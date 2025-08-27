Stiri
Anunturi
Anunturi ziarul EVENIMENTUL
Cum a lovit șocul fiscal piața imobiliară din Iași
Iașul va avea un nou parc, mai mare decât Grădina Botanică!
Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025
Spitalul de Boli Infecțioase avertizează asupra unei crize de sănătate publică
Oameni și evenimente din istoria Iașului, într-o conferință științifică
Blestemul Autostrăzii Unirii. 2030 – anul pierdut al Moldovei
Poli Iași vrea în grupele Cupei României
Primăria Iași înființează Consiliul de Dialog Economic
Iașul mușcă mâna care-l ajută. Muncitorii străini sunt scuipați pe stradă
PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui
vezi/publică ANUNȚURI
Publica anuntul tau

Oameni și evenimente din istoria Iașului, într-o conferință științifică

palatul-domnesc-iasi
trei-ierarhi

Dimensiune font:

| 27-08-2025 13:41

Iașul este un oraș plin de povești, prin faptul că a trăit de-a lungul timpului evenimente epocale și aici s-au afirmat oameni deosebiți. În fiecare an, unele dintre aceste povești — bazate însă pe documente — se regăsesc în programul Conferinței Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iași.

Manifestarea, organizată împreună cu Primăria Municipiului și Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române, reunește cercetători științifici, cadre didactice universitare și muzeografi. Aceștia vor scoate la iveală și în cadrul acestei ediții date și fapte legate de istoria orașului Iași, de oamenii, locurile și instituțiile sale.

Deschiderea conferinței va avea loc joi, 4 septembrie, de la ora 9.00, în Sala „Vasile Pogor” a Primăriei, unde sunt așteptați atât specialiști, cât și ieșeni dornici să cunoască lucruri atractive din viața de demult a așezării și până astăzi. Dr. Aurica Ichim, directorul Muzeului „Regina Maria”, va prezenta în premieră date despre înființarea, la Iași, în anul 1920, a unui muzeu dedicat Reginei Maria a României. La rândul său, cercetătorul Nicolae Peiu va oferi, în lucrarea sa, informații despre „Vechea alimentare cu apă a Iașilor din sursa Ciric, Aroneanu, Șapte Oameni”. Medicii Dana Baran și Eugen Târcoveanu vor evoca personalitatea unui medic savant mai puțin cunoscut publicului larg, dar foarte implicat în viața Iașului în perioada 1825–1862: Iacob Cihac, întemeietorul Spitalului Militar din Iași, care astăzi îi poartă numele.

Tot în cadrul reuniunii inaugurale va fi lansat volumul „1918. Unirea Basarabiei cu România de-a pururi și totdeauna”, aparținând istoricului Ion Giurcă. Lucrarea este dedicată prezentării și analizei implicării României în spațiul dintre Prut și Nistru în anul 1918 și este închinată memoriei celor care s-au jertfit și au suferit pentru realizarea și apărarea Unirii decise la Chișinău, atât de mult dorite de către românii din Vechiul Regat și cei din teritoriile aflate sub stăpânire străină.

Lucrările prezentate la Conferința din anul 2024 sunt cuprinse în Buletinul Muzeului Municipal, care poartă denumirea marelui cărturar Ioan Neculce și care va fi lansat tot în dimineața zilei de 4 septembrie.

Conferința „Din istoria orașului Iași: oameni, locuri, instituții” va continua joi, între orele 14.00–19.00, și vineri, 5 septembrie, între orele 9.00–13.15 și 14.00–17.00, la sediul Muzeului Municipal „Regina Maria” din str. Zmeu, nr. 3, când ieșenii vor putea afla alte lucruri inedite: fapte, oameni și instituții. ,,Manifestarea ştiințifică îşi propune să continue demersul inițiat îi anul 2020, având drept obiectiv promovarea cercetării  interdisciplinare și a dialogului academic privind istoria municipiului laşi și a arealului său de influență culturalā, socială și politică. Prin caracterul său continuu și prin deschiderea spre dezbatere ştiințifică, acest eveniment a consolidat poziția Muzeului Municipal „Regina Maria" ca partener academic de referință și ca promotor al cercetării dedicate istoriei oraşului laşi”, ne-a declarat dr. Aurica Ichim, directorul instituției inițiatoare a proiectului. Vasile ARHIRE

