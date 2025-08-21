Padoc Metropolitan pentru Iași și comunele din jur

* Consiliul Județean alocă fonduri pentru proiectul tehnic al centrului de îngrijire a animalelor * padocul ar urma să devină un hub regional, gestionat în regim partenerial, care să sprijine atât mediul urban, cât și comunele limitrofe

Problema câinilor fără stăpân și, mai larg, a animalelor aflate în nevoie în județul Iași ar putea primi în curând o soluție concretă. Plenul Consiliului Județean Iași va aproba, în ședința ordinară din 26 august 2025, alocarea sumei de 248.050 lei din bugetul propriu pentru întocmirea Proiectului tehnic al viitorului Padoc Metropolitan.

Padocul Metropolitan Iași va fi realizat în parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) și se dorește a fi mai mult decât un simplu adăpost pentru câini fără stăpân. El va funcționa ca un centru complex de îngrijire și asistență pentru animale, capabil să răspundă multiplelor nevoi semnalate în ultimii ani de către primăriile din Zona Metropolitană.

Comunitățile rurale s-au confruntat constant cu fenomenul abandonului și al suprapopulării câinilor, dar și cu lipsa unor structuri moderne unde animalele rănite, abuzate sau părăsite să primească îngrijire. Padocul ar urma să devină un hub regional, gestionat în regim partenerial, care să sprijine atât mediul urban, cât și comunele limitrofe.

Până acum, administrația județeană a finalizat Studiul de fezabilitate, iar acum trece la cea de-a doua etapă: elaborarea Proiectului tehnic, care va stabili în detaliu infrastructura necesară, capacitatea centrului, dotările și fluxurile de lucru.

26 UAT-uri vor beneficia direct de viitorul padoc

Ulterior, urmează etapa finanțării efective a lucrărilor și construirea padocului, despre care autoritățile susțin că va respecta standarde moderne de bunăstare animală și va include spații de carantină, tratament medical, precum și facilități de adopție.

Zona Metropolitană Iași reunește 26 de unități administrativ-teritoriale: Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Costuleni, Dobrovăţ, Golăieşti, Grajduri, Holboca, Leţcani, Miroslava, Mogoşeşti, Movileni, Popricani, Prisăcani, Rediu, Româneşti, Scânteia, Schitu Duca, Tomeşti, Ţigănaşi, Ţuţora, Ungheni, Valea Lupului, Victoria și Voineşti. Toate aceste localități vor beneficia direct de viitorul padoc, contribuind și la buna sa funcționare.

În ultimii ani, Iașul a fost pus în fața unei duble presiuni: pe de o parte, gestionarea câinilor fără stăpân, care creează probleme de siguranță și imagine pentru comunitate, iar pe de altă parte, lipsa unui centru integrat pentru animalele aflate în dificultate. Padocul Metropolitan vine ca răspuns la ambele provocări, cu o abordare coordonată la nivel județean.

Oficialii Consiliului Județean vorbesc despre un proiect de utilitate publică, menit să ofere o soluție sustenabilă și pe termen lung. „Este o investiție necesară, care răspunde nu doar solicitărilor primăriilor, ci și așteptărilor cetățenilor. Animalele trebuie tratate cu respect, iar comunitățile au nevoie de siguranță”, transmit reprezentanții instituției. Daniel BACIU