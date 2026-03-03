Scumpire masivă a carburanților, la Iași. Transportatorii cer tăierea accizelor la jumătate
Pagina principală Moldova Pe linia frontului, la Palatul Culturii. 19 lucrări rare despre Marele Război, semnate de un artist ieșean

Pe linia frontului, la Palatul Culturii. 19 lucrări rare despre Marele Război, semnate de un artist ieșean

Pe linia frontului, la Palatul Culturii. 19 lucrări rare despre Marele Război, semnate de un artist ieșean

*  Muzeul de Istorie a Moldovei deschide o micro-expoziție care arată Primul Război Mondial așa cum l-a văzut un martor direct: prin tuș, schiță și emoție * vor fi expuse 19 lucrări din patrimoniu, cu scene de front, orașe bombardate și ritualuri ale pierderii * expoziția leagă memoria sacrificiului de un nume mai puțin cunoscut publicului larg -- Nicola Jan Alexandrescu

La Palatul Culturii din Iași, istoria prinde contur în linii negre, rapide, tăioase. Începând cu 4 martie și până pe 31 mai, Muzeul de Istorie a Moldovei propune micro-expoziția „Pe linia frontului. Marele Război în viziunea unui artist ieșean”, care reunește 19 lucrări realizate de pictorul ieșean Nicola (Nicolae) Jan Alexandrescu – piese considerate de excepție în patrimoniul muzeului.

Evenimentul vine în contextul împlinirii a 110 ani de la intrarea României în război (1916), moment care a accelerat drumul spre 1918, dar a lăsat în urmă un bilanț greu de dus: pierderi umane, distrugeri materiale și o societate marcată pe termen lung. Într-o epocă în care fotografia nu era încă „instrumentul omniprezent” al presei, desenul și schița aveau un rol crucial: documentau ce nu încăpea în comunicate și nu se putea uita fără să doară.

Lucrările lui N. J. Alexandrescu, executate în tuș negru, surprind nu doar războiul ca mecanism – atacuri de artilerie, posturi de observație, localități lovite de bombardamente – ci și războiul ca destin personal: despărțiri, cortegii funerare, slujbe de pomenire, interioare dezolante. E genul de privire care schimbă un eveniment „mare” într-o experiență omenească, cu fragilitate, teamă și tăcere.

Povestea artistului are și ea o geografie interesantă. Absolvent al Academiei de Belle-Arte din Iași (1906), Alexandrescu și-a continuat formarea la Milano, unde și-a stabilit atelierul și s-a apropiat de pictorul italian Paolo Sala, influență vizibilă asupra felului în care românul își construiește privirea. În perioada interbelică, a avut peste 30 de expoziții personale în Italia și România și a fost descris în cronicile vremii drept un „fin și delicat interpret al peisajului”.

„Vizitatorii Muzeului de Istorie a Moldovei vor avea ocazia să admire aceste lucrări de o incontestabilă valoare documentară”, subliniază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, invitând la reflecție asupra memoriei, sacrificiului și destinului unei generații.

Micro-expoziția poate fi vizitată în spațiile Muzeului de Istorie a Moldovei, cu biletul aferent muzeului, de marți până duminică, între 10:00 – 17:00 (ultimul acces la 16:30). Pentru Iași, e genul de întâlnire rară, o lecție de istorie spusă fără patos, doar cu forța liniilor care au văzut prea mult.

Maura ANGHEL

