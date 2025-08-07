Pacienții cronici din Iași pot merge direct la specialist. Ministerul Sănătății elimină trimiterea de la medicul de familie

* o schimbare importantă care vizează accesul la tratament pentru pacienții cu boli cronice este pe cale a fi implementată * cei care suferă de afecțiuni grave pot merge direct la medicul specialist, fără bilet de trimitere, o decizie care are impact direct și în județul Iași

Ministerul Sănătății taie din birocrație și promite o cale mai simplă către tratament pentru pacienții cu boli cronice. Un ordin comun semnat de ministrul Alexandru Rogobete și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, schimbă o regulă veche ce bloca accesul direct al bolnavilor la îngrijire specializată. De acum, cei înrolați în programele naționale de sănătate vor putea merge la medicul specialist fără a mai fi nevoiți să treacă pe la medicul de familie pentru bilet de trimitere.

Măsura vizează pacienții cu afecțiuni grave sau permanente, pentru care vizitele regulate la specialist reprezintă o necesitate, nu un moft. În esență, se recunoaște faptul că drumul repetitiv între cabinetele de familie și specialiști nu făcea altceva decât să consume timp, resurse și răbdare – fără să aducă niciun beneficiu medical concret. Eliminarea trimiterii este, așadar, un pas firesc, cerut de ani întregi de bolnavi și de organizațiile de pacienți.

Pentru Iași, un centru medical regional cu spitale universitare și institute de specialitate care atrag pacienți din întreaga Moldovă, modificarea vine cu un impact major. Accesul direct la specialiști în cadrul spitalelor mari din oraș – fie că este vorba despre endocrinologie, hematologie, pneumologie, infecțioase sau ginecologie – înseamnă nu doar o ușurare a traseului birocratic, ci și o degrevare a cabinetelor de familie care, în lipsa acestui ordin, funcționau adesea ca simple ghișee de aprobare.

Ministrul Sănătății a subliniat că este vorba despre pacienți care au nevoie de îngrijire constantă, iar eliminarea acestui pas administrativ inutil permite o intervenție mai rapidă și mai eficientă. „Ne-am angajat în fața oamenilor că vom reduce barierele inutile din sistem și că vom construi un traseu medical mai simplu, mai rapid și mai corect pentru pacienți”, a scris Alexandru Rogobete într-un mesaj oficial, marcând astfel direcția în care vrea să împingă sistemul: mai aproape de om, mai departe de hârțogăraie.

Pentru un bolnav cronic din Iași sau din satele învecinate care merge periodic la spital pentru tratament sau monitorizare o astfel de schimbare înseamnă un drum în minus, o zi câștigată și mai puțin stres. Pentru sistemul sanitar, înseamnă eficiență. Pentru România, este un semn că începem, timid, să punem pacientul în centrul sistemului, nu la marginea lui.

Această decizie nu rezolvă toate problemele cronice ale sistemului medical românesc, dar semnalează o deschidere spre normalitate. Într-un peisaj în care pacienții așteaptă luni întregi pentru investigații sau tratamente și în care lipsa specialiștilor e o realitate dureroasă, orice pas care scurtează traseul spre îngrijire reală contează.

Nicoleta ZANCU