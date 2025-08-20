Pensionarii care rămân în activitate își vor pierde pensia

O nouă măsură se pregătește să lovească direct în pensionari. Ministerul Muncii a trimis către Guvern un proiect de ordonanță de urgență care prevede că persoanele ieșite la pensie, dar care continuă să lucreze la stat, își vor pierde pensia pe perioada activității.

Potrivit documentului aflat în analiză, cumulul pensiei cu salariul ar urma să fie interzis pentru angajații din instituțiile publice, companiile de stat și regii autonome. Singurele categorii exceptate ar putea fi personalul medical și cel didactic, însă nici aici lucrurile nu sunt bătute în cuie.

Astfel, mii de angajați din Iași – medici pensionari care lucrează încă în spitale, profesori sau funcționari publici – ar putea fi direct afectați.

Proiectul introduce și reguli clare pentru cei care încă nu au ieșit la pensie, dar îndeplinesc condițiile legale: persoanele care ating 70 de ani vor fi obligate să iasă la pensie; cei care au împlinit 65 de ani (atât bărbați, cât și femei, conform noii legislații) vor putea rămâne în câmpul muncii doar dacă obțin anual acordul angajatorului sau al ordonatorului de credite.

„Personalul plătit din fonduri publice căruia i-a fost emisă decizia de pensionare (...) are dreptul de a continua activitatea cu acordul anual al angajatorului, până la vârsta de 70 de ani. Neexercitarea acestui drept sau lipsa acordului conduc la încetarea de drept a contractului de muncă”, se precizează în textul ordonanței.

Un alt punct din proiect vizează blocarea transferurilor pe posturile vacante din instituțiile publice. Dacă mutările de personal au fost deja discutate, ele se mai pot face doar timp de 30 de zile după intrarea în vigoare a ordonanței. Ulterior, acestea vor fi interzise.

Impactul în Iași

La nivel local, măsura ar putea afecta câteva sute de medici și profesori care și-au continuat activitatea după pensionare, dar și numeroși funcționari sau foști militari care ocupă posturi la companii de stat. Spitalele din Iași, unde personalul calificat este greu de înlocuit, riscă să rămână fără specialiști de valoare, iar universitățile locale să piardă profesori cu experiență.

În același timp, măsura este văzută de o parte a opiniei publice ca un pas necesar pentru întinerirea aparatului bugetar și pentru a evita situațiile în care pensii foarte mari sunt cumulate cu salarii consistente din bani publici.

Guvernul prezintă proiectul drept o parte a unui pachet mai amplu de măsuri pentru echilibrarea cheltuielilor publice și reforma aparatului de stat. Criticii însă atrag atenția că, dincolo de intenția de a limita „dublarea veniturilor”, există riscul ca sistemul medical și educația să rămână descoperite, în condițiile în care lipsa de personal calificat este deja acută. Daniel BACIU