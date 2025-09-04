Stiri
Benzinarii urcă prețul!
Scandal la Iași: Se cere retragerea titlului de „Cetățean de Onoare” pentru Adrian Năstase
Ieșenii le-au plătit ucrainenilor servicii medicale în valoare de câteva zeci de milioane de lei!
Școala începe cu proteste
România, Prezentă La Campionatul Mondial De Volei 2025: Revenire După 43 De Ani
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!“ Începând cu data de 01.06.2025 SPARTECH SRL
Creșterea intensității digitale prin soluții digitale optimizate în cadrul societății INVESTIGAȚII MEDICALE PRAXIS SRL IAȘI
Pericol pentru românii care scot bani de la bancomat! Nu contează suma! Se poate întâmpla la orice ATM!
Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
Cum să te bucuri de joc online fără să-ți afectezi viața personală – VictoryBet
Periferia Iașului se îmbracă în catifea: saloanele de nunți au schimbat orașul mai mult decât mall-urile

nunti-IS

04-09-2025 13:45

 * saloanele de nunți din Iași au devenit noua arhitectură a periferiei: investiții masive, tarife mari de fiecare invitat și avansuri de mii de lei * toate acestea au transformat câmpurile virane în noduri economice mai puternice decât mall-urile

 Iașul nu s-a extins prin mall-uri, ci printr-un fenomen aparent frivol și, totuși, cu forță economică uriașă: saloanele de nunți. În ultimul deceniu, periferia orașului s-a umplut de clădiri somptuoase cu candelabre și terase, în care se toarnă vin, muzică și bani. Dacă mall-urile au adus consum organizat, saloanele au adus spectacolul colectiv și transformarea câmpurilor virane din Bucium, Miroslava, Valea Lupului sau Ciric în noduri de trafic, infrastructură și comerț.

 

Nunta, botezul și aniversarea au devenit noile centre de gravitație ale orașului. Nu mai contează doar shoppingul sau cinematograful, ci ritualul social al comunității care migrează sâmbătă seara către periferie. Saloanele sunt afaceri imense, mascate în meniuri aparent accesibile. La Iași, costul începe de la 65–75 de euro pentru fiecare invitat și poate urca la 85 de euro în locațiile de top. La un calcul simplu, pentru o nuntă de 200 de persoane, nota de plată sare de 15.000 de euro, echivalentul a 70–75.000 de lei. Și asta doar pentru mâncare și băutură. La acest preț se adaugă avansurile obligatorii, de regulă în jur de 7.500 de lei, plătite cu un an înainte, nereturnabile și cu rol de garanție.

 

Cheltuilei ascunse

 

Modelul de business e clar: costul real al sălii este ascuns în meniuri și pachete. În spatele fiecărui decor cu flori artificiale sau a fiecărei „camere pentru miri oferite gratuit” se ascunde un calcul rece, în care fiecare farfurie vândută devine o linie de profit. Sala, personalul, lumina, muzica, toate sunt ambalate într-un produs complet, prezentat ca „all inclusive”. Diferența față de mall-uri este că aici nu se vinde obiect, ci experiență, iar experiența are prețuri volatile, dictate de sezon, ziua săptămânii și faima brandului.

Periferia Iașului nu mai este un teren părăsit, ci un ring de dans urban, unde parcările pline, coloanele de mașini și taximetriștii blocați în ambuteiaje spun povestea unei economii paralele. Într-o singură noapte, un salon poate produce mai mult decât un cartier întreg într-o lună. Este consum, dar nu zilnic, ci concentrat, ostentativ, cu vârfuri de câteva ore în care circulă bani, statut și aparențe.

Mall-urile au redefinit centrul orașului ca spațiu de cumpărături. Saloanele de nunți au redefinit periferia ca spațiu de prestigiu social. Ele au schimbat geografia emoțională a Iașului și au creat o industrie de milioane. Întrebarea este dacă acest tip de dezvoltare construiește un oraș sau doar îl decorează pentru câteva ore, lăsând în urmă infrastructură obosită și comunități care există doar cât durează o noapte albă.

Dan DIMA

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. Debitoarea Iasimage Art SRL CUI 37443295, J22/1002/2017 prin lichidator judiciar Insolvency House SPRL, scoate la vânzare următoarele bunuri mobile: 1.PHOTO CAMERA CANON EOS1DXII BODY - 6.120 lei 2.SIGMA 35MM F1.4 DG HSM ART CANON - 1.980 lei 3.SIGMA 105MM F12.8 EX DG OS HSM MACRO CANON - 810 lei 4.CAMERA VIDEO CANON C100 MARK II - 3.510 lei 5.CANON EOS 5D MARK IV DSLR CAMERA (BODY) - 3.870 lei 6.OBIECTIV 70-200MMCANON EF 70-200 F/2.8L IS IIUSM - 2.160 lei 7.KIT TREPIED MANFROTTO MVH500AH, 755X - 810 lei 8.NT-660/EG05A2 ALUMINIUM PROSESSIONAL VIDEO TRIPOD 8KG - 900 lei 9.NANGUANG RGB88 LED RGB LIGHT + MEKING M-2 COMBO BOOM STAND KIT GIRAFA - 720 lei 10.Pachet GUDSEN MOZA AIR GIMBAL DUAL HANDLE + GUDSEN MONZA WIRELESS THUMB CONTROLER - 900 lei 11.CANON SPEEDLITE 600EX II-RT – 2 buc - 630 lei 12.OBIECTIV CANON EF-S24-70MMF/2.8E II USM - 1.800 lei 13.YONGNUO YN308, LAMPA CIRCULARA LED, 2 ACUMULATORI SONY, NP-F750 , FANCIER W804, STATIV - 1.080 lei 14.MANFROTTO CAP PANORAMIC - 630 lei Prima licitație privind bunurile mobile la prețul de 90% din valoarea de evaluare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, respectiv în loc. Păun, str. Arțarului, nr. 7, com. Bârnova, jud. Iaşi, în data de 11.09.2025, orele 10:00. Participarea la licitație este condiționată de consemnarea în contul averii debitorului nr. RO81 BRDE 380S V610 1076 3800 deschis la BRD Vaslui, la dispoziția lichidatorului judiciar, până la începerea licitației, a unei garanții reprezentând 10% din prețul de pornire a licitație. În caz de neadjudecare a bunului la data primei licitații, licitaţia se va repeta în fiecare zi de JOI, orele 10.00. Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată, mai înainte de termenul de vânzare, să anunțe lichidatorului judiciar dreptul său. Informații suplimentare se pot obține de la sediul lichidatorului judiciar, pe adresa de email lichidator.chirila@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0745-096.992.
Licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025. Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare cu sediul in Sat Falciu, Comuna Falciu, Judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J37/229/2002, avand CUI: RO14812105, organizeaza o singura licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2025 de la ora 13.00, in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei: Proprietate imobiliara -„Ferma Valea lui Marcu” -Pachet bunuri imobile si mobile, compusa din teren extravilan in suprafata de 28.413 mp, impreuna cu cladiri si bunuri mobile, situate in Extravilan Falciu, judetul Vaslui -Pret pornire: 200.000 Lei. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.000 Lei +TVA si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul Five Administration S.P.R.L din Bucuresti, Str. Romulus nr. 23, sector 2 sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro, pana cel tarziu in data de 17.09.2025, ora 16.00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare privind activele pot fi obtinute la nr. 0762.978.187 sau e-mail: vanzari@ r-agro.ro.
Licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii activelor mobile. Subscrisa Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei R-Agro Falciu S.A. -in reorganizare, organizeaza in perioada 18-19.09.2025 inclusiv, intre orele 09.00-18.30, licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii urmatoarelor active mobile aflate in patrimoniul debitoarei, dupa cum urmeaza: -Utilaje agricole lista nr. 1 -pret de pornire peste 5.000 lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 18.09.2025, termen limita inscriere: 16.09.2025, ora 16.00; -Utilaje agricole lista nr. 2 -pret de pornire sub 5.000 Lei -bunurile se vand individual. Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in data de 19.09.2025, termen-limita inscriere: 17.09.2025, ora 16.00. Bunurile supuse valorificarii, data si ora licitatiei, precum si pretul de pornire pentru fiecare bun se regasesc in listele de bunuri pentru fiecare Pachet si pot fi solicitate Administra torului judiciar, la adresa vanzari@five -advisory.ro. Preturile de pornire ale licitatiilor nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Persoanele interesate au obligatia de vizionare a activelor, cu instiintarea prealabila a Administra torului judiciar. Licitatiile se vor desfasura in perioada mentionata exclusiv online prin intermediul platformei www.licitatii -unpir.ro, aceasta presupunand crearea unui cont de participant si validarea acestuia de catre administratorul platformei. Toate detaliile referitoare la modalitatea de participare prin intermediul platformei online mentionate anterior se regasesc in cuprinsul Caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor si a semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Pretul Caietului de sarcini este 300 Lei +TVA pentru bunurile care au pret de pornire peste 5.000Lei si de 100 Lei +TVA, pentru bunurile care au pret de pornire sub 5.000 Lei si poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Termenul-limita pentru transmiterea documentatiei de participare la licitatie este cel mentionat mai sus, aceasta urmand a fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five- advisory.ro. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice (whatsapp/mms, etc.) nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la nr.0762.978.187 sau e-mail: office@ r-agro.ro.
ANUNȚ DE LICITAȚIE. 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax sau adresa de e-mail: COMUNA DAGÂȚA, str. Principală FN sat DAGÂȚA, cod 707155, județul Iași, tel/fax 0332407154 ;e-mail – office@primariadagata.ro 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: - exploatarea masei lemnoase pe picior, marcată, aferentă plantației rutiere din zona drumului comunal 78 ( Dagâța – Mănăstirea) DS 1003;P 952;PDP 400;DS 1218 , sat Dagâța,cu un volum brut de 439,55 mc. Vânzarea prin licitație publică a materialului lemnos se face conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare și HCL nr.29 din 29.05.2025. 3.Informații privind documentația de atribuire : Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Documentația de atribuire se poate obține de la sediul comunei Dagâța,județul Iași,în baza cererii depuse. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției ,de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire : Compartimentul Relații cu publicul și Monitorizarea procedurilor administrative al comunei Dagâța,str. Principală FN ,județul Iași. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar : Documentația de atribuire costă 50 lei,iar suma se achită la casieria unității. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 14.09.2025,ora 15,00 4.Informații privind ofertele : 4.1.Data limită de depunere a ofertelor : 24.09.2025 – ora 10,00 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele : Sediul comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași- Compartiment Relații cu publicul 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : un exemplar original,în două plicuri sigilate,unul interior și unul exterior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 24.09.2025,ora 11,00 – Sediul Comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași - Sala de ședințe 6.Denumirea adresa,numărul de telefon,faxși/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Iași,str. Elena Doamna, nr.1A, județul Iași,telefon 0232260600,e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro 7.Data transmiterii anunțului de licitație catre instituțiile abilitate,în vedere publicării : 01.09.2025
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
S.C. ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL IASI – PIATA UNIRII, NR.6. ANGAJEAZA: FEMEIE DE SERVICIU - curatenie spatii comerciale, curatenie in regim hotelier. Contact: 0758802865
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Pacurari, zona LIDL, Moara de Foc, apartament 3 camere decomandat, 70 mp, etaj 3/4, complet mobilat si utilat. 2 dormitoare, living, bucatarie separata, balcon, centrala termica, aer conditionat. La 10 minute de UAIC si UMF, aproape de transport public si magazine, 499 euro/luna, Telefon 0741384731
Ap. 2 camere, decomandat, 52 mp, etaj 4/4, bloc 1986, fatada izolata recent. Hol deschis spre bucatarie, balcon spatios. Centrala termica, instalatii noi, tamplarie PVC, parchet si gresie. Mobilier si electrocasnice incluse optional. Acte la zi, creditabil, pret 89.900 euro, negociabil. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa P+1, langa piata Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
196.000 de copii și 65 de milioane de lei pe lună. Topul satelor care susțin demografia Iașului
04/09/2025 12:46

196.000 de copii și 65 de milioane de lei pe lună. Topul satelor care susțin demografia Iașului

  În timp ce multe localităti din judet se golesc, cateva comune explodează demografic si par să sfideze statisticile sumbre despre depopulare. Raportul Agentiei pentru Plăti si Inspectie So ...

Benzinarii urcă prețul!
04/09/2025 12:39

Benzinarii urcă prețul!

* la Iasi, joi, pretul motorinei oscila intre 6,62 si 7,71 lei/l, iar cel al benzinei, intre 7,40 si 7,48 lei/l * totusi, romanii continuă să plătească preturi relativ mici pentru carburanti in comparatie c ...

Scandal la Iași: Se cere retragerea titlului de „Cetățean de Onoare” pentru Adrian Năstase
04/09/2025 12:39

Scandal la Iași: Se cere retragerea titlului de „Cetățean de Onoare” pentru Adrian Năstase

* consilierul local Cosette Chichirău acuză: „Imaginea orasului nu poate fi pătată de asocieri cu dictatori” Un nou scandal politic a izbucnit la Iasi, după ce consilierul local Cosette Chichi ...

Ieșenii le-au plătit ucrainenilor servicii medicale în valoare de câteva zeci de milioane de lei!
04/09/2025 12:39

Ieșenii le-au plătit ucrainenilor servicii medicale în valoare de câteva zeci de milioane de lei!

 * cele mai consistente cheltuieli s-au inregistrat la nivel spitalicesc * in total, CAS Iasi a decontat anul trecut către unitătile sanitare cu paturi nu mai putin de 1,08 miliarde lei, din care 17,7 mi ...

Iașul deschide noul an școlar cu măsuri speciale pentru elevi
04/09/2025 12:39

Iașul deschide noul an școlar cu măsuri speciale pentru elevi

Luni, 8 septembrie 2025, clopotelul va suna din nou pentru cei aproximativ 62.000 de copii din municipiul Iasi – de la grădinite pană la licee. Primăria anuntă investitii fără precedent in infrastru ...

Școala începe cu proteste
04/09/2025 12:39

Școala începe cu proteste

* profesorii amenintă cu boicotarea festivitătilor din 8 septembrie * sindicatele transmit că peste 2,8 milioane de elevi din intreaga tară vor resimti efectele măsurilor guvernamentale * la Iasi, părinti ...

Spitalele au nevoie urgentă de sprijinul ieșenilor, după accidentul grav de la Botoșani
04/09/2025 12:39

Spitalele au nevoie urgentă de sprijinul ieșenilor, după accidentul grav de la Botoșani

Un accident rutier de o gravitate rar intalnită a zguduit miercuri dimineată comunitatea din nord-estul tării. Pe DN 24C, in judetul Botosani, un microbuz plin cu pasageri a fost implicat intr-o coliziune de ...

Administrația publică locală din Iași, decimată! 11% dintre angajați vor fi concediați
04/09/2025 12:39

Administrația publică locală din Iași, decimată! 11% dintre angajați vor fi concediați

* conform analizei guvernamentale, cea mai afectată institutie va fi Primăria Municipiului Iasi, care ar trebui să renunte la 25 de angajati * nici celelalte orase nu scapă: Pascaniul ar pierde 10 posturi, ...

Nicio ghenă fară cod! Salubris împarte ieșenilor carduri de acces la tomberoane
04/09/2025 12:39

Nicio ghenă fară cod! Salubris împarte ieșenilor carduri de acces la tomberoane

  * fiecare dintre cele 175 insule ecologice achizitionate este alcătuită din cinci containere individuale, destinate colectării selective * accesul se va face doar pe baza unui card electronic, iar si ...

Umbrărescu și-a dus armata de muncitori pe autostrada Iașului
04/09/2025 12:39

Umbrărescu și-a dus armata de muncitori pe autostrada Iașului

* primul nod turbion din Romania, in constructie la Pascani * stadiu fizic de 36% pe Lotul 3 al Autostrăzii A7 Bacău – Pascani Lucrările, executate de grupul de firme controlat de Dorinel Umbrărescu, ...

