rusiei la noile sancțiuni planificate de Trump și UE

Rusia, cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei. Chirieac: Şansele de pace sunt îndepărtate. Scopul lui Putin, acelaşi din februarie 2022
06:30

Rusia, cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei. Chirieac: Şansele de pace sunt îndepărtate. Scopul lui Putin, acelaşi din februarie 2022

Avertismentul lui Merz pentru Europa: Cucerirea Ucrainei este doar începutul
06:29

Avertismentul lui Merz pentru Europa: Cucerirea Ucrainei este doar începutul

Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită
06:28

Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită

Sorin Grindeanu atacă abuzurile fiscale: TVA-ul care fuge pe haine și mâncare pentru câini va fi reglementat
06:27

Sorin Grindeanu atacă abuzurile fiscale: TVA-ul care fuge pe haine și mâncare pentru câini va fi reglementat

Avertisment dur de la Bruxelles. România, vulnerabilă la un posibil colaps energetic
06:25

Avertisment dur de la Bruxelles. România, vulnerabilă la un posibil colaps energetic

Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: "Să nu ne jucăm cu focul"
06:24

Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: "Să nu ne jucăm cu focul"

„Blocați totul": Ce știm despre mișcarea care vrea să paralizeze Franța pe 10 septembrie
06:23

„Blocați totul": Ce știm despre mișcarea care vrea să paralizeze Franța pe 10 septembrie

România are prima bancă ce permite cereri de bani doar pe baza numărului de telefon

România are prima bancă ce permite cereri de bani doar pe baza numărului de telefon

BANCUL ZILEI -Trei prieteni

BANCUL ZILEI -Trei prieteni

HOROSCOPUL ZILEI

HOROSCOPUL ZILEI

Mircea Lucescu acuză

Mircea Lucescu acuză "interese mari" înaintea confruntării cu Cipru

De ce n-a mai chemat Lucescu atacant Selecționerul spune că nu are soluții: „N-ai pe cine. În Liga 1 sunt numai străini”

De ce n-a mai chemat Lucescu atacant Selecționerul spune că nu are soluții: „N-ai pe cine. În Liga 1 sunt numai străini”

BREAKING – A căzut Guvernul în Franța: criza politică explodează în curtea președintelui Emmanuel Macron

BREAKING – A căzut Guvernul în Franța: criza politică explodează în curtea președintelui Emmanuel Macron

O nouă meserie în România! Ce condiții trebuie îndeplinite și cât se câștigă pe zi!

O nouă meserie în România! Ce condiții trebuie îndeplinite și cât se câștigă pe zi!

Interzis la examenul auto! Candidații nu vor mai obține permisul de conducere!

Interzis la examenul auto! Candidații nu vor mai obține permisul de conducere!

Piața asigurărilor RCA ar putea fi zguduită de un nou faliment

Piața asigurărilor RCA ar putea fi zguduită de un nou faliment

Gramul de aur a depășit pragul de 500 lei

Gramul de aur a depășit pragul de 500 lei

Finalizarea proiectului: CHRIS BARBER S.R.L. in calitate de Beneficiar, finalizeaza implementarea proiectului“Digitalizarea societatii CHRIS BARBER S.R.L..” cod Smis 320057

Finalizarea proiectului: CHRIS BARBER S.R.L. in calitate de Beneficiar, finalizeaza implementarea proiectului“Digitalizarea societatii CHRIS BARBER S.R.L..” cod Smis 320057

