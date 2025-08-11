Pepenii roșii din Iași, dulceața verii cu gust amar de chimicale

* în piețele din Iași, pepenii roșii se vând ca pâinea caldă * sunt strălucitori, grei, dulci, dar nimeni nu spune cu adevărat de unde vin * în spatele coji lucioase se ascunde o industrie care pompează în fructe chimicale menite să le facă mari, rapide și „perfecte” * consumatorii, convinși că se răcoresc sănătos, pot plăti cu propria sănătate prețul acestei perfecțiuni false

August, Piața Nicolina. Tarabele sunt un spectacol roșu-verde, iar aerul miroase a vară. Vânzătorii își laudă marfa, dar când îi întrebi de unde vine pepenele, privirea le fuge în altă parte. „De la noi, din sud”, spune unul, fără să clipească. Altul șoptește: „Din Grecia… sau poate din Turcia”. Niciun certificat, niciun act. Doar promisiunea gustului dulce.

În spatele acestei promisiuni se află însă altceva. În fermele mari, unde recolta trebuie să fie uniformă și livrată la termen, pepenii nu cresc doar cu soare și apă. Sunt împinși din spate de nitrat de amoniu pentru creștere rapidă, stimulatori de coacere cu etefon, fungicide pulverizate săptămânal și insecticide cu spectru larg. În unele loturi destinate supermarketurilor, tratamentele se aplică și cu câteva zile înainte de recoltare, suficient cât să rămână reziduuri adânc în pulpă.

Un diabetic din Iași, care își monitorizează glicemia de ani de zile, povestește că verile recente au adus valori greu de explicat. „Am mâncat pepene toată viața. În ultimii trei ani, când am luat din supermarket, glicemia mea a fost ca un roller-coaster. Nu cred că e doar zahărul. E altceva acolo”, spune el.

Terapeuții văd și ei semnele. Unul relatează pacienți cu oboseală cronică, balonare, stări de rău apărute după câteva zile de „cure cu pepene”. Altul vorbește despre migrene, insomnii și tensiune instabilă – simptome pe care le pune pe seama reziduurilor chimice. „Organismul reacționează. Uneori nu știm exact la ce, dar știm când: imediat după ce mănâncă pepene din comerțul industrial”, spune acesta.

Pepenele roșu, simbolul copilăriei și al verilor leneșe, nu mai e același. Gustul e încă acolo, dar puritatea a fost înlocuită de un cocktail invizibil de substanțe. Și, în timp ce cumpărătorii se bucură de o felie rece, industria numără banii obținuți din recolte rapide și „fără pierderi”.

Întrebarea nu mai este dacă pepenele are chimicale, ci cât suntem dispuși să ignorăm. Într-o piață unde nimeni nu răspunde clar și în care „de unde vine” e mereu o poveste schimbătoare, singura armă a consumatorului rămâne vigilența. Altfel, dulceața verii poate deveni, încet, un gust amar care nu mai trece.

Dan DIMA