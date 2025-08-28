Pacienții oncologici din Iași vor primi gratuit sprijin psihologic. Decizie istorică în sănătate

* pentru prima dată, pacienții bolnavi de cancer din Iași și din întreaga țară vor avea acces gratuit la consiliere psihologică, decontată prin sistemul public de sănătate * Guvernul a aprobat o măsură istorică, care schimbă modul în care România abordează tratamentul oncologic

România face un pas esențial în sprijinul bolnavilor de cancer, punând în prim-plan nu doar tratamentul medical, ci și lupta invizibilă purtată de pacienți pe plan emoțional. Începând de acum, serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Măsura, așteptată de ani de zile, marchează o schimbare de paradigmă în politicile sanitare.

Potrivit cadrului legislativ adoptat, până în iunie 2026 pacienții vor putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, la recomandarea medicului, chiar dacă psihologii nu au o formare specifică în psiho-oncologie. De la 1 iulie 2026, aceste servicii vor fi acordate doar de specialiști cu pregătire în domeniu, pentru a ridica standardele și a asigura calitatea actului terapeutic. Autoritățile susțin că această etapizare este necesară pentru a oferi timp formării și consolidării unei rețele de profesioniști.

Decizia are o încărcătură aparte pentru Iași, unde incidența cazurilor de cancer este ridicată, iar spitalele oncologice sunt suprasolicitate. Mulți pacienți din regiune nu și-au permis până acum să plătească pentru consiliere psihologică, fiind obligați să îndure singuri anxietatea și depresia cauzate de boală. Pentru aceștia, accesul gratuit la sprijin emoțional poate însemna diferența dintre abandon și continuarea tratamentului. Medicii atrag atenția de multă vreme că depresia și lipsa suportului psihologic duc frecvent la agravarea bolii și la scăderea șanselor de supraviețuire.

„Sprijinul psihologic nu este un moft, ci o parte vitală a tratamentului. Pacienții care beneficiază de consiliere au o rezistență mai mare, urmează corect tratamentele și își păstrează speranța”, a subliniat ministrul Rogobete. Acesta a adăugat că prin noul cadru legislativ se creează o bază de finanțare stabilă, care elimină barierele financiare și pune pacientul în centrul politicilor publice de sănătate.

În perioada următoare, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor colabora cu organizațiile profesionale și cu societățile medicale pentru implementarea concretă a măsurilor.

Pentru Iași și pentru întreaga Moldovă, unde pacienții oncologici sunt adesea nevoiți să se descurce singuri într-un sistem sanitar copleșit, această decizie nu este doar o reglementare birocratică, ci un gest de umanizare a actului medical. România recunoaște, în sfârșit, că lupta cu cancerul nu înseamnă doar citostatice și intervenții chirurgicale, ci și forța de a rezista psihic. Iar pentru mulți pacienți, aceasta poate fi șansa de a merge mai departe.

Teona SOARE