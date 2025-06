Padocul de la Tomești, neîncăpător

* ieșenii s-au mobilizat și au adunat peste o tonă de hrană pentru câini * „Avem în jur de 1.100 de căței, pentru că facem foarte multe acțiuni de strângere pe străzi. Deviza noastră este că nici un câine nu trebuie ucis. Astfel, padocul s-a umplut, de la 700 la 1.100 de câini în patru ani”, susține Cătălin Neculau, director al Salubris SA

Padocul de la Tomești este în continuare neîncăpător, iar cele peste o mie de animăluțe care trăiesc acolo au nevoie de ajutor. În acest sens, ieșenii s-au mobilizat și au reușit să adune peste o tonă de mâncare pentru câini.

„S-a strâns peste o tonă de hrană pentru căței. Într-o singură zi, Tramvaiul Responsabilității a adunat 1000 kg de hrană, 100 de conserve, o saltea, două covoare, pături, jucării și 1.783 de lei, toate dăruite din suflet, pentru suflete. Duminică, 15 iunie, tramvaiul special a parcurs șapte zone din Iași, cu o misiune clară: de la depou la padoc, pentru cățeii care au nevoie de sprijin. Iar ieșenii au răspuns exemplar, cu generozitate și inimă largă. Vă mulțumim tuturor pentru solidaritate. Ați pus nu doar hrană în bolurile prietenilor noștri blănoși, ci și speranță într-o comunitate unită, empatică și implicată. Acesta este un proiect realizat cu suflet, alături de Asociația Tramclub Iași, Asociaţia Sfântul Mucenic Trifon - Ocrotitorul Animalelor, Compania de Transport Public Iași, Traduceri cu Tâlc, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași”, precizează organizatorii evenimentului.

Câți câini sunt adăpostiți la Tomești

Conform conducerii Salubris SA, Padocul de la Tomești adăpostește în acest moment peste o mie de câini. Numărul este unul uriaș și este în creștere în ultimii ani, din cauza cetățenilor care aleg să nu sterilizeze animalele pe care le au în curțile caselor. „Padocul are un număr limitat de locuri. Asta înseamnă că avem adăpost pentru o mie de căței. Avem în jur de 1.100 de căței, pentru că facem foarte multe acțiuni de strângere pe străzi. Deviza noastră este că nici un câine nu trebuie ucis. Astfel, padocul s-a umplut, de la 700 la 1.100 de câini în patru ani. Ne interesează bunăstarea animalelor și demersurile noastre lucrăm cu asociații de animale. Astfel, ne ajutăm reciproc, iar noi le arătăm că totul se face conform legii la Padocul de la Tomești. Am avut acțiunea de conștientizare a cetățenilor. Am găsit curți în care trăiau 15 căței nesterilizați, necipați. Aceștia ieșeau pe domeniul public și agresau trecătorii. Lucrăm foarte bine și cu Poliția Animalelor. Când găsim câini cu aparținător pe domeniul public, Poliția Animalelor ia măsuri în legătură cu acel cetățean care are câinele. Ei au instrumentul legal de a lua măsuri”, a precizat Cătălin Neculau, director al Salubris SA. Cristian ANDREI