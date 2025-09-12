Pepiniera Galata vă invită să achiziționați plante ornamentale de diferite specii și varietăți, de diferite culori și înălțimi

Regenerarea pădurilor, conservarea si protecția acestora, în scopul dezvoltării lor durabile, constituie principalele activități ale silvicultorilor ieșeni.

Silvicultorii culeg semințele arborilor valoroși, funcție de specie le dezaripează, stratifică sau zgârie tegumentul seminței, apoi le seamănă în pepiniere, în perioada și adâncimea optimă. Înainte și după răsărire, dacă este cazul, sparg crusta și plivesc-prășesc de câteva ori pe an fiecare cultură. De asemeni, udă dacă este secetă și întrețin fiecare cultură de 3-4 ori pe an, sau, întrețin prin lucrări mai multe, dacă este cazul, în perioadele cu multe ploi.

Puieții forestieri devin apți, adică buni de plantat după un an sau majoritatea după doi ani, funcție de specie. În luna septembrie a fiecărui an, silvicultorii numără puieții din pepiniere, fac inventarul tuturor puieților, dar, componenta esențială este numărul puieților apți. Astfel silvicultorii cunosc exact ce puieți au pentru necesarul de împăduriri, ce transferă la alte direcții silvice vecine și ce au excedent pentru valorificate, sponsorizate, etc. Direcția Silvică Iași are o suprafață totală de pepiniere de 3658 ari, din care 3540 ari suprafață în pepiniere cu instalații de irigat și 118 ari în pepiniere cantonale. Direcția Silvică Iași produce anual un număr de peste 2 milioane puieți forestieri, din care peste 1,3 milioane puieți apți, dar, până la finele acestei luni, vom cunoaște cu certitudine, numărul tuturor puieților, pe specii.

La Ocolul Silvic Lunca Cetățuii, Pepiniera Silvică Galata se produc și puieți ornamentali, în principal prin înmulțire vegetativă din butași. Butașii se înrădăcinează în seră, apoi se mai țin un an sau doi în solar sau răsadniță și atunci când devin viguroși și îi transplantăm în câmp. Sunt plante aclimatizate, deci garantate pentru zona noastră. Nu sunt hrănite artificial cu îngrășământ foliar, deci dezvoltarea lor este absolut normală, sistemul radicelar fiind dezvoltat și viguros, capabil să susțină și să hrănească planta. Procesul tehnologic nu este foarte ușor, dar implică muncă și dragoste de natură și plante în mod special. Da ... dragoste..., pentru că aici găsim OAMENI care seară de seară pe timp de vară montează coloane și pornesc instalațiile de udat și care apoi dimineața la ora 4 mută coloanele și pornesc aspersoarele. În seră și solar, temperatura, când afară sunt 40 de grade, nu trebuie să depășească 25 de grade. Cum se face? Tot din aspersie, răcorind des cu vapori de apă. Asta în fiecare zi ... și sâmbătă și duminică. Deci o grijă permanentă. Cine o face? Un OM, angajatul Ocolului Silvic Lunca Cetățuii.

Vă așteptăm în Galata să achiziționați plante ornamentale de diferite specii și varietăți, de diferite culori și înălțimi!

Date contact: Marius Suculiuc - Pepiniera Galata, tel: 0799.029.959

Nu uitați de molid și brad pentru pomi de Crăciun.