Părinții, în alertă la începutul noului an școlar

* „Jocurile de noroc sunt o problemă uriaşă, ţinută sub preş de mulţi ani... Lucrurile au luat-o razna, au ieşit de sub control, nu există direcţie, strategie de reglementare”, susține dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru, coordonator al programelor NoAddict

Luni, 8 septembrie 2025, zeci de mii de elevi din Iași au pășit, din nou sau pentru prima dată, în sălile de clasă. Plini de bucurie și emoție, aceștia au întâmpinat noul an școlar. Printre speranțe și gânduri pozitive, existe și câțiva factori care stârnesc îngrijorarea în rândul părinților din Iași și nu numai. Un amplu studiu european arată cifre alarmante la nivel națională. Statisticile reflectă faptul că 80% dintre elevii cu vârste cuprinse între 15-16 ani beau alcool, jumătate fumează, în timp ce 25% dintre aceștia joacă la celebrele păcănele. De multe ori, aceste vicii debutează în perioada liceului, susțin specialiștii, iar anturajul poartă o mare parte din vizită. „Dacă ne uităm pe cifre, putem spune că ele sunt cu adevărat îngrijorătoare. Situația existentă la nivel națională este regăsită și la nivel local, în Iași. De cele mai multe ori, aceste vicii debutează în perioada liceului, deci la vârsta de 15-16 ani. Influențați de anturaj, tinerii ajung să nu mai distingă binele de rău și cad în aceste capcane, precum consumul de alcool, de tutun sau jocurile de noroc. De multe ori, din păcate, aceste vicii sunt legate unul de altul. Astfel, cei care consumă alcool ajung să fumeze și chiar să joace la celebrele păcănele”, a precizat Andreea Coman, psiholog clinician.

Jocurile de noroc, un fenomen scăpat de sub control

Conform psihiatrilor, nu există o strategie clară prin care acest fenomen să fie combătut cu succes, iar încercările sunt catalogate ca fiind jenante. „Jocurile de noroc sunt o problemă uriaşă, ţinută sub preş de mulţi ani de zile. Abia în ultimul timp au intrat în atenţia publică, în atenţia decidenţilor şi sunt unele încercări, cel puţin jenante, de reglementare. Cred că discuţia legată de jocuri este mult mai amplă, pentru că implicaţiile jocului patologic pot fi extrem de profunde, similare cu cele ale consumului de droguri de mare risc. Lucrurile au luat-o razna, au ieşit de sub control, nu există direcţie, strategie de reglementare”, a transmis dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru, coordonator al programelor NoAddict.

Părinții, sfătuiți să analizeze cu atenție comportamentul elevilor

Conform celor relatate de psihologii ieșeni, cei care trebuie să ia măsuri pentru a preveni instalarea dependențelor sunt părinții. Aceștia sunt sfătuiți să fie foarte atenți la comportamentul elevilor și să sesizeze eventualele schimbări, care ar putea indica o astfel de problemă. „În cazul consumului de alcool, simptomele sunt destul de clare. Consumul de alcool își pune amprenta imediat asupra unei persoane, mai ales asupra unui tânăr. Dacă să întâmplă ca adolescentul să vină beat acasă, părintele trebuie să observe acest lucru și să inițieze o discuție constructivă cu el. Copilul trebuie să aibă încredere în părinte, să îl vadă ca pe un prieten. În cazul în care situația persistă, îi sfătuim pe părinți să apeleze la ajutor specialistului. La fel și în cazul tutunului, putem identifica fumătorii după miros. Hainele unui fumător vor mirosi a țigară, la fel mâinile, gura. Părinții trebuie să fie atenție la aceste elemente. În schimb, când vorbim de jocurile de noroc, lucrurile sunt puțin mai dificile. Se instalează nevoia permanentă de a avea bani. Adolescentul va solicita, tot mai des, bani de buzunar, inventând și multe scuze pentru a reuși să își satisfacă această nevoie. Părinții trebuie să identifice motivele reale și cele inventate de adolescent. La fel, dacă există un dubiu, părintele trebuie să inițieze o discuție cu tânărul și să solicite ajutor de specialitate”, a mai spus psihologul Andreea Coman. Cristian ANDREI