Pâinea și laptopul. Cât costă viața în Iași, în 2025?

* cumpărăturile de la piață, meditațiile copiilor și abonamentele digitale arată un tablou al vieții sociale din Iași * viața socială este definită și de cheltuielile familiilor din diferite zone pe mâncare, educație, transport și tehnologie

În Iașul anului 2025, coșul zilnic nu mai înseamnă doar pâine, lapte și cartofi. Cu un copil care face teme online, cu drumuri zilnice către școală și aplicații educaționale plătite în euro, cu rate pentru laptopuri și liste de cumpărături tot mai selective, viața urbană s-a transformat într-un exercițiu permanent de echilibristică financiară. În cartierele aceluiași oraș, viața de zi cu zi este total diferită.

La prima oră, în Tătărași, cartier dens și divers, cu blocuri reabilitate, trafic agitat și piețe populare, familia Drăgan își începe ziua cu o rutină calculată. Elena Drăgan, educatoare, se grăbește să pregătească pachetele pentru cei doi copii. Soțul ei, agent de vânzări, pleacă la muncă înainte de răsărit. La masa din bucătărie, un laptop ieftin stă lângă pâinea feliată, semn că în 2025 cele două nu mai pot fi separate. „Pe vremuri, ne uitam la oferte pentru carne și zahăr. Acum, comparăm prețuri la laptopuri și aplicații pentru școală”, spune Elena. Bugetul familiei pentru mâncare se apropie de 1.400 de lei lunar, dar cheltuielile reale nu se opresc aici. Copiii au nevoie de meditații, aplicații pentru teme, un program decent de internet și, desigur, echipamente care să le suporte. Ultima achiziție a fost un laptop de aproape 3.000 de lei, cumpărat în rate.

Mai sus, în Copou, ritmul vieții e mai liniștit, dar și mult mai scump. Familia Țurcanu locuiește într-un apartament spațios, cu vedere spre Grădina Botanică. Ambii părinți lucrează în IT, iar copilul lor frecventează o școală privată bilingvă. „Facem piața rar. Comandăm aproape totul online – inclusiv mâncarea. Nu mai avem timp pentru alergat prin magazine”, explică Andrei Țurcanu. Bugetul lor pentru alimente se ridică la peste 2.500 de lei lunar, însă cea mai mare parte din cheltuieli merge către educație. Meditațiile, cursurile de programare și limbi străine, plus taxele școlare ajung la peste 3.000 de lei lunar. Copilul are propriul iPad, care e schimbat anual. „Nu e vorba de mofturi, ci de adaptare. Fără tehnologie, nu mai poți ține pasul. Educația e cea mai bună investiție”, spune tatăl, în timp ce verifică programul de livrare al unei comenzi de la un restaurant vegan.

În Dacia, cartier popular, cu blocuri vechi și familii numeroase, viața are un alt ritm și alte priorități. Ana Vasilache, mamă a trei copii, locuiește împreună cu mama ei într-un apartament cu două camere. Banii se numără la virgulă. „Pâinea e cumpărată zilnic. Carnea o luăm o dată pe săptămână, când e reducere. Ne străduim să facem meniuri ieftine și sățioase”, spune ea. Bugetul alimentar rareori depășește 1.000 de lei pe lună. Laptopul familiei este unul vechi, primit printr-un program social, iar tabletele sunt împrumutate între frați. „Avem o singură cartelă de internet. Se ceartă pe cine are voie să intre pe platforma de școală”, povestește Ana. Când nu sunt bani de bilet, copiii merg pe jos până la școală. Meditațiile sau cursurile online sunt un lux inaccesibil. „Ne descurcăm cum putem. Ce nu avem în portofel, suplinim cu răbdare și improvizație”, zâmbește mama.

Deși se află în același oraș, aceste trei familii trăiesc în realități paralele. În Tătărași, tehnologia este prezentă, dar limitată de buget. În Copou, e integrată complet în viața de zi cu zi. În Dacia, e mai degrabă o fereastră mică spre un alt univers, accesată cu dificultate. Și totuși, toate aceste familii împărtășesc același instinct: acela de a merge înainte, indiferent de obstacole.

În 2025, coșul zilnic al unei familii ieșene nu mai este doar despre ce punem în frigider, ci și despre ce punem în memoria copilului. Între pâinea tăiată dimineața și ecranul care luminează teme și vise, familiile aleg zilnic cum să investească puținul pe care îl au. Uneori, între două alimente, aleg o aplicație. Alteori, între un bilet de tramvai și un voucher pentru meditație, aleg mersul pe jos.

Viața cotidiană nu mai e doar un calcul de prețuri, ci un echilibru fragil între ce contează acum și ce va conta mâine. Iar între pâinea cea de toate zilele și laptopul cel de toate temele, se scrie în fiecare zi povestea unei familii din Iași.

Clara DIMA