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Bancul Zilei Bulă ajunge la doctor

16:17

Bancul Zilei Bulă ajunge la doctor

Regulă strictă pe șoselele cu 3 benzi! Ce obligație au șoferii! Nimeni nu scapă!

16:11

Regulă strictă pe șoselele cu 3 benzi! Ce obligație au șoferii! Nimeni nu scapă!

Guvernul Germaniei a adoptat noua lege privind serviciul militar și deschide calea spre încorporarea obligatorie

16:05

Guvernul Germaniei a adoptat noua lege privind serviciul militar și deschide calea spre încorporarea obligatorie

Crește presiunea la frontiera de est

15:39

Crește presiunea la frontiera de est

Cum a lovit șocul fiscal piața imobiliară din Iași

15:36

Cum a lovit șocul fiscal piața imobiliară din Iași

Iașul va avea un nou parc, mai mare decât Grădina Botanică!

15:36

Iașul va avea un nou parc, mai mare decât Grădina Botanică!

Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025

15:36

Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025

Starea minorelor implicate în tragedia de la Târgu Frumos s-a îmbunătățit

15:06

Starea minorelor implicate în tragedia de la Târgu Frumos s-a îmbunătățit

Interes enorm pentru returul cu Aberdeen. FCSB s-a apropiat de 30.000 de bilete vândute și a deschis tot stadionul

14:42

Interes enorm pentru returul cu Aberdeen. FCSB s-a apropiat de 30.000 de bilete vândute și a deschis tot stadionul

Curs valutar BNR 27 august. Câți lei costă azi 1 euro

14:35

Curs valutar BNR 27 august. Câți lei costă azi 1 euro

Pachetul 2 de austeritate detonează România: Control total și detector de minciuni la ANAF, pedepse cu închisoarea și reguli fiscale de fier!

14:29

Pachetul 2 de austeritate detonează România: Control total și detector de minciuni la ANAF, pedepse cu închisoarea și reguli fiscale de fier!

Șocant! Antrenorul Mircea Rednic, dat afară după numai 5 meciuri. Comunicatul clubului

13:51

Șocant! Antrenorul Mircea Rednic, dat afară după numai 5 meciuri. Comunicatul clubului

Filarmonica „Moldova” aduce vara pe scenă. Ieșenii, invitați la Concertul coral „Summertime”

13:50

Filarmonica „Moldova” aduce vara pe scenă. Ieșenii, invitați la Concertul coral „Summertime”

Un studiu a identificat punctul de cotitură de la care corpul uman începe să îmbătrânească accelerat. Modificările dramatice prin care trece organismul uman, după 50 de ani

13:44

Un studiu a identificat punctul de cotitură de la care corpul uman începe să îmbătrânească accelerat. Modificările dramatice prin care trece organismul uman, după 50 de ani

Spitalul de Boli Infecțioase avertizează asupra unei crize de sănătate publică

13:43

Spitalul de Boli Infecțioase avertizează asupra unei crize de sănătate publică

Oameni și evenimente din istoria Iașului, într-o conferință științifică

13:41

Oameni și evenimente din istoria Iașului, într-o conferință științifică

Șoc în școli. Plata cu ora se înjumătățește. Un profesor va primi 22 de lei, mai puțin decât un zilier necalificat!

13:30

Șoc în școli. Plata cu ora se înjumătățește. Un profesor va primi 22 de lei, mai puțin decât un zilier necalificat!

Osteoporoza ucide tot mai mulți bărbați

13:30

Osteoporoza ucide tot mai mulți bărbați

Taxă-bombă pentru transportator! Se introduce taxă de drum pentru mașinile de mare tonaj

13:28

Taxă-bombă pentru transportator! Se introduce taxă de drum pentru mașinile de mare tonaj

Protestele studenților nu se vor opri! ANOSR: „Anul universitar nu poate începe așa”

13:22

Protestele studenților nu se vor opri! ANOSR: „Anul universitar nu poate începe așa”

Sorana Cîrstea, în turul al doilea la US Open

13:06

Sorana Cîrstea, în turul al doilea la US Open

Imunoterapia personalizată ar putea schimba radical tratamentul glioblastomului, cel mai agresiv cancer cerebral

13:04

Imunoterapia personalizată ar putea schimba radical tratamentul glioblastomului, cel mai agresiv cancer cerebral

Ministrul Justiției, după ce magistrații au oprit munca și protestează în toată țara: Îi avertizează că încalcă legea

12:55

Ministrul Justiției, după ce magistrații au oprit munca și protestează în toată țara: Îi avertizează că încalcă legea

Dacă ai aceste telefoane nu vei mai putea folosi Waze și Google Maps: Lovitură pentru unii posesori de Iphone și Android

12:51

Dacă ai aceste telefoane nu vei mai putea folosi Waze și Google Maps: Lovitură pentru unii posesori de Iphone și Android

Revoluția pastilelor anti-obezitate

12:45

Revoluția pastilelor anti-obezitate

Paradoxul austerității: BNR a cheltuit, luna trecută, peste 11 milioane de lei pentru confort și protocol!

12:41

Paradoxul austerității: BNR a cheltuit, luna trecută, peste 11 milioane de lei pentru confort și protocol!

Blestemul Autostrăzii Unirii. 2030 – anul pierdut al Moldovei

12:41

Blestemul Autostrăzii Unirii. 2030 – anul pierdut al Moldovei

Poli Iași vrea în grupele Cupei României

12:41

Poli Iași vrea în grupele Cupei României

Padoc Metropolitan pentru Iași și comunele din jur

12:41

Padoc Metropolitan pentru Iași și comunele din jur

Sprijin financiar majorat pentru comunitățile locale

12:41

Sprijin financiar majorat pentru comunitățile locale

Argintul a depășit performanțele aurului și devine marea atracție a investitorilor

12:41

Argintul a depășit performanțele aurului și devine marea atracție a investitorilor

Primăria Iași înființează Consiliul de Dialog Economic

12:41

Primăria Iași înființează Consiliul de Dialog Economic

„Stranierii” trimit tot mai puțini bani în țară

12:41

„Stranierii” trimit tot mai puțini bani în țară

Iașul își dărâmă grădinițele cu risc seismic. Două clădiri vechi vor fi demolate pentru a face loc unor construcții sigure

12:40

Iașul își dărâmă grădinițele cu risc seismic. Două clădiri vechi vor fi demolate pentru a face loc unor construcții sigure

Târgul Toamnei la Iași: două zile de festival al gusturilor locale, cu fructe, vinuri și delicii tradiționale

12:35

Târgul Toamnei la Iași: două zile de festival al gusturilor locale, cu fructe, vinuri și delicii tradiționale

Iașul mușcă mâna care-l ajută. Muncitorii străini sunt scuipați pe stradă

12:26

Iașul mușcă mâna care-l ajută. Muncitorii străini sunt scuipați pe stradă

Lecția de la Piatra-Neamț: dog park-urile inaugurate în oraș ar putea fi soluția pe care Iașul o așteaptă

12:26

Lecția de la Piatra-Neamț: dog park-urile inaugurate în oraș ar putea fi soluția pe care Iașul o așteaptă

PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui

12:17

PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui

Incendiu uriaș la Dragonul Roșu: 3.800 mp distruși, pompierii au luptat toată noaptea cu flăcările

11:52

Incendiu uriaș la Dragonul Roșu: 3.800 mp distruși, pompierii au luptat toată noaptea cu flăcările

Cum pot celulele stem ajuta în recuperare în urma leziunilor cerebrale

11:50

Cum pot celulele stem ajuta în recuperare în urma leziunilor cerebrale

Iașul, între poezie și tastatură: cum a fost înghițită boema culturală de către Silicon Valley-ul Moldovei

11:45

Iașul, între poezie și tastatură: cum a fost înghițită boema culturală de către Silicon Valley-ul Moldovei

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

10:44

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

Bacul de toamnă, la Iași - 142 de candidați au reușit să-și mărească notele, după contestații

10:44

Bacul de toamnă, la Iași - 142 de candidați au reușit să-și mărească notele, după contestații

Toboșariada dă „sunetul mai tare” în grădina Palas

10:40

Toboșariada dă „sunetul mai tare” în grădina Palas

Surprize mari în Champions League: Campioanele din Cipru și Kazahstan s-au calificat în faza grupelor

10:21

Surprize mari în Champions League: Campioanele din Cipru și Kazahstan s-au calificat în faza grupelor

Ministrul Dezvoltării anunță o „reducere masivă” a numărului de consilieri. Câți oameni vor pleca din administrația locală și centrală

10:01

Ministrul Dezvoltării anunță o „reducere masivă” a numărului de consilieri. Câți oameni vor pleca din administrația locală și centrală

Tinerii din Iași dau peste cap piața muncii. Joburi fără CV, direct din comunități online

09:52

Tinerii din Iași dau peste cap piața muncii. Joburi fără CV, direct din comunități online

Clinicile private din Iași, între salvare și faliment personal

09:34

Clinicile private din Iași, între salvare și faliment personal

Iașul intră în lupta pentru vouchere. Programul Rabla revine cu bonusuri înjumătățite pentru electrice

09:30

Iașul intră în lupta pentru vouchere. Programul Rabla revine cu bonusuri înjumătățite pentru electrice

COMUNICAT DE PRESĂ Lansarea proiectului MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN ORAȘUL GURA HUMORULUI - CLĂDIRE INTERNAT COLEGIUL ALEXANDRU CEL BUN Cod SMIS: 342747 2

09:15

COMUNICAT DE PRESĂ Lansarea proiectului MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN ORAȘUL GURA HUMORULUI - CLĂDIRE INTERNAT COLEGIUL ALEXANDRU CEL BUN Cod SMIS: 342747 2

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie com. Todiresti, 5 parcele teren. 1 Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Todiresti, cu sediul administrativ in sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava, telefon 0230/539.535, fax 0230/539.543, e-mail: primaria todiresti@yahoo.com, cod fiscal 4326922. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 5 parcele de teren, in suprafata totala de 3.600 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Todiresti, situate in intravilanul comunei Todiresti: -Teren in suprafata de 500 mp, avand nr. cadastral 43499, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 1.000 mp, avand nr.cadastral 43503, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 997 mp, avand nr.cadastral 43231, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 850 mp, avand nr.cadastral 43256, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 253 mp, avand nr. cadastral 43476, sat Todiresti, F.N.; conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Todiresti nr. 41/14.06.2022 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei sau se pot consulta pe site-ul: www.comuna todiresti.ro, la sectiunea Monitorul Oficial local -hotarari. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, ce se achita numerar la Casieria institutiei. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.09.2025, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 19.09.2025, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: intr-un singur exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 22.09.2025, ora 10.30, Comuna Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, din municipiul Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62, judetul Suceava, telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
Licitatie comuna Bacesti, Spatiu medical 50 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui, telefon 0235/458.506, fax 0235/458.506, e-mail: primaria.bacesti@yahoo.com, cod fiscal 3337621. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Spatiu medical in suprafata de 50,00 mp, situat in incinta Dispensarului Comunal din satul Bacesti, F.N., comuna Bacesti, judetul Vaslui, pentru desfasurarea activitatilor medicale stomatologice, apartine domeniului privat al Comunei Bacesti, conform O.U.G. nr. 57/03.07.20219 si H.C.L. Bacesti nr. 32/15.08.2025. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Comunei Bacesti. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 10.09.2025, ora 10.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original si 2 exemplare copii. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 10.09.2025, ora 11.00, la sediul Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon 0235/311.032, fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
Licitație publică pentru: - vânzare de masă lemnoasă. Ocolul Silvic Cetățuia, cu sediul în Iași, Bd. Poitiers nr. 103G, (Observator - Cetățuia), organizează în ziua de 03.09.2025, ora 11.00, licitație publică pentru: - vânzare de masă lemnoasă pe picior, pentru producția anului 2025; - vânzare de masă lemnoasă - loturi la drum auto; - prestări servicii exploatare masă lemnoasă. Condițiile de participare la licitație se găsesc în caietele de sarcini ce pot fi achiziționate de la sediul Ocolului Silvic Cetățuia, documentația de participare se va depune la secretariatul sediului organizatorului până la data de 02.09.2025, ora 14.00. Relații suplimentare puteți obține la telefon 0232/230095.
Licitatii publice cu strigare, in vederea valorificarii activelor aflate in patrimoniul debitoarei Agrocomplex Barlad SA. FIVE Administration SPRL, in calitate de Administrator judiciar al debitoarei Agrocomplex Barlad SA -in reorganizare cu sediul in Barlad, str. Tecuciului nr. 7, judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J37/231/1991, avand CUI: RO2808054, organizeaza licitatii publice cu strigare, in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei Agrocomplex Barlad SA, astfel: in data de 09.09.2025 pentru urmatoarele active. O SINGURA LICITATIE, de la orele: Ora 11:00: Proprietate imobiliara „Pachet Ferma Docaneasa -Teren +Atelier mecanic”. Pret pornire: 5.000 Lei; Ora 12:00: Teren Arabil Extravilan in suprafata de 3,75 Ha. Pret pornire: 41.065,2 Lei; Ora 13:00: Teren Arabil Extravilan in suprafata de 1 Ha. Pret pornire: 8.866,35 Lei. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.000 Lei +TVA pentru Activul -Teren Arabil Extravilan in suprafata de 3,75 Ha, respectiv la pretul de 500 +TVA pentru celelalte 2 active si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul Five Administration SPRL din Bucuresti, Str. Romulus nr. 23, sector 2 sau prin corespondenta / video conferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data licitatiei, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare privind activele si pentru vizionarea activelor pot fi obtinute la nr. 0744950751 sau e-mail: office@agro-complex.ro
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. 130.000 euro. Telefon 0741384731
Crește presiunea la frontiera de est
27/08/2025 15:39

Crește presiunea la frontiera de est

* in primele sapte luni din an, prin punctele de trecere aflate in zona de competentă a ITPF Iasi au trecut aproximativ 5,5 milioane de persoane, cu peste 1,8 milioane de mijloace de transport * cifrele confir ...

Cum a lovit șocul fiscal piața imobiliară din Iași
27/08/2025 15:36

Cum a lovit șocul fiscal piața imobiliară din Iași

* preturile nu au scăzut, dar cumpărătorii s-au retras, iar dezvoltatorii sunt obligati să vină cu solutii pentru a nu bloca vanzările * un apartament de 100.000 euro costă acum cu aproximativ 2.000 de e ...

Iașul va avea un nou parc, mai mare decât Grădina Botanică!
27/08/2025 15:36

Iașul va avea un nou parc, mai mare decât Grădina Botanică!

Patrimoniul zonelor de relaxare din municipiul Iasi se va imbogăti in perioada următoare cu un proiect de anvergură: un parc de agrement cu specific de pădure, intins pe 49 de hectare, ce va fi amenajat in ...

Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025
27/08/2025 15:36

Lucrări de amploare, la Iași. Cum va arăta centrul orașului în 2025

* „Inel” cu sens unic in jurul Palatului Culturii: circulatie mai fluidă si transport public eficient * Tramvaiele si autobuzele vor circula pe benzi dedicate la bordură, iar strada Piata Palat v ...

Starea minorelor implicate în tragedia de la Târgu Frumos s-a îmbunătățit
27/08/2025 15:06

Starea minorelor implicate în tragedia de la Târgu Frumos s-a îmbunătățit

* „Pacienta in varstă de 49 de ani este internată tot in ATI – Arsi. Tot intubată, fără nicio imbunătătire. Fetele sunt mai bine. Nu mai sunt in ATI, au fost transferate pe Sectia de Chirurgi ...

Filarmonica „Moldova” aduce vara pe scenă. Ieșenii, invitați la Concertul coral „Summertime”
27/08/2025 13:50

Filarmonica „Moldova” aduce vara pe scenă. Ieșenii, invitați la Concertul coral „Summertime”

Stagiunea Estivală continuă la Iasi cu un eveniment de exceptie: concertul coral „Summertime”, sustinut de Corul academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii „Moldova”. Pro ...

Spitalul de Boli Infecțioase avertizează asupra unei crize de sănătate publică
27/08/2025 13:43

Spitalul de Boli Infecțioase avertizează asupra unei crize de sănătate publică

* in primele sapte luni ale anului s-au raportat 29 de focare de rabie, cu 119 contacti si peste 1.016 persoane care au necesitat vaccinare * in stadii avansate, bolnavii devin extrem de agitati, pot manifesta ...

Șoc în școli. Plata cu ora se înjumătățește. Un profesor va primi 22 de lei, mai puțin decât un zilier necalificat!
27/08/2025 13:30

Șoc în școli. Plata cu ora se înjumătățește. Un profesor va primi 22 de lei, mai puțin decât un zilier necalificat!

* pe 28 si 29 august, profesorii depun dosarele pentru plata cu ora, insă de la 1 septembrie tariful scade cu aproape 50% * sindicatele trag semnalul de alarmă: măsura riscă să lase sute de mii de copii ...

Blestemul Autostrăzii Unirii. 2030 – anul pierdut al Moldovei
27/08/2025 12:41

Blestemul Autostrăzii Unirii. 2030 – anul pierdut al Moldovei

* Miza uriasă a celor 14 kilometri din Harghita * Întrebările unui iesean pentru Ministerul Transporturilor * Iasul, in umbra autostrăzilor altora * UMB – locomotiva infrastructurii sau monopol p ...

Padoc Metropolitan pentru Iași și comunele din jur
27/08/2025 12:41

Padoc Metropolitan pentru Iași și comunele din jur

* Consiliul Judetean alocă fonduri pentru proiectul tehnic al centrului de ingrijire a animalelor * padocul ar urma să devină un hub regional, gestionat in regim partenerial, care să sprijine atat mediul ur ...

Economie
Curs valutar BNR 27 august. Câți lei costă azi 1 euro

Curs valutar BNR 27 august. Câți lei costă azi 1 euro

Sport
Interes enorm pentru returul cu Aberdeen. FCSB s-a apropiat de 30.000 de bilete vândute și a deschis tot stadionul

Interes enorm pentru returul cu Aberdeen. FCSB s-a apropiat de 30.000 de bilete vândute și a deschis tot stadionul

Sanatate
Un studiu a identificat punctul de cotitură de la care corpul uman începe să îmbătrânească accelerat. Modificările dramatice prin care trece organismul uman, după 50 de ani

Un studiu a identificat punctul de cotitură de la care corpul uman începe să îmbătrânească accelerat. Modificările dramatice prin care trece organismul uman, după 50 de ani

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei