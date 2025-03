„O lume a viitorului pentru femei ar fi una în care fiecare ar avea libertatea de a-și urma visurile și de a-și construi un destin propriu, fără a fi constrânsă de convenții sociale sau de așteptările tradiționale”

* dialog cu Victoria Bulai, președinta Organizației Femeilor de Afaceri Iași

- Ce înseamnă pentru dumneavoastră „a fi femeie” într-o lume în care puterea și delicatețea trebuie să coexiste? Cât de mult v-a modelat această dualitate în carieră?

- Pare un oximoron să fii puternică și delicată în același timp. Însă poate fi și un frumos exercițiu pentru noi femeile să facem ca cele două calități să coexiste. Pentru mine, „a fi femeie” într-o lume în care puterea și delicatețea trebuie să coexiste reprezintă o combinație esențială de forță interioară și empatie, de a ști când să fiu fermă și decisă și când să fiu blândă și înțelegătoare. Această „dualitate” este, fără îndoială, un element definitoriu al carierei mele, deoarece, în mediul de afaceri, capacitatea de a naviga între aceste două laturi ale feminității, poate fi esențială pentru atingerea cu succes a obiectivelor.

Și, da, ele pot să coexiste. Eu am devenit conștientă de această capacitate de-abia când am ajuns la o anumită maturitate personală și profesională. Și încă învăț cum să fac această navigare cât mai lină.

- Într-un univers al afacerilor dominat de reguli stricte și competiție acerbă, unde vă găsiți echilibrul între rigoare și intuiția feminină?

- Într-o lume de afaceri competitivă, echilibrul constă în a îmbina aceste două forțe: rigoarea în planificare și implementare, dar și încrederea în propria intuiție pentru a înțelege când să acționezi, când să asculți și când să te adaptezi.

Echilibrul între cele două este o formă de încredere în propriile abilități, de la fundamentarea deciziilor cu informații concrete, până la a avea încredere în „simțul” tău atunci când ceva nu poate fi explicat prin date.

- Există o presiune constantă asupra femeilor de a răspunde unor standarde de frumusețe, ca și cum valoarea lor ar fi legată de felul în care arată. Cum vedeți această realitate? Ați simțit vreodată că trebuie să „corespundeți” unor astfel de așteptări pentru a fi ascultată sau respectată?

- Da, există o presiune constantă asupra femeilor de a răspunde unor standarde de frumusețe, mai ales într-o lume a „filtrelor”, așa cum o numești mai jos. Am înțeles acest lucru încă la începuturile carierei mele. Însă nu l-am simțit neapărat ca pe o presiune, întrucât mi-a plăcut tot timpul să fiu bine cu mine: în minte, suflet și corp.

- Ce înseamnă, pentru dumneavoastră, succesul? Este o destinație sau un proces continuu de redefinire?

- Acum mulți ani, vedeam succesul ca pe o destinație, o țintă și, sincer, nu cred ca aveam o definiție clară a acestuia. Acum, succesul este în mod clar o călătorie, iar acest proces se află într-o dinamică continuă, influențat de evoluția personală și profesională, de învățăturile din experiențele trăite și de adaptarea continuă la noile provocări ale vieții și ale afacerilor. Succesul pentru mine este cumul format din mai mulți factori care contribuie la bunăstarea, în toată accepțiunea ei, a mea și a celor din jurul meu.

„M i-am dat seama de impactul pe care-l avem noi, oamenii, unii asupra celorlalți și chiar avem capacitatea de alege ce fel de impact vrem să creăm în jurul nostru ”

- Când ați simțit pentru prima dată că aveți un impact real asupra lumii din jurul dumneavoastră? Cum a influențat această conștientizare felul în care v-ați construit cariera?

