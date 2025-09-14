Parenting în Iași. TikTok și Google dau tonul în educația copiilor

* la Iași, părinții se lasă tot mai des ghidați de rețete virale de pe internet * specialiștii avertizează: niciun tutorial online nu poate înlocui dialogul autentic cu copilul și nici deschiderea către observațiile venite din exterior, chiar dacă uneori dor

În era digitală, parentingul a devenit un subiect de trending. Google, TikTok și platformele de inteligență artificială abundă în sfaturi despre cum să crești un copil „perfect”. La Iași, ca și în restul țării, părinții își caută inspirația online, dar riscă să uite regula de bază: educația reală nu se face după algoritmi, ci prin dialog constant cu propriul copil.

„Acum părinții iau lecții de parenting de pe internet – Google, TikTok, ChatGPT. Problema nu e lipsa informației, ci faptul că nu știm cum să o aplicăm copilului nostru”, explică psihoterapeutul Letiția Popa..

Internetul nu este, în sine, periculos. Dimpotrivă, poate fi o resursă extraordinară. Dar pericolul vine din extrema în care cad mulți părinți: fie repetă tiparele dure ale trecutului („am crescut cu nuiaua și uite ce bine am ajuns”), fie aplică mecanic ceea ce citesc online. În ambele cazuri, copilul devine victima unor rețete care nu i se potrivesc.

„Educația nu se face nici cu palma, nici exclusiv după carte. Tot timpul trebuie găsită o cale de mijloc. Iar această cale trece prin comunicarea directă cu copilul”, avertizează aceeași voce.

„Ai grijă de copilul tău, nu de al meu!”

Cifrele confirmă această tendință. În România, conform unui studiu Reveal Marketing Research, părinții consideră că principalele pericole pentru copii sunt utilizarea excesivă a ecranelor (59%), expunerea online (52%) și violența în media (43%). Practic, cei mai mulți recunosc că digitalul a devenit o amenințare majoră pentru echilibrul copiilor lor.

În același timp, aplicațiile de parenting câștigă teren. Bebbo, platforma gratuită lansată cu sprijin UNICEF, are deja peste 21.700 de utilizatori și 22.900 de copii înregistrați. Majoritatea utilizatorilor sunt mame (79%), dar și tații (15%) au început să caute îndrumare digitală.

La Iași, tensiunile apar tot mai des în relația părinților cu școala. Mulți îi acuză pe profesori că „nu observă” sau „nu au grijă” de copilul lor. Dar realitatea e că un cadru didactic are în față, în medie, 25 de elevi. „Eu, ca părinte, am grijă de unul sau doi copii. Profesorul are 25. Nu pot să-i cer să răspundă tuturor la fel”, subliniază specialistul.

Mai grav, părinții resping aproape instinctiv orice observație venită din afară. În parc sau la școală, replica tipică e: „Ai grijă de copilul tău, nu de al meu!”. Dar această atitudine rupe punți și blochează dialogul. „Ar fi sănătos să ascult și opinia celuilalt. S-ar putea să descopăr ceva ce eu nu am văzut, tocmai pentru că, fiind părinte, sunt subiectiv”, adaugă aceeași sursă.

Concluzia e dură, dar clară: nici TikTok, nici Google și nici ChatGPT nu pot traduce tăcerile sau neliniștile copilului. Singurul care poate face asta este părintele care alege să fie prezent, să asculte și să lase orgoliul deoparte.

„Comunicarea e singurul algoritm care funcționează. Restul sunt doar rețete care se sparg la primul contact cu realitatea”, punctează specialistul. Maura ANGHEL