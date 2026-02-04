* o navetă zilnică spre terapii, o copilărie trăită între frustrare și speranță, și primele sunete care apar după ani de efort, așa arată povestea unui băiețel pe care soarta l-a lovit crunt * Andrei are nevoie de ajutor pentru a putea învăța să trăiască autonom

Când s-a născut, soarele a uitat să zâmbească. Era prea ocupat să-și adune lacrimile. El, astrul care aduce lumină și căldură, nu putea înțelege de ce Andrei, un bebeluș dorit și mult-așteptat, a venit pe lume pe ușa suferinței.

Are azi în jur de 9 ani și s-a născut dintr-o sarcină gemelară monocorială – gemeni identici cu placentă comună. În trimestrul al treilea, spune mama lui, Irina, s-a instalat sindromul transfuzat–transfuzor. „Andrei a suferit hipoxie perinatală și anemie severă, în urma cărora a fost afectat neurologic”, șoptește ea, în timp ce gândurile îi aleargă către momentul în care urma să își țină copilul în brațe.

Din 2022, familia s-a mutat din București în Gura Humorului. „Rămăsesem singură cu ambii copii… și nu mă mai descurcam”, continuă Irina povestea unei vieți care a luat o turnură neașteptată.

De atunci, viața lor se numără în drumuri. Dimineața, pe la 7:30–8:00 (uneori 9:00, după o noapte cu somn agitat sau insomnie), Andrei pleacă spre Suceava, la un centru cu terapii integrate. La 14:30–15:00 e luat înapoi de mamă sau de bunic. Naveta dus-întors se repetă zilnic, de luni până vineri.

Greul adevărat începe după prânz. „Cel mai greu acum este să îl ajut pe Andrei să navigheze între frustrare și tristețe; e foarte conștient că nu poate articula ce își dorește sau simte. Când nu reușește să se facă înțeles, țipă, aleargă haotic, se agită. După ce îl aduc acasă trebuie să fiu permanent atentă la ce face el”, spune Irina, conturând o misiune asumată din inima unei mame care își dorește ca pruncul ei să fie acceptat.

Andrei muncește enorm. Programul lui e completat de lecții de logopedie, înot, terapie cu instrumente muzicale, dar se bucură și de joacă afară, cu fratele lui, Ștefan. Îi plac mult locurile de joacă și, deși este sociabil și își dorește prieteni, ca orice copil, uneori e evitat. Iar atitudinea celor din jur îi aduce „o suferință cu care nici eu și nici el nu cred că s-a obișnuit”.

În casa lor, comunicarea se construiește din întrebări mici: „De ce plângi?”, „Vrei asta?”, „Vrei nani?”, până când se simte înțeles. Îl ajută muzica – Mozart sau orice muzică liniștitoare –, un masaj ușor, o jucărie senzorială tip slime. Irina spune că, ani la rând, deși au făcut terapie multă, „progresul pe cognitiv și pe limbaj a fost foarte lent – aproape inexistent”.

La un moment dat, soarele care a lăcrimat la nașterea lui Andrei a văzut că o rază sclipea mai tare decât altele și arăta către un centru din Slovacia, unde se fac tratamente cu celule stem pentru copiii cu astfel de probleme. Și-a trimis lumina către Irina, iar de atunci povestea s-a schimbat. Familia a început tratamentul, iar Andrei este mai bine.

După o serie de administrări de celule stem, mama a zâmbit mai larg. A văzut schimbări frumoase la Andrei: mai mult contact vizual, mai multă prezență, cooperare, prime silabe și cuvinte scurte. „Pentru un copil neurotipic pare neglijabil. Pentru mine e extraordinar, o ușă care se deschide”, a scris Irina în Jurnalul inimii de mamă.

Din păcate, ca în orice poveste frumoasă, și conflictul are rolul său. O serie de cinci administrări, cu transport și cazare, a însemnat aproximativ 22.500 de euro – o sumă mare, de care Andrei ar avea nevoie pentru continuitatea tratamentului, ca să poată spune ce vrea și ce simte: „Eu nu voi putea fi veșnic lângă el și aș vrea să știu că am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să fie un adult cât de cât funcțional”.

Povestea lui Andrei este una a haosului care ne poate arunca pe oricine într-un iureș al sorții. Dar ce faci când nu poți rosti rugăciunea fiindcă glasul tău nu a simțit vibrația Cuvântului?

Maura Anghel