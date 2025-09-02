Stiri
Anunturi
Anunturi ziarul EVENIMENTUL
Cum ții sub control valoarea facturilor de gaze naturale
Cum ții sub control valoarea facturilor de gaze naturale
Încheierea proiectului: " Îmbunătățirea eficienței energetice prin înlocuirea unor utilaje tehnologice cu altele mai performante energetic la RODOTEX SRL" - cod unic proiect 1756806077
FOTO - Podul peste Prut de la Ungheni, avans considerabil!
Premieră la Iași: un liceu tehnologic își deschide anul școlar cu un colț de socializare unic pentru elevii cu ADHD
Aerostar Iași, 5 ani de excelență. Oamenii fără de care niciun avion nu ar decola
Pas greșit în fața unei codașe. Politehnica Iași mai are de lucrat pentru a deveni o echipă
Ieșenii fug de căsătorie. Nupțialitatea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultima jumătate de secol
Exercițiul pe care ar trebui să îl faci zilnic dacă ai dureri lombare
VIDEO Un român dispărut în 1991 s-a întors după trei decenii cu aceleași haine și același bilet de tren: Familia a rămas înmărmurită
vezi/publică ANUNȚURI
Publica anuntul tau

Peste 280.000 de ieșeni nu au acces gratuit la servicii medicale!

medicccc

Dimensiune font:

| 02-09-2025 08:49

La început de toamnă, sistemul medical din județul Iași se confruntă cu o realitate îngrijorătoare: aproape o treime din populație, peste 280.000 de oameni, nu mai au calitatea de asigurați medicali. Situația este cu atât mai gravă cu cât, de la 1 septembrie, 25.800 de coasigurați și-au pierdut statutul care le garanta accesul la servicii medicale gratuite.

Casa de Asigurări de Sănătate Iași avea în evidență, la începutul anului, o populație de 985.200 de persoane (cifrele sunt dinamice), din care 703.826 figurau ca asigurați. Însă doar 256.130 contribuiau efectiv prin plata contribuției la sănătate, restul de peste 63% fiind scutiți.

Structura asiguraților la începutul anului 2025 arată că 215.034 persoane au statut de salariat, 211.559 minori, 144.557 pensionari, 27.889 elevi și studenți, 28.559 liber profesioniști și  persoane cu alte venituri, 12.172 beneficiari de ajutor social, 9.541 persoane cu handicap peste 18 ani, 741 șomeri, 4.596 beneficiari de legi speciale, 25.851 coasigurați (categorie dispărută după 1 septembrie).

Coasigurații, obligați să plătească

Până în prezent, soții, soțiile sau părinții fără venituri proprii beneficiau de asigurare medicală dacă erau declarați în întreținerea unei persoane asigurate. Din această toamnă, ei trebuie să achite o contribuție anuală de 2.430 lei (10% din salariul minim pe șase luni), pentru a-și păstra drepturile în sistemul public.

Plata se face în două tranșe: 607,5 lei (25%) la momentul depunerii Declarației Unice la ANAF, 1.822,5 lei (75%) până la data de 25 mai 2026.

Persoana devine asigurată imediat după achitarea primei tranșe.

Cine rămâne asigurat fără contribuție

Nu toate categoriile pierd această facilitate. În continuare, beneficiază gratuit de servicii medicale: copiii și tinerii până la 26 de ani (dacă sunt elevi, ucenici sau studenți), tinerii proveniți din sistemul de protecție a copilului, femeile însărcinate și lăuzele, pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei, persoanele cu handicap, bolnavii oncologici fără venituri, persoanele private de libertate, victimele traficului de persoane (pe o perioadă limitată), voluntarii din serviciile de urgență și donatorii de celule stem.

Schimbarea legislativă a lăsat descoperite zeci de mii de familii ieșene. În multe cazuri, soțiile casnice sau părinții vârstnici aflați în întreținerea copiilor lor nu mai beneficiază automat de servicii medicale. „Este o povară greu de dus. Mulți dintre acești oameni nu au venituri proprii și nici posibilitatea de a plăti peste 2.400 de lei pe an. Practic, sunt puși să aleagă între a plăti contribuția sau a risca să suporte costurile uriașe ale unor servicii medicale în caz de boală”, spun reprezentanți ai organizațiilor civice din Iași.

Consecințe pentru spitalele din Iași

Orașul, care este principalul centru medical al Moldovei, ar putea resimți presiuni suplimentare. Persoanele neasigurate se vor adresa în continuare spitalelor, dar costurile pentru tratamente și urgențe vor trebui suportate de ele sau recuperate prin alte mecanisme financiare. În practică, spun medicii, aceste sume sunt greu de încasat.

Ce trebuie să facă ieșenii care vor să rămână asigurați? Depun Declarația Unică la ANAF (se găsește online, pe site-ul instituției). Achită prima tranșă de 607,5 lei. Plătesc a doua tranșă de 1.822,5 lei până la 25 mai 2026. Devine imediat asigurat după achitarea primei tranșe.

Decizia de a elimina statutul de coasigurat afectează zeci de mii de ieșeni și transformă accesul la sănătate într-o povară financiară pentru multe familii. În timp ce Guvernul vorbește despre necesitatea de a crește colectarea la buget, realitatea din județ arată că peste un sfert de milion de oameni riscă să rămână în afara sistemului medical public. Daniel BACIU

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Cum ții sub control valoarea facturilor de gaze naturale

10:57

Cum ții sub control valoarea facturilor de gaze naturale

Festivalurile din satele Iașului care au cucerit internetul: Horlești, Cucuteni și Cotnari rescriu harta culturală a Moldovei

10:50

Festivalurile din satele Iașului care au cucerit internetul: Horlești, Cucuteni și Cotnari rescriu harta culturală a Moldovei

Cum ții sub control valoarea facturilor de gaze naturale

10:50

Cum ții sub control valoarea facturilor de gaze naturale

Încheierea proiectului:

10:33

Încheierea proiectului: " Îmbunătățirea eficienței energetice prin înlocuirea unor utilaje tehnologice cu altele mai performante energetic la RODOTEX SRL" - cod unic proiect 1756806077

Călătorii gratuite pentru elevi, la CFR Călători. Ce trebuie să știe ieșenii la început de an școlar

10:28

Călătorii gratuite pentru elevi, la CFR Călători. Ce trebuie să știe ieșenii la început de an școlar

Peste 280.000 de ieșeni nu au acces gratuit la servicii medicale!

08:49

Peste 280.000 de ieșeni nu au acces gratuit la servicii medicale!

Anul viitor, Primăria va livra aproape 200 de locuințe sociale nou-nouțe

08:49

Anul viitor, Primăria va livra aproape 200 de locuințe sociale nou-nouțe

FOTO - Podul peste Prut de la Ungheni, avans considerabil!

08:49

FOTO - Podul peste Prut de la Ungheni, avans considerabil!

Un fermier ieșean a bătut toate recordurile la producția de grâu!

08:49

Un fermier ieșean a bătut toate recordurile la producția de grâu!

Ghiozdane grele, roboți psihologi. Iașul între povara trecutului și curajul viitorului

08:32

Ghiozdane grele, roboți psihologi. Iașul între povara trecutului și curajul viitorului

Premieră la Iași: un liceu tehnologic își deschide anul școlar cu un colț de socializare unic pentru elevii cu ADHD

07:43

Premieră la Iași: un liceu tehnologic își deschide anul școlar cu un colț de socializare unic pentru elevii cu ADHD

Obezitatea digitală distruge copilăria la Iași. Generația TikTok, prizonieră între fast-food și ecrane

07:40

Obezitatea digitală distruge copilăria la Iași. Generația TikTok, prizonieră între fast-food și ecrane

Traducătorii literaturii române își dau întâlnire la Botoșani. Ediția a XI-a a Atelierelor FILIT repune Iașul și Ipoteștiul pe harta culturală europeană