Părinții, în alertă la începutul noului an școlar

Părinții, în alertă la începutul noului an școlar

Weekend plin pentru salvatorii ieșeni

Weekend plin pentru salvatorii ieșeni

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. Debitoarea Iasimage Art SRL CUI 37443295, J22/1002/2017 prin lichidator judiciar Insolvency House SPRL, scoate la vânzare următoarele bunuri mobile: 1.PHOTO CAMERA CANON EOS1DXII BODY - 6.120 lei 2.SIGMA 35MM F1.4 DG HSM ART CANON - 1.980 lei 3.SIGMA 105MM F12.8 EX DG OS HSM MACRO CANON - 810 lei 4.CAMERA VIDEO CANON C100 MARK II - 3.510 lei 5.CANON EOS 5D MARK IV DSLR CAMERA (BODY) - 3.870 lei 6.OBIECTIV 70-200MMCANON EF 70-200 F/2.8L IS IIUSM - 2.160 lei 7.KIT TREPIED MANFROTTO MVH500AH, 755X - 810 lei 8.NT-660/EG05A2 ALUMINIUM PROSESSIONAL VIDEO TRIPOD 8KG - 900 lei 9.NANGUANG RGB88 LED RGB LIGHT + MEKING M-2 COMBO BOOM STAND KIT GIRAFA - 720 lei 10.Pachet GUDSEN MOZA AIR GIMBAL DUAL HANDLE + GUDSEN MONZA WIRELESS THUMB CONTROLER - 900 lei 11.CANON SPEEDLITE 600EX II-RT – 2 buc - 630 lei 12.OBIECTIV CANON EF-S24-70MMF/2.8E II USM - 1.800 lei 13.YONGNUO YN308, LAMPA CIRCULARA LED, 2 ACUMULATORI SONY, NP-F750 , FANCIER W804, STATIV - 1.080 lei 14.MANFROTTO CAP PANORAMIC - 630 lei Prima licitație privind bunurile mobile la prețul de 90% din valoarea de evaluare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, respectiv în loc. Păun, str. Arțarului, nr. 7, com. Bârnova, jud. Iaşi, în data de 11.09.2025, orele 10:00. Participarea la licitație este condiționată de consemnarea în contul averii debitorului nr. RO81 BRDE 380S V610 1076 3800 deschis la BRD Vaslui, la dispoziția lichidatorului judiciar, până la începerea licitației, a unei garanții reprezentând 10% din prețul de pornire a licitație. În caz de neadjudecare a bunului la data primei licitații, licitaţia se va repeta în fiecare zi de JOI, orele 10.00. Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată, mai înainte de termenul de vânzare, să anunțe lichidatorului judiciar dreptul său. Informații suplimentare se pot obține de la sediul lichidatorului judiciar, pe adresa de email lichidator.chirila@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0745-096.992.
Licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025. Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare cu sediul in Sat Falciu, Comuna Falciu, Judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J37/229/2002, avand CUI: RO14812105, organizeaza o singura licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025 de la ora 13.00, in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei: Proprietate imobiliara -„Ferma Valea lui Marcu” -Pachet bunuri imobile si mobile, compusa din teren extravilan in suprafata de 28.413 mp, impreuna cu cladiri si bunuri mobile, situate in Extravilan Falciu, judetul Vaslui -Pret pornire: 200.000 Lei. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.000 Lei +TVA si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul Five Administration S.P.R.L din Bucuresti, Str. Romulus nr. 23, sector 2 sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro, pana cel tarziu in data de 17.09.2025, ora 16.00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare privind activele pot fi obtinute la nr. 0762.978.187 sau e-mail: vanzari@ r-agro.ro.
Licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii activelor mobile. Subscrisa Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare, organizeaza in perioada 18-19.09.2025 inclusiv, intre orele 09.00-18.30, licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii urmatoarelor active mobile aflate in patrimoniul debitoarei, dupa cum urmeaza: -Utilaje agricole lista nr. 1 -pret de pornire peste 5.000 lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 18.09.2025, termen limita inscriere: 16.09.2025, ora 16.00; -Utilaje agricole lista nr. 2 -pret de pornire sub 5.000 Lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 19.09.2025, termen-limita inscriere: 17.09.2025, ora 16.00. Bunurile supuse valorificarii, data si ora licitatiei, precum si pretul de pornire pentru fiecare bun se regasesc in listele de bunuri pentru fiecare Pachet si pot fi solicitate Administra torului judiciar, la adresa vanzari@five -advisory.ro. Preturile de pornire ale licitatiilor nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Persoanele interesate au obligatia de vizionare a activelor, cu instiintarea prealabila a Administra torului judiciar. Licitatiile se vor desfasura in perioada mentionata exclusiv online prin intermediul platformei www.licitatii -unpir.ro, aceasta presupunand crearea unui cont de participant si validarea acestuia de catre administratorul platformei. Toate detaliile referitoare la modalitatea de participare prin intermediul platformei online mentionate anterior se regasesc in cuprinsul Caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor si a semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Pretul Caietului de sarcini este 300 Lei +TVA pentru bunurile care au pret de pornire peste 5.000Lei si de 100 Lei +TVA, pentru bunurile care au pret de pornire sub 5.000 Lei si poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Termenul-limita pentru transmiterea documentatiei de participare la licitatie este cel mentionat mai sus, aceasta urmand a fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice (whatsapp/mms, etc.) nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la nr.0762.978.187 sau e-mail: office@ r-agro.ro.
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
S.C. ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL IASI – PIATA UNIRII, NR.6. ANGAJEAZA: FEMEIE DE SERVICIU - curatenie spatii comerciale, curatenie in regim hotelier. Contact: 0758802865
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Apartament 3 camere, dubla orientare, decomandat, 71 mp, Esplanada Alexandru, etaj 6/10, bloc cu lift, centrala termica, parchet masiv, PVC la exterior, izolat, balcon inchis. Zona linistita, aproape de parc, scoli, magazine. Ideal familie. 126.500 euro. Telefon 0741384731
Pacurari, zona LIDL, Moara de Foc, apartament 3 camere decomandat, 70 mp, etaj 3/4, complet mobilat si utilat. 2 dormitoare, living, bucatarie separata, balcon, centrala termica, aer conditionat. La 10 minute de UAIC si UMF, aproape de transport public si magazine, 499 euro/luna, Telefon 0741384731
Ap. 2 camere, decomandat, 52 mp, etaj 4/4, bloc 1986, fatada izolata recent. Hol deschis spre bucatarie, balcon spatios. Centrala termica, instalatii noi, tamplarie PVC, parchet si gresie. Mobilier si electrocasnice incluse optional. Acte la zi, creditabil, pret 89.900 euro, negociabil. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. Telefon 0741384731
Epidemia tăcută. Aproape jumătate dintre bolnavii de diabet nu știu că sunt bolnavi. Iașul, în linia întâi a luptei
Epidemia tăcută. Aproape jumătate dintre bolnavii de diabet nu știu că sunt bolnavi. Iașul, în linia întâi a luptei

Un studiu international expune o realitate alarmantă: aproape una din două persoane cu diabet nu este diagnosticată si trăieste ani de zile cu glicemia scăpată de sub control. Abia in momentul complicatii ...

Caravanele medicale devin lege. Spitalele din Iași ies pe teren cu servicii decontate de CNAS
Caravanele medicale devin lege. Spitalele din Iași ies pe teren cu servicii decontate de CNAS

    Romania are sate intregi unde preotul vine mai des decat medicul. În 2025, intr-o tară europeană, mii de oameni incă trăiesc fără acces la un consult de bază. Această realita ...

Iașul o redescoperă pe Regina Maria. Expoziția care dezvăluie chipul și cuvântul unei regine-soldat
Iașul o redescoperă pe Regina Maria. Expoziția care dezvăluie chipul și cuvântul unei regine-soldat

La Iasi, istoria nu este doar expusă, ci readusă la viată prin detalii intime. Muzeul de Istorie a Moldovei prezintă, incepand cu 10 septembrie, o micro-expozitie dedicată Reginei Maria, personalitatea f ...

Iașul readuce la viață trecutul. „Restaurarea ilustrată”, expoziția care dezvăluie culisele patrimoniului
Iașul readuce la viață trecutul. „Restaurarea ilustrată”, expoziția care dezvăluie culisele patrimoniului

  La Iasi, in Palatul Culturii, istoria prinde contur intr-o formă rar văzută: nu prin exponatele asezate cuminti in vitrine, ci prin fotografiile si documentările care arată cum acestea sunt salva ...

Guvernul vrea să ducă vârsta de pensionare către 70 de ani! Doi din zece români se pensionează anticipat
Guvernul vrea să ducă vârsta de pensionare către 70 de ani! Doi din zece români se pensionează anticipat

Iasul se pregăteste pentru o schimbare majoră in sistemul de pensii, după ce premierul Ilie Bolojan a anuntat că varsta de pensionare va creste pentru toate categoriile profesionale, inclusiv pentru cei cu ...

Aerul otrăvit ne fură mintea. Iașul, prins între fum, trafic și un viitor bolnav
Aerul otrăvit ne fură mintea. Iașul, prins între fum, trafic și un viitor bolnav

Cand deschizi fereastra dimineata in Iasi, nu respiri doar aer. Respiri o combinatie de praf, fum si gaze de esapament care se infiltrează in sange, ajunge in creier si declansează reactii in lant imposibil d ...

La USV Iași, noul an universitar va debuta pe 15 septembrie, iar cazarea studenților va avea loc mai devreme
La USV Iași, noul an universitar va debuta pe 15 septembrie, iar cazarea studenților va avea loc mai devreme

La USV Iasi,  noul an universitar va debuta pe 15 septembrie, iar cazarea studentilor va avea loc mai devreme Universitatea de Stiintele Vietii „Ionescu de la Brad” din Iasi (USV) este pr ...

Ieșenii își caută vindecarea dincolo de granițe
Ieșenii își caută vindecarea dincolo de granițe

* cifrele arată un dezechilibru major: in timp ce spitalele iesene incearcă să facă fată nevoilor unei regiuni intregi, Germania, Italia, Franta si Elvetia continuă să fie destinatiile medicale de top pe ...

Pensiile speciale, greu de tăiat!
Pensiile speciale, greu de tăiat!

* cu peste 11.700 de pensii speciale la nivel national si aproape 400 de beneficiari in Iasi, acest sistem rămane un simbol al inegalitătii * in timp ce majoritatea pensionarilor ieseni isi duc traiul modest, ...

Avalanșă de candidați, criză de examinatori la Permise auto!
Avalanșă de candidați, criză de examinatori la Permise auto!

* lunar, la Iasi sunt examinati la proba practică aproximativ 2.250 de candidati, majoritatea la categoria B * desi solicitările sunt uriase, in teren se află, zilnic, doar maxim 10 examinatori atestati * ex ...

