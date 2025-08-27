Oameni și evenimente din istoria Iașului, într-o conferință științifică

Iașul este un oraș plin de povești, prin faptul că a trăit de-a lungul timpului evenimente epocale și aici s-au afirmat oameni deosebiți. În fiecare an, unele dintre aceste povești — bazate însă pe documente — se regăsesc în programul Conferinței Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iași.

Manifestarea, organizată împreună cu Primăria Municipiului și Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române, reunește cercetători științifici, cadre didactice universitare și muzeografi. Aceștia vor scoate la iveală și în cadrul acestei ediții date și fapte legate de istoria orașului Iași, de oamenii, locurile și instituțiile sale.

Deschiderea conferinței va avea loc joi, 4 septembrie, de la ora 9.00, în Sala „Vasile Pogor” a Primăriei, unde sunt așteptați atât specialiști, cât și ieșeni dornici să cunoască lucruri atractive din viața de demult a așezării și până astăzi. Dr. Aurica Ichim, directorul Muzeului „Regina Maria”, va prezenta în premieră date despre înființarea, la Iași, în anul 1920, a unui muzeu dedicat Reginei Maria a României. La rândul său, cercetătorul Nicolae Peiu va oferi, în lucrarea sa, informații despre „Vechea alimentare cu apă a Iașilor din sursa Ciric, Aroneanu, Șapte Oameni”. Medicii Dana Baran și Eugen Târcoveanu vor evoca personalitatea unui medic savant mai puțin cunoscut publicului larg, dar foarte implicat în viața Iașului în perioada 1825–1862: Iacob Cihac, întemeietorul Spitalului Militar din Iași, care astăzi îi poartă numele.

Tot în cadrul reuniunii inaugurale va fi lansat volumul „1918. Unirea Basarabiei cu România de-a pururi și totdeauna”, aparținând istoricului Ion Giurcă. Lucrarea este dedicată prezentării și analizei implicării României în spațiul dintre Prut și Nistru în anul 1918 și este închinată memoriei celor care s-au jertfit și au suferit pentru realizarea și apărarea Unirii decise la Chișinău, atât de mult dorite de către românii din Vechiul Regat și cei din teritoriile aflate sub stăpânire străină.

Lucrările prezentate la Conferința din anul 2024 sunt cuprinse în Buletinul Muzeului Municipal, care poartă denumirea marelui cărturar Ioan Neculce și care va fi lansat tot în dimineața zilei de 4 septembrie.

Conferința „Din istoria orașului Iași: oameni, locuri, instituții” va continua joi, între orele 14.00–19.00, și vineri, 5 septembrie, între orele 9.00–13.15 și 14.00–17.00, la sediul Muzeului Municipal „Regina Maria” din str. Zmeu, nr. 3, când ieșenii vor putea afla alte lucruri inedite: fapte, oameni și instituții. ,,Manifestarea ştiințifică îşi propune să continue demersul inițiat îi anul 2020, având drept obiectiv promovarea cercetării interdisciplinare și a dialogului academic privind istoria municipiului laşi și a arealului său de influență culturalā, socială și politică. Prin caracterul său continuu și prin deschiderea spre dezbatere ştiințifică, acest eveniment a consolidat poziția Muzeului Municipal „Regina Maria" ca partener academic de referință și ca promotor al cercetării dedicate istoriei oraşului laşi”, ne-a declarat dr. Aurica Ichim, directorul instituției inițiatoare a proiectului. Vasile ARHIRE