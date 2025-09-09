O locomotivă a luat foc la Botoșani

Un incendiu a izbucnit luni seara la locomotiva unui tren de călători ce se deplasa pe ruta Suceava - Botoșani, cauza probabilă a focului fiind o defecțiune la sistemul de frânare.

''Un incendiu a izbucnit, în această seară, la locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Suceava - Botoșani, în zona localității Leorda. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, sprijiniți ulterior de un microbuz. Flăcările se manifestau la partea inferioară a locomotivei, însă cei 12 ocupanți ai trenului (11 pasageri și un angajat CFR) au reușit să iasă la timp'', a informat ISU Botoșani.

Pompierii au acționat rapid și au lichidat incendiul înainte ca acesta să se extindă la întreaga locomotivă.

Pasagerii au fost transportați în siguranță la Gara Botoșani, cu microbuzul Detașamentului de Pompieri.

Aceștia nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cel mai probabil, o defecțiune la sistemul de frânare ar fi cauzat incendiul, precizează sursa citată.