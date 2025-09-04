Periferia Iașului se îmbracă în catifea: saloanele de nunți au schimbat orașul mai mult decât mall-urile

* saloanele de nunți din Iași au devenit noua arhitectură a periferiei: investiții masive, tarife mari de fiecare invitat și avansuri de mii de lei * toate acestea au transformat câmpurile virane în noduri economice mai puternice decât mall-urile

Iașul nu s-a extins prin mall-uri, ci printr-un fenomen aparent frivol și, totuși, cu forță economică uriașă: saloanele de nunți. În ultimul deceniu, periferia orașului s-a umplut de clădiri somptuoase cu candelabre și terase, în care se toarnă vin, muzică și bani. Dacă mall-urile au adus consum organizat, saloanele au adus spectacolul colectiv și transformarea câmpurilor virane din Bucium, Miroslava, Valea Lupului sau Ciric în noduri de trafic, infrastructură și comerț.

Nunta, botezul și aniversarea au devenit noile centre de gravitație ale orașului. Nu mai contează doar shoppingul sau cinematograful, ci ritualul social al comunității care migrează sâmbătă seara către periferie. Saloanele sunt afaceri imense, mascate în meniuri aparent accesibile. La Iași, costul începe de la 65–75 de euro pentru fiecare invitat și poate urca la 85 de euro în locațiile de top. La un calcul simplu, pentru o nuntă de 200 de persoane, nota de plată sare de 15.000 de euro, echivalentul a 70–75.000 de lei. Și asta doar pentru mâncare și băutură. La acest preț se adaugă avansurile obligatorii, de regulă în jur de 7.500 de lei, plătite cu un an înainte, nereturnabile și cu rol de garanție.

Cheltuilei ascunse

Modelul de business e clar: costul real al sălii este ascuns în meniuri și pachete. În spatele fiecărui decor cu flori artificiale sau a fiecărei „camere pentru miri oferite gratuit” se ascunde un calcul rece, în care fiecare farfurie vândută devine o linie de profit. Sala, personalul, lumina, muzica, toate sunt ambalate într-un produs complet, prezentat ca „all inclusive”. Diferența față de mall-uri este că aici nu se vinde obiect, ci experiență, iar experiența are prețuri volatile, dictate de sezon, ziua săptămânii și faima brandului.

Periferia Iașului nu mai este un teren părăsit, ci un ring de dans urban, unde parcările pline, coloanele de mașini și taximetriștii blocați în ambuteiaje spun povestea unei economii paralele. Într-o singură noapte, un salon poate produce mai mult decât un cartier întreg într-o lună. Este consum, dar nu zilnic, ci concentrat, ostentativ, cu vârfuri de câteva ore în care circulă bani, statut și aparențe.

Mall-urile au redefinit centrul orașului ca spațiu de cumpărături. Saloanele de nunți au redefinit periferia ca spațiu de prestigiu social. Ele au schimbat geografia emoțională a Iașului și au creat o industrie de milioane. Întrebarea este dacă acest tip de dezvoltare construiește un oraș sau doar îl decorează pentru câteva ore, lăsând în urmă infrastructură obosită și comunități care există doar cât durează o noapte albă.

Dan DIMA