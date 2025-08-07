Parcul Industrial Lețcani, monument al neputinței administrative și al blocajelor politice

* „După ce comuna Lețcani a oferit terenul, iar Consiliul Județean a investit peste 6 milioane de euro în infrastructura parcului, consilierii opoziției refuză acum să aprobe un simplu transfer de proprietate”, susține primarul comunei Lețcani, Stelian Turcu * „Nu dividendele din SC Iași Industrial Park SRL sunt ținta acestui business, ci veniturile indirecte intrate în bugetul local al UAT Lețcani în timpul (taxe de autorizare) și după operaționalizarea fiecărei investiții”, a explicat vicepreședintele CJ Iași Marius Dangă *

Una dintre cele mai importante investiții din Zona Metropolitană Iași, Parcul Industrial de la intersecția cu Bogonos, riscă să rămână doar o poveste ambițioasă într-o comună cu potențial uriaș. Proiectul, început în urmă cu peste un deceniu, este în prezent blocat de consilierii locali ai opoziției, care refuză să aprobe transferul legal al terenului de 20 de hectare către Consiliul Județean Iași – un pas esențial pentru operaționalizarea investiției.

Primarul comunei Lețcani, Stelian Turcu, a ieșit public cu acuzații dure la adresa consilierilor locali din opoziție, pe care îi consideră direct responsabili pentru tergiversarea finalizării proiectului. „După ce comuna Lețcani a oferit terenul, iar Consiliul Județean a investit peste 6 milioane de euro în infrastructura parcului, consilierii opoziției refuză acum să aprobe un simplu transfer de proprietate. Este o blocare politică absurdă, care lovește direct în dezvoltarea comunei noastre”, a declarat edilul.

Autoritățile județene încearcă din răsputeri să soluționeze problema, pentru a nu pierde banii investiți la Lețcani. Dar, cum de s-a ajuns aici? În baza unui parteneriat semnat în 2013 între comuna Lețcani și Consiliul Județean Iași, administrația locală a pus la dispoziție un teren degradat, mlăștinos, aflat la marginea DN28, iar CJ Iași a asumat finanțarea lucrărilor de transformare a acestuia într-un parc industrial viabil. În timp, zona a fost consolidată, ridicată la cotă, echipată cu rețea rutieră, utilități și o clădire administrativă.

Tot ce mai lipsește este posibilitatea legală de a concesiona terenul către investitori – ceea ce presupune, conform legislației, ca proprietatea să fie deținută de Județul Iași.

Doar că acest transfer a fost blocat în Consiliul Local Lețcani, unde voturile opoziției – în ciuda acordului exprimat de consilierii PNL – au fost decisive.

„Dacă 350 de oameni ar lucra acolo pe salarii decente, Lețcaniul ar încasa peste 1,7 milioane de lei pe an doar din impozitul pe venit”.

Vicepreședintele CJ Iași, Marius Dangă, a explicat că, deși investițiile Consiliului Județean Iași în Parcul Industrial Lețcani depășesc 6 milioane de euro, iar Consiliul Local Lețcani a contribuit cu un teren valoros, niciuna dintre aceste componente-cheie nu se regăsește astăzi în capitalul social al societății SC Iași Industrial Park SRL. „Dacă astăzi Lețcani vrea mai mult din firmă, nu văd nicio opoziție, dar... Nu dividendele din SC Iasi Industrial Park SRL sunt ținta acestui business, ci veniturile indirecte intrate în bugetul local al UAT Lețcani în timpul (taxe de autorizare) și după operaționalizarea fiecărei investiții. Cei mai mulți administratori de parcuri industriale au profituri modice pentru că sursele de venit sunt puține, parcurile industriale excelând prin facilități acordate firmelor (de exemplu, Miroslava Industrial Parc SRL a avut, în 2024, un profit net de vreo 60.000 euro). Furnizez un exemplu minimal, doar pe încasările din impozitul pe venituri: 350 locuri de muncă cu salariu mediu brut de 10.000 lei = 1,7 milioane lei în bugetul local al comunei. Cred, în optimismul meu caracteristic, că încă se pot găsi căi de comunicare pentru a debloca acest proiect”, a transmis vicepreședintele CJ Iași Marius Dangă.

Potrivit primarului Turcu, mai mulți potențiali investitori s-au arătat interesați să se instaleze în parc, dar lipsa unui cadru juridic clar împiedică orice contractare. În acest moment, comuna pierde venituri consistente din taxe și impozite, iar locuitorii din zonă rămân fără șansa de a munci aproape de casă. „E o palmă dată tinerilor din Lețcani și o lovitură pentru viitorul comunei. Nu putem construi dezvoltare locală fără infrastructură economică, iar când ai toate premisele, dar te blochează orgoliile politice, este dureros”, a mai transmis edilul.

Aprobat, construit, racordat, dar nefuncțional. Dintr-un motiv banal: terenul nu este încă în proprietatea județului, deși asta este o simplă obligație legală pentru ca investiția să poată primi investitori. Și nu pentru că Lețcaniul n-ar vrea, ci pentru că voturile din Consiliul Local sunt blocate politic. Într-o parte, rațiunea economică și administrativă. În cealaltă, orgoliul și calculul electoral.

Între timp, nimeni nu mișcă nimic pe câmpul unde, în loc de hale și firme, crește doar troscotul. Salariile administratorului se plătesc lunar, întreținerea curge, iar investiția riscă să devină un monument mut al neputinței administrative din județul Iași.

Și totuși, să nu dramatizăm. E greu de crezut că județul își va permite să îngroape un proiect care ar putea aduce anual milioane în bugetul unei comune sufocate de subdezvoltare. Nu dividendul din firma contează, ci veniturile indirecte: taxe, locuri de muncă, servicii, dezvoltare locală.

E timpul ca acest parc să fie repornit – nu doar pe hârtie sau în comunicate, ci cu hale ridicate, investitori atrași și oameni angajați. Altfel, va rămâne doar încă o lecție scumpă despre cum se pot cheltui bani publici fără să se producă vreodată vreun leu pentru comunitate.

Daniel BACIU