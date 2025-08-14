Parcul fără arbori, în chinurile facerii, la Iași

12 milioane de lei, atât a cheltuit Primăria municipiului Iași pentru un parc în zona de agrement C.A.Rosetti din Iași. Investiția are deja întârzieri de finalizare de trei ani și a costat dublu decât era stabilit inițial. Nici ce e acolo nu pare să justifice suma colosală. Ieșenii cred ca nu îl vor vedea niciodată gata…dar majoritatea nici nu știu că există așa ceva!

Încă o investiție nefericită apare pe lista municipalității. După ce, în urmă cu peste 10 ani, la Ciric era inaugurat cu fast un telescaun ce nu a funcționat nici 2 ani, dar pe care s-au cheltuit 500.000 de euro, acum zona de agrement Rosetti figurează și ea pe lista investițiilor rușinoase și cel mai probabil inutile ale Primăriei. Peste 2,5 milioane de euro a băgat Primăria Iași într-un parc în care găsim câteva alei, bănci, un mic teatru de vară și promisiunea unui patinoar de mici dimensiuni pe timp de iarnă. Dincolo de suma uriașă investită și dublată deja în anii adunați ca întârzieri, parcul nici măcar nu e gata. „E adevarat ca sunt întârzieri pe zona de agrement din C.A.Rosetti. Practic, când am dat drumul la investiție în teren s-au găsit câteva vicii de proiectare. Zona e de versant, când s-au făcut săpături s-a stabilit că trebuie suplimentate niște sume pentru a rezolva acele probleme. Nu am fost mulțumiți nici de modul în care constructorul care a câștigat licitația s-a organizat... În același timp, investiția nu e una simplă, putem spune ușor ca să putem amenaja într-un camp un parc tematic. Nu e vorba doar de montarea unor bănci, leagăne sau iluminat, avem și instalații pentru mountainbike, skateboard și pentru iarnă un patinoar artificial. Banii erau din fonduri europene, inițial, 6 milioane de lei, am suplimentat din bugetul local în 6 milioane de lei. Investiția e gata în proporție de 99%”, precizează Sebastian Buraga, purtătorul de cuvânt al Primăriei Iași.

Privind imaginile, ieșenii dezaprobă total investiția

Ieșenii nu cred însă că vor vedea finalizat vreodată acel parc, ba chiar nici nu știau că există. „N-am auzit de el în viața mea. Au dat banii înainte și acum să vedem. Mai multe parcuri în Iași făcute greșit, fără umbră. Nu merită banii din ce văd. Să se și facă, măcar! Copaci nu sunt. Nu m-aș duce acolo să stau în soare. Ce e asta? Bani aruncați. Nu merită. Nu cred ca îl vor termina. Loc de joacă pentru copii nu e, nu e atractiv. Are niște alei și niște bănci, atât”, spune o femeie din Iași.

„Ca la noi. Cum se face la noi, ăsta nu e parc de 12 milioane de lei. Nu știam nici că există. Mai bine amenajau ceva pentru grătare. Din banii noștri se fac toate, chiar și astea, așa, inutile”, spune o altă ieșeancă.

În primă fază, proiectul urma să coste 6 milioane de lei, bani europeni. Dar acumulările repetate de întârzieri și niște probleme de proiectare au dublat suma.

Când va fi gata? Greu de precizat. Constructorul refuză să comenteze situația invocând o clauză de confidențialitate. Proiectul cu finanțare europeană trebuia să înfrumusețeze zona de agrement C. A. Rosetti, incluzând reconversia şi refuncţionalizarea a 17.912 metri pătraţi de teren din zonă.

De asemenea, promitea arbori și arbuști, dar în prezent vegetația se rezumă doar la gazon. Maria STANCU