- De când mă țin minte, am avut o preocupare aparte pentru bunăstarea oamenilor din jurul meu: frați, prieteni, părinți, vecini, colegi etc. Cred că în toate acțiunile mele, mai mici sau mai mari, am ținut cont de conceptul de „ecologie” în relațiile cu lumea din jurul meu. Nu știu dacă am fost mereu conștientă de acest lucru. Însă atunci când am început să primesc aprecierile unor oameni pentru care am fost mentor formal sau non-formal mi-am dat seama de impactul pe care-l avem noi, oamenii, unii asupra celorlalți: și chiar avem capacitatea de alege ce fel de impact vrem să creăm în jurul nostru.

- Care este cel mai important lucru pe care l-ați învățat dintr-un eșec? Și cum ați folosit această lecție pentru a merge mai departe?

- Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o dintr-un eșec a fost să nu eșuez din nou într-o situație similară. Însă mi-am dat seama că acest lucru nu este posibil până nu-ți înveți lecția cu adevărat, iar asta poate să dureze ani sau chiar o viață întreagă. A nu mă lăsa definită de eșecuri, dar a le privi ca pe un motor de învățare, mă ajută să devin mai puternică, sper eu, mai înțeleaptă și mai bine pregătită pentru provocările viitoare.

- Dacă ar fi să priviți femeia ca pe o forță de transformare, ce considerați că aduce unic și indispensabil în afaceri, în leadership, în societate?

- Însuși cuvântul Femeie ne duce cu gândul la o forță transformatoare. Important este să fim conștiente de transformările pe care le producem: sunt ele benefice, sau mai puțin benefice? În varianta noastră de forță transformatoare pozitivă, suntem capabile să construim relații profunde și să influențăm schimbarea într-un mod sustenabil. Reușim să facem asta întrucât înțelegem lucrurile nu doar la nivel de proces, sistem sau structură, dar și nevoile și dorințele celor din jur, fiind mai conectate la umanitatea din spatele afacerilor, sistemelor, proceselor.

„Cred că cel mai mare obstacol pe care trebuie să-l depășim noi, femeile, este cel de natură mentală”

- Fiind președinta unei organizații de femei, vedeți în mod direct provocările și aspirațiile lor. Care credeți că este cel mai mare obstacol pe care o femeie trebuie să îl depășească în lumea de azi?

- Sunt o femeie norocoasă să fac parte dintr-o organizație de femei puternice, cu aspirații sănătoase și cu o dorință puternică de a crea schimbări benefice la nivel de societate. Cred că cel mai mare obstacol pe care trebuie să-l depășim noi, femeile, este cel de natură mentală, atunci când vrem să le facem pe toate, chiar și acolo unde ar trebui să lăsăm loc bărbaților. Eu am lucrat mulți ani alături de bărbați și consider că acea combinație dintre delicatețe și putere despre care povesteam la începutul articolului poate conduce către o colaborarea sănătoasă cu aceștia, astfel încât noi să ne păstrăm feminitatea de care este nevoie pentru o societate echilibrată.

- Cea mai frumoasă amintire cu mama dumneavoastră—un moment care v-a definit, care v-a schimbat sau care încă vă ghidează. Care este acel dar pe care încă nu i l-ați oferit?

- Cea mai frumoasă și totodată cea mai sensibilă amintire cu mama este cea din momentul în când am revenit din Statele Unite ale Americii în 1998 și mă aștepta în aeroport, după mult timp în care nu ne-am văzut. Nu știu cât m-a definit, schimbat sau cât m-a ghidat această amintire, însă acel sentiment pe care l-am trăit atunci îmi trezește mereu o stare deosebită atunci când îmi este dor de mama. Cred că nu i-am oferit suficiente îmbrățișări, timp și flori care să arate aprecierea și dragostea pe care o am față de dânsa.

- Ce loc credeți că ar trebui să aibă femeia în societatea contemporană și cât de departe suntem de acest ideal?

- Cred că femeia contemporană este mult mai norocoasă comparativ cu femeia altor vremuri, iar locul ei în societatea contemporană este mult mai bine și echitabil definit comparativ cu alte vremuri. Femeia ar trebui să aibă oportunitatea de a-și manifesta potențialul în toate domeniile, de la afaceri, politică, știință, la artă și educație, fără a fi limitată de stereotipuri de gen sau așteptări tradiționale.

Drumul către acest ideal este unul continuu, de aceea trebuie să continuăm să ne educăm, să promovăm politici de incluziune și să schimbăm mentalități.

„Prezentul pe care-l trăim noi, femeile, este viitorul pe care-l întrevedeau sau și-l doreau bunicile, mamele noastre”

- Dacă ați putea contura lumea viitorului pentru femei, cum ar arăta aceasta? Ce ar trebui să se schimbe fundamental?

- Cred că prezentul pe care-l trăim noi, femeile, este viitorul pe care-l întrevedeau sau și-l doreau bunicile, mamele noastre. Cu siguranță, din multe puncte de vedere trăim vremuri mai bune în care am ajuns prin dorința noastră de a ne educa, de a avea un cuvânt de spus alături de bărbații noștri, de a contribui la crearea unei lumi mai bune. O lume a viitorului pentru femei nu ar fi doar una în care femeile sunt susținute, ci una în care fiecare femeie ar avea libertatea de a-și urma visurile și de a-și construi un destin propriu, fără a fi constrânsă de convenții sociale sau de așteptările tradiționale. Iar acest lucru se întâmplă deja. Important este să nu uităm de tandrețea, finețea și latura noastră maternă.

- Cum este relația dumneavoastră cu fiica dumneavoastră? Ce sperați să îi transmiteți, dincolo de cuvinte, prin felul în care trăiți și acționați?

- Relația cu fiica mea este bazată, după afecțiunea părinte-copil care una este naturală, pe respect reciproc. Patricia este fetița mea care a crescut într-o femeie puternică și delicată, în același timp, rațională și empatică, înțelegătoare și fermă. Mai mult decât atât, ea îmi servește mie mai degrabă drept reper, decât invers: este reperul meu de feminitate, verticalitate, integritate.

„Dacă aș avea puterea absolută de a schimba ceva la nivel global pentru femei, aș susține politici care să protejeze femeile de violența domestică, abuzuri și discriminare”

- Trăim într-o epocă a imaginii, a filtrului perfect, a idealurilor impuse. Ce credeți că se pierde atunci când o femeie este judecată mai întâi prin felul în care arată, nu prin ceea ce este?

- Fiecare ne alegem filtrele, la propriu sau la figurat. Fiecare ne putem alege idealurile. Cred alegerea acestora depinde de nivelul de maturitate al fiecăreia dintre noi. Este firesc să vedem mai întâi felul în care arată cineva, pentru că mai întâi vedem cu cei doi ochi - și nu este vorba doar de femei, așa e și în cazul bărbaților. Și nu este nimic greșit în asta. Important este să ne permitem să trecem de acest moment și să rămânem curioși să descoperim ceea ce se află dincolo de prima impresie care, de cele mai multe ori, se rezumă la cea legată de aspectul exterior. Aspectul exterior poate să reflecte doar o parte din cine suntem, în timp ce adevărata valoare a unei persoane stă în trăirile, gândurile, experiențele și contribuțiile sale. Cred asta se pierde atunci când o femeie este judecată doar prin felul în care arată.

- Dacă ați avea puterea absolută de a schimba ceva în lume pentru femei, care ar fi prima decizie pe care ați lua-o?

- Puterea femeilor rezidă în inteligență, înțelepciune, empatie, creativitate, integritate. Din păcate, aceste calități nu le protejează pe multe femei de acte de violență și abuzuri la care sunt supuse și, din păcate, nu toate femeile au șansa de a fi respectate, apreciate, protejate. Dacă aș avea puterea absolută de a schimba ceva la nivel global pentru femei, aș susține politici care să protejeze femeile de violența domestică, abuzuri și discriminare.

- Dacă „arta de a fi femeie” s-ar putea exprima într-o singură frază, o singură emoție sau un singur gest, care ar fi acelea?

- „Dragă Femeie, primul lucru pe care îl ai de învățat este să nu te mai ignori pe tine însăți!”.

A consemnat Maura ANGHEL