Pe linia frontului, la Palatul Culturii. 19 lucrări rare despre Marele Război, semnate de un artist ieșean

* Muzeul de Istorie a Moldovei deschide o micro-expoziție care arată Primul Război Mondial așa cum l-a văzut un martor direct: prin tuș, schiță și emoție * vor fi expuse 19 lucrări din patrimoniu, cu scene de front, orașe bombardate și ritualuri ale pierderii * expoziția leagă memoria sacrificiului de un nume mai puțin cunoscut publicului larg -- Nicola Jan Alexandrescu

La Palatul Culturii din Iași, istoria prinde contur în linii negre, rapide, tăioase. Începând cu 4 martie și până pe 31 mai, Muzeul de Istorie a Moldovei propune micro-expoziția „Pe linia frontului. Marele Război în viziunea unui artist ieșean”, care reunește 19 lucrări realizate de pictorul ieșean Nicola (Nicolae) Jan Alexandrescu – piese considerate de excepție în patrimoniul muzeului.

Evenimentul vine în contextul împlinirii a 110 ani de la intrarea României în război (1916), moment care a accelerat drumul spre 1918, dar a lăsat în urmă un bilanț greu de dus: pierderi umane, distrugeri materiale și o societate marcată pe termen lung. Într-o epocă în care fotografia nu era încă „instrumentul omniprezent” al presei, desenul și schița aveau un rol crucial: documentau ce nu încăpea în comunicate și nu se putea uita fără să doară.

Lucrările lui N. J. Alexandrescu, executate în tuș negru, surprind nu doar războiul ca mecanism – atacuri de artilerie, posturi de observație, localități lovite de bombardamente – ci și războiul ca destin personal: despărțiri, cortegii funerare, slujbe de pomenire, interioare dezolante. E genul de privire care schimbă un eveniment „mare” într-o experiență omenească, cu fragilitate, teamă și tăcere.

Povestea artistului are și ea o geografie interesantă. Absolvent al Academiei de Belle-Arte din Iași (1906), Alexandrescu și-a continuat formarea la Milano, unde și-a stabilit atelierul și s-a apropiat de pictorul italian Paolo Sala, influență vizibilă asupra felului în care românul își construiește privirea. În perioada interbelică, a avut peste 30 de expoziții personale în Italia și România și a fost descris în cronicile vremii drept un „fin și delicat interpret al peisajului”.

„Vizitatorii Muzeului de Istorie a Moldovei vor avea ocazia să admire aceste lucrări de o incontestabilă valoare documentară”, subliniază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, invitând la reflecție asupra memoriei, sacrificiului și destinului unei generații.

Micro-expoziția poate fi vizitată în spațiile Muzeului de Istorie a Moldovei, cu biletul aferent muzeului, de marți până duminică, între 10:00 – 17:00 (ultimul acces la 16:30). Pentru Iași, e genul de întâlnire rară, o lecție de istorie spusă fără patos, doar cu forța liniilor care au văzut prea mult.

Maura ANGHEL