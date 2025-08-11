Obținerea permisului auto cu 15 ședințe de condus, contestată

* „În 15 ședinte îi putem învăța pe cursanți doar lucruri elementare, să controleze mașina la viteze mici și medii. Totodată, trebuie să le implementăm ideea de conduită preventivă în trafic... Poate ar fi nevoie de 30 de ședințe, pentru aprofundare, nu de 15. Nu decidem noi asta. Oricum, există mulți elevi care optează pentru ședinte suplimentare”, susține un instructor auto ieșean

În ultimii ani, pe străzile din Iași și nu numai au avut loc multe accidente rutiere grave, care au fost provocate de tineri, șoferi începători. Astfel, mulți au ajuns să considere că aceștia reprezintă un adevărat pericol în momentul în care se află la volan, mai ales din cauza teribilismului specific vârstei. Reporterii „Evenimentul” au discutat cu un instructor auto din Iași, care a pregătit, de-a lungul anilor, sute de tineri care își doreau să obțină permisul de conducere. Mihai Dancu a explicat în ce situații tinerii pot reprezenta un pericol pe șosele și crede că nu este necesară generalizarea. „De-a lungul anilor am întâlnit mulți tineri responsabili. Cei mai mulți dintre ei sunt responsabili. Cel puțin cât sunt cu mine în mașină. Am întâlnit și tineri care aveau percepții diferite despre ce înseamnă a conduce o mașină. Vedeau mașina ca un instrument pentru distracție. Lucru total greșit. O mașină reprezintă o responsabilitate uriașă. Plimbăm, pe stradă, o greutate de peste o tonă. Dacă nu este controlată cum trebuie, se transformă într-o adevărată armă pe patru roți. Acești tineri, care văd lucruri în acest fel, trebuie instruiți cu maximă atenție. Noi trebuie să observăm temperamentul elevului. Să observăm dacă tinde să devină un șofer agresiv și să reglăm aceste lucruri în timpul ședințelor de condus. Atitudinea trebuie să fie una preventivă, nu agresivă. Din păcate, este vorba și despre teribilismul specific vârstei, de multe ori. Curiozitatea și nevoia de adrenalină, elemente regăsite la tineri, pot conduce la tragedii. Dar, sunt foarte mulți tineri responsabili, care obțin permisul de conducere pentru că îi ajută la locul de muncă, să câștige o pâine. Nu sunt tinerii un pericol la volan. Noi, cei cu experiență în șofat, trebuie să avem grijă și de cei începători”, a precizat instructorul ieșean.

Ședințele de condus, insuficiente

Pentru a se putea înscrie la examenul pentru obținerea permisului de conducere, elevul este obligat să urmeze 15 ședințe de condus, a câte o oră și jumătate. Insuficient, susțin specialiștii, care consideră că o persoană nu poate stăpâni așa cum trebuie o mașină, după doar 15 ședințe de instruire. „Este adevărat, în 15 ședinte îi putem învăța doar lucruri elementare, să controleze mașina la viteze mici și medii. Totodată, trebuie să le implementăm ideea de conduită preventivă în trafic. Aceste elemente sunt cele mai importante. Și trebuie să ne asigurăm că elevul stăpânește foarte bine legislația, Poate ar fi nevoie de 30 de ședințe, pentru aprofundare, nu de 15. Nu decidem noi asta. Oricum, există mulți elevi care optează pentru ședinte suplimentare”, a mai spus instructorul auto ieșean. Cristian ANDREI