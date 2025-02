„Ocolul Pământului în 40 de fotografii” – Povești din 160 de vize

Irina Cațighera, medicul ieșean care a văzut 160 de țări, este invitata Serii de Travel la Negru Zi - Coffee & Arts, eveniment care va avea loc joi, 13 februarie, de la ora 18. Medic primar la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași, ea și-a propus, din 1995 încoace, să descopere lumea, organizându-și singură călătoriile și adoptând o viziune culturală, empatică față de civilizațiile pe care le-a întâlnit.

„Ocolul Pământului în 40 de fotografii” se dorește a fi o incursiune în cele mai interesante experiențe ale Irinei de-a lungul celor 30 de ani dedicați călătoriei.

„Nu a fost ușor să aleg fotografiile din cele câteva zeci, dacă nu sute de mii, câte s-au adunat în 40 de ani de când călătoresc. Sigur că am ales dintre cele pe care le mai am în telefoane, majoritatea sunt trecute pe harduri, dar în ultimii ani nu am avut timp să mă ocup de ele – a fost un mare noroc! Am ales cu inima, fotografiile despre care mi-am amintit perfect circumstanțele în care le-am făcut, oamenii din jur, soarele arzător sau ploaia, entuziasmul sau oboseala. Sunt fotografii-povești, pe seama cărora se poate vorbi câteva zile, așa că va trebui să fiu concisă și precisă, lucrez la asta, mai ales că evenimentul m-a luat oarecum pe neașteptate.

Am călătorit mult în ultimii ani, în țări în care doar visam să ajung, pe programe făcute de mine, de fiecare dată uluită și fericită că mi-a ieșit totul atât de bine. Sunt ori foarte pricepută, ori extrem de norocoasă, ori ambele – nu-mi dau seama. Iar destinațiile teoretic periculoase, în care circuli doar însoțit de poliție sau armată, așa cum sunt Pakistan, Afganistan, Irak, Mali, au fost floare la ureche pentru mine”, spune Irina.

Ea a fost onorată de invitație, mărturisind că a simțit gustul victoriei. „M-am simțit, iarăși, ca de fiecare dată când sunt băgată în seamă, o cuceritoare pacifistă a planetei. Întotdeauna însă am preferat să fac planuri, decât să mă întorc în trecut. Bineînțeles că a rămas satisfacția lucrului bine făcut, eu fiind o perfecționistă enervantă. Privind fotografiile, mi-am spus că puteam să le fac mai bune și am adăugat lumini, umbre și culori. Am observat că transmit doar bucurie – nici urmă de oboseală, durere, mirosuri grele; nici măcar ploaia nu se vede în fotografii! Și m-a podidit îngrijorarea că nu voi reuși să redau în cuvinte bucuria momentului!”, a zâmbit medicul ieșean.

Despre Irina Cațighera se spune că este un adevărat „globe traveler”, termen cu care nu prea este de acord, deși îi place. **„Sunt, mai întâi de toate, un medic care călătorește în concedii, înlocuind oboseala zilnică, oarecum monotonă, cu oboseala atât de diversă a explorării. Este greu, dar nu cred că m-am născut pentru lucruri ușoare și mi-e foarte bine așa! Nu sunt 180 de vize, sunt aproape 160, din circa 210 state și teritorii din lume, dintre care nu mi le doresc pe toate.

Există o competiție pe rețelele de socializare – atingerea, fie și numai pentru o zi, a pământului din fiecare țară –, dar nu particip. Sunt în competiție doar cu mine și sunt foarte severă! Pe măsură ce mai descoperi și diseci o destinație – eu disec pe principiul de a ajunge la toate obiectivele UNESCO – lumea devine paradoxal mai mare. Iar eu devin mai mică, mai uimită, mai umilă, cunoscându-i și recunoscându-i măreția.

Încerc să-mi aduc lumea tot mai aproape, dar, deocamdată, mă arunc tot departe – tot greu fizic, tot periculos conjunctural. Trebuie să prinzi momentul! Sunt țări pe care le-am văzut și acum s-au închis din cauza frământărilor interne și externe, așa cum sunt și țări care s-au deschis surprinzător în pandemie, când majoritatea destinațiilor turistice erau închise”**, a mai spus medicul ieșean.

Pentru Irina Cațighera, „lumea rămâne o provocare, un partener de joc foarte puternic, pe care încerc să-l înving de fiecare dată. Până la o nouă provocare”.

Maura ANGHEL