07:28

Traducătorii literaturii române își dau întâlnire la Botoșani. Ediția a XI-a a Atelierelor FILIT repune Iașul și Ipoteștiul pe harta culturală europeană

Radu Afrim duce Iașul la Constanța: două spectacole puternice ale Teatrului Național, invitate la SEAS 2025

07:12

Radu Afrim duce Iașul la Constanța: două spectacole puternice ale Teatrului Național, invitate la SEAS 2025

Iașul blocat la roșu. Cele mai aglomerate intersecții unde semaforul devine test de nervi și minute pierdute

07:11

Iașul blocat la roșu. Cele mai aglomerate intersecții unde semaforul devine test de nervi și minute pierdute

Aerostar Iași, 5 ani de excelență. Oamenii fără de care niciun avion nu ar decola

06:58

Aerostar Iași, 5 ani de excelență. Oamenii fără de care niciun avion nu ar decola

Invazia porumbeilor la Iași, de la simbol al piețelor publice la pericol sanitar ignorat

06:53

Invazia porumbeilor la Iași, de la simbol al piețelor publice la pericol sanitar ignorat

„E important să avem curaj să intervenim și să vorbim”. Bullying-ul, explicat de copii

06:46

„E important să avem curaj să intervenim și să vorbim”. Bullying-ul, explicat de copii

Un nepalez a agresat două minore, noaptea, la Cluj Napoca. Agresorul a fost pedepsit de un membru al familiei fetelor cu o bătaie

05:52

Un nepalez a agresat două minore, noaptea, la Cluj Napoca. Agresorul a fost pedepsit de un membru al familiei fetelor cu o bătaie

Veșnicii petiționari în frunte cu Mircea Cărtărescu și Radu Jude semnează o scrisoare deschisă în care CRITICĂ măsurile Guvernului Bolojan. Tot ei au adus la putere actuala conducere a României

05:51

Veșnicii petiționari în frunte cu Mircea Cărtărescu și Radu Jude semnează o scrisoare deschisă în care CRITICĂ măsurile Guvernului Bolojan. Tot ei au adus la putere actuala conducere a României

Av. Adrian Toni Neacșu: Bolojan - record mondial, circ politic, regim hibrid

05:48

Av. Adrian Toni Neacșu: Bolojan - record mondial, circ politic, regim hibrid

Luminița Arhire: VREMURI DE BOLOJELIRE

05:47

Luminița Arhire: VREMURI DE BOLOJELIRE

Generalul Mike Flynn despre summitul OCS: Putin nu pare deloc izolat, iar America riscă un război inutil

05:45

Generalul Mike Flynn despre summitul OCS: Putin nu pare deloc izolat, iar America riscă un război inutil

Drone-torpilă uriașe, cel mai puternic laser, rachete hipersonice, scut antirachetă și o nouă armă nucleară - Ce pregătește China la mega-parada militară de miercuri

05:44

Drone-torpilă uriașe, cel mai puternic laser, rachete hipersonice, scut antirachetă și o nouă armă nucleară - Ce pregătește China la mega-parada militară de miercuri

RĂZBUNAREA BÂSTROE. Drona navală

05:43

RĂZBUNAREA BÂSTROE. Drona navală "invizibilă" a Rusiei s-a strecurat pe canalul adâncit de Ucraina și a atins granițele NATO și UE "apărate" de România pentru a scufunda nava secretă ucraineană Simferopol. O premieră în modul de operare al Moscovei

Victor Roncea: Geniala mișcare a lui Nicușor Dan: Gabriel Zbârcea la SRI!

05:41

Victor Roncea: Geniala mișcare a lui Nicușor Dan: Gabriel Zbârcea la SRI!

Guvernul și-a angajat răspunderea pentru restructurarea ASF, ANRE și ANCOM: Reducere de posturi și salarii, mai multă transparență

21:37

Guvernul și-a angajat răspunderea pentru restructurarea ASF, ANRE și ANCOM: Reducere de posturi și salarii, mai multă transparență

Bancul Zilei - Pedro are o nouă secretară

20:39

Bancul Zilei - Pedro are o nouă secretară

SuperLiga: Remiză între Csikszereda și Oțelul Galați. Al doilea punct pentru ciucani

20:04

SuperLiga: Remiză între Csikszereda și Oțelul Galați. Al doilea punct pentru ciucani

Grija zilei de mâine îi macină pe ieșeni. Psihologii vorbesc despre afecțiuni grave

19:50

Grija zilei de mâine îi macină pe ieșeni. Psihologii vorbesc despre afecțiuni grave

Primarul comunei ieșene Dobrovăţ: Funcţionăm cu 12 angajaţi. Am anunţat la partid că demisionez, nu pot lucra cu şase oameni

18:29

Primarul comunei ieșene Dobrovăţ: Funcţionăm cu 12 angajaţi. Am anunţat la partid că demisionez, nu pot lucra cu şase oameni

Decizie de ultimă oră! Multinaționalele vor fi impozitate cu 1 la sută pe cifra de afaceri

17:56

Decizie de ultimă oră! Multinaționalele vor fi impozitate cu 1 la sută pe cifra de afaceri

Românii nu au voie să folosească aceste electrocasnice după ora 22:00! De ce este interzis prin lege!

17:50

Românii nu au voie să folosească aceste electrocasnice după ora 22:00! De ce este interzis prin lege!

Efectul reformelor din administrație: Primăriile ieșene devin nefuncționale

17:32

Efectul reformelor din administrație: Primăriile ieșene devin nefuncționale

Rezidenţii din Iaşi vor fi coordonaţi direct de UMF „Grigore T. Popa”

17:32

Rezidenţii din Iaşi vor fi coordonaţi direct de UMF „Grigore T. Popa”

BNR a ales să facă leul mai scump

17:31

BNR a ales să facă leul mai scump

Valorizarea patrimoniului cultural prin digitalizare – tema unui proiect internaţional

17:29

Valorizarea patrimoniului cultural prin digitalizare – tema unui proiect internaţional

Peste 5.000 de ieşeni au celebrat Zilele Cartierului Alexandru cel Bun

12:55

Peste 5.000 de ieşeni au celebrat Zilele Cartierului Alexandru cel Bun

Lionel Messi a pierdut trofeul. Inter Miami, umilită în finală

12:46

Lionel Messi a pierdut trofeul. Inter Miami, umilită în finală

Începând cu 1 septembrie vor putea raporta atunci când medicii din spitalele publice îi redirecționează

12:32

Începând cu 1 septembrie vor putea raporta atunci când medicii din spitalele publice îi redirecționează

Explicațiile lui Cristi Chivu după înfrângerea surprinzătoare a Interului pe propriul teren cu Udinese

11:41

Explicațiile lui Cristi Chivu după înfrângerea surprinzătoare a Interului pe propriul teren cu Udinese

Copoul se transformă într-un cartier de lux cu trafic de coșmar

11:36

Copoul se transformă într-un cartier de lux cu trafic de coșmar

Reforma din administrația publică, amânată. Zeci de mii de bugetari scapă, două săptămâni, de concedieri

11:36

Reforma din administrația publică, amânată. Zeci de mii de bugetari scapă, două săptămâni, de concedieri

Obsesia nivelului secund

11:36

Obsesia nivelului secund

Mii de locuri disponibile în Universitățile ieșene, la admiterea de toamnă

11:35

Mii de locuri disponibile în Universitățile ieșene, la admiterea de toamnă

Afacerea nunților

10:45

Afacerea nunților

Alarmă în Iași. Companiile caută meseriași, dar școlile au prea puțini absolvenți

10:40

Alarmă în Iași. Companiile caută meseriași, dar școlile au prea puțini absolvenți

Lipsa parcărilor aruncă Iașul pe trotuar. Pietonii, forțați să meargă printre mașini

10:30

Lipsa parcărilor aruncă Iașul pe trotuar. Pietonii, forțați să meargă printre mașini

CFR Cluj - FCSB, derby dramatic în Superliga. Ce s-a întâmplat în prelungiri

10:23

CFR Cluj - FCSB, derby dramatic în Superliga. Ce s-a întâmplat în prelungiri

1 septembrie, începutul noului an bisericesc

10:12

1 septembrie, începutul noului an bisericesc

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. Debitoarea Iasimage Art SRL CUI 37443295, J22/1002/2017 prin lichidator judiciar Insolvency House SPRL, scoate la vânzare următoarele bunuri mobile: 1.PHOTO CAMERA CANON EOS1DXII BODY - 6.120 lei 2.SIGMA 35MM F1.4 DG HSM ART CANON - 1.980 lei 3.SIGMA 105MM F12.8 EX DG OS HSM MACRO CANON - 810 lei 4.CAMERA VIDEO CANON C100 MARK II - 3.510 lei 5.CANON EOS 5D MARK IV DSLR CAMERA (BODY) - 3.870 lei 6.OBIECTIV 70-200MMCANON EF 70-200 F/2.8L IS IIUSM - 2.160 lei 7.KIT TREPIED MANFROTTO MVH500AH, 755X - 810 lei 8.NT-660/EG05A2 ALUMINIUM PROSESSIONAL VIDEO TRIPOD 8KG - 900 lei 9.NANGUANG RGB88 LED RGB LIGHT + MEKING M-2 COMBO BOOM STAND KIT GIRAFA - 720 lei 10.Pachet GUDSEN MOZA AIR GIMBAL DUAL HANDLE + GUDSEN MONZA WIRELESS THUMB CONTROLER - 900 lei 11.CANON SPEEDLITE 600EX II-RT – 2 buc - 630 lei 12.OBIECTIV CANON EF-S24-70MMF/2.8E II USM - 1.800 lei 13.YONGNUO YN308, LAMPA CIRCULARA LED, 2 ACUMULATORI SONY, NP-F750 , FANCIER W804, STATIV - 1.080 lei 14.MANFROTTO CAP PANORAMIC - 630 lei Prima licitație privind bunurile mobile la prețul de 90% din valoarea de evaluare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, respectiv în loc. Păun, str. Arțarului, nr. 7, com. Bârnova, jud. Iaşi, în data de 11.09.2025, orele 10:00. Participarea la licitație este condiționată de consemnarea în contul averii debitorului nr. RO81 BRDE 380S V610 1076 3800 deschis la BRD Vaslui, la dispoziția lichidatorului judiciar, până la începerea licitației, a unei garanții reprezentând 10% din prețul de pornire a licitație. În caz de neadjudecare a bunului la data primei licitații, licitaţia se va repeta în fiecare zi de JOI, orele 10.00. Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată, mai înainte de termenul de vânzare, să anunțe lichidatorului judiciar dreptul său. Informații suplimentare se pot obține de la sediul lichidatorului judiciar, pe adresa de email lichidator.chirila@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0745-096.992.
ANUNȚ DE LICITAȚIE. 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax sau adresa de e-mail: COMUNA DAGÂȚA, str. Principală FN sat DAGÂȚA, cod 707155, județul Iași, tel/fax 0332407154 ;e-mail – office@primariadagata.ro 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: - exploatarea masei lemnoase pe picior, marcată, aferentă plantației rutiere din zona drumului comunal 78 ( Dagâța – Mănăstirea) DS 1003;P 952;PDP 400;DS 1218 , sat Dagâța,cu un volum brut de 439,55 mc. Vânzarea prin licitație publică a materialului lemnos se face conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare și HCL nr.29 din 29.05.2025. 3.Informații privind documentația de atribuire : Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Documentația de atribuire se poate obține de la sediul comunei Dagâța,județul Iași,în baza cererii depuse. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției ,de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire : Compartimentul Relații cu publicul și Monitorizarea procedurilor administrative al comunei Dagâța,str. Principală FN ,județul Iași. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar : Documentația de atribuire costă 50 lei,iar suma se achită la casieria unității. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 14.09.2025,ora 15,00 4.Informații privind ofertele : 4.1.Data limită de depunere a ofertelor : 24.09.2025 – ora 10,00 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele : Sediul comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași- Compartiment Relații cu publicul 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : un exemplar original,în două plicuri sigilate,unul interior și unul exterior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 24.09.2025,ora 11,00 – Sediul Comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași - Sala de ședințe 6.Denumirea adresa,numărul de telefon,faxși/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Iași,str. Elena Doamna, nr.1A, județul Iași,telefon 0232260600,e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro 7.Data transmiterii anunțului de licitație catre instituțiile abilitate,în vedere publicării : 01.09.2025
Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei Agrocomplex Barlad SA -in reorganizare, cu sediul in Barlad, str. Tecuciului nr. 7, judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J37/231/1991, avand CUI: R02808054, organizeaza licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii de utilaje agricole conform lista, aflate in patrimoniul debitoarei, dupa cum urmeaza: Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in perioada 11-12.09.2025, cu preturi de pornire intre 1.000 si 130.000 Lei. Termen-limita inscriere pentru oricare licitatie: 10.09.2025, ora 12.00. Preturile de pornire la licitatii nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Persoanele interesate au obligatia de vizionare a activelor, cu instiintarea prealabila a Administra torului judiciar. Licitatiile se vor desfasura in perioada mentionata exclusiv online, prin intermediul platformei www.licitatii -unpir.ro, aceasta presupunand crearea unui cont de participant si validarea acestuia de catre administratorul platformei. Toate detaliile referitoare la modalitatea de participare prin intermediul platformei online mentionate anterior se regasesc in cuprinsul Caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor si a semnarii unui Angajament de confidentia litate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Pretul Caietului de sarcini este 100 Lei+TVA si poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Documentatia de participare la licitatie se va depune exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice (whatsapp/mms, etc.) nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la societatea Agrocomplex Barlad SA, pe adresa de e-mail: ofifice@agro-complex.ro sau la numarul de telefon: 0744.950.751 -Petru Maximiuc. Informatii privind achizitionarea Caietelor de sarcini pot fi obtinute pe e-mail: vanzari@five advisory.ro.
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
S.C. ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL IASI – PIATA UNIRII, NR.6. ANGAJEAZA: FEMEIE DE SERVICIU - curatenie spatii comerciale, curatenie in regim hotelier. Contact: 0758802865
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Ap. 2 camere, 52 mp, etaj 4, centrala termica, PVC, IZ, Podu Ros. In loc de 90.000 euro pe un apartament renovat superficial, iti propun un proiect la doar 73.900 euro: il renovezi cum vrei, cu ce materiale doresti. Nu e o idee buna? Telefon 0741384731
Apartament 3 camere Decomandat - Nicolina - prima statie dupa Podul Ros - proaspat renovat, bloc dupa 1981, baie moderna, curata si aerisita , bucatarie separata, inchisa, centrala termica, parter- dubla deschidere- 2 gradini - 2 balcoane Apartament spatios. Cu acces direct de afara catre cele 2 balcoane private perfect pentru cafeaua de dimineata sau un moment de liniste. Apartament foarte bine izolat atat fonic cat si termic, calduros iarna. Se accepta credit sau plata cash. Pret: 130.000 euro usor negociabil Poze si video disponibile pe WhatsApp! REL LA - ag 0793678636
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Festivalurile din satele Iașului care au cucerit internetul: Horlești, Cucuteni și Cotnari rescriu harta culturală a Moldovei
02/09/2025 10:50

Festivalurile din satele Iașului care au cucerit internetul: Horlești, Cucuteni și Cotnari rescriu harta culturală a Moldