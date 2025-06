Performanță remarcabilă. O fetiță din Iași, pe podium la Grand Prix-ul european de echitație

Un copil din Iaşi a participat la o probă Grand Prix de echitaţie, la nivel european. Ilinca Raţă (13 ani) a reprezentat Iaşul la Nations Cup Youth - Ungaria, obţinând locul II la individual şi locul V în proba Grand Prix, la categoria Copii

La 13 ani, Ilinca Raţă, legitimată la Clubul Sportiv Equester din Voineşti, a devenit primul copil din oraş care a concurat într-o probă de echitaţie Grand Prix la nivel internaţional. Evenimentul s-a petrecut în cadrul FEI Jumping Nations Cup Youth, desfăşurat la Babolna, Ungaria.

Reprezentând România la categoria Copii (12-14 ani), Ilinca şi calul său, Lord Hubert, au obţinut locul II în proba individuală CSIO CH (125 cm) şi locul V în Grand Prix Children (130 cm), performanţă care a venit după un parcurs curat şi o calificare în baraj - rundă decisivă a competiţiei. „Au fost cele mai intense momente din viaţa mea. A fost o competiţie foarte solicitantă, dar sincer, cred că îmi place adrenalina pe care o simt când concurez. În ultima zi, când am terminat traseul fără penalizări şi m-am calificat în baraj, am avut emoţii atât de mari încât simţeam că mi se înmoaie picioarele. Nu ştiu dacă şi Hubert a fost emoţionat, dar sunt sigură că a simţit tot ce am simţit eu. E calul meu, dar e şi prietenul meu. El şi-a făcut treaba, eu am încercat să-mi fac partea mea. Şi, până la urmă, ne-a ieşit”, spune Ilinca Raţă, 13 ani, sportivă legitimată la Clubul Sportiv Equester Iaşi.

Într-un context competiţional în care au fost prezente echipe naţionale din mai multe ţări europene, sportiva ieşeană a fost singura reprezentantă a României care a ajuns în barajul Grand Prix la categoria sa de vârstă.

Proba s-a desfăşurat cu obstacole de 1,30 metri - nivel maxim pentru sportivii sub 14 ani - şi a inclus 12 obstacole şi 15 sărituri.

De la 7 ani pe drumul echitaţiei de performanţă

Ilinca Raţă activează în echitaţia de performanţă de la vârsta de 7 ani, fiind în prezent una dintre puţinele sportive din Iaşi care concurează în competiţii internaţionale.

Prima participare a Ilincăi într-o competiţie internaţională, sub culorile României, a avut loc în iunie 2024, în Austria, în cadrul Linz-Ebelsberg (AUT) Small Tour 1.20 m.

A urmat participarea la Campionatele Balcanice de echitaţie din Istanbul, în septembrie 2024, unde sportiva ieşeană a participat la probe individuale şi s-a clasat în top 10 la proba de Grand Prix.

Anul acesta, prima provocare pe plan internaţional a fost în primăvară, în Austria, la competiţia Nations Cup - Linz, Ebelsberg, care s-a finalizat cu un rezultat foarte bun: Ilinca a câştigat locul I în proba Small Tour (Copii) 1,15 m, alături de calul Innocence.

Participarea la FEI Jumping Nations Cup Youth de la Babolna (Ungaria) reprezintă a doua prezenţă internaţională a Ilincăi în 2025 şi marchează debutul ei în probe de nivelul Cupei europene.

O muncă de echipă: copil, cal şi antrenor

Antrenamentele Ilincăi au loc zilnic, după şcoală, la Clubul Equester din Voineşti, unde se pregăteşte cu 3-4 cai sub supravegherea antrenorilor certificaţi IGEQ Marius Raţă şi Ionel Cojocar. „Pentru această competiţie, am plecat din timp, cu doi cai, pentru a le oferi şansa să se adapteze la condiţiile locale - terenul, temperatura, atmosfera generală. În Ungaria, în aceste zile, au fost peste 33 de grade, iar astfel de factori pot influenţa semnificativ performanţa.

Din punct de vedere sportiv, participarea la o etapă de Cupă Europeană presupune un nivel tehnic ridicat. Este necesară multă muncă pentru a putea asigura atât pregătirea fizică, cât şi cea mentală, a ambilor sportivi - atât călăreţul, cât şi calul. Accesul într-o astfel de competiţie nu este o întâmplare, ci rezultatul unei construcţii pe termen lung”, spune Marius Raţă, antrenor şi fondator al Clubului Sportiv Equester Iaşi. Laura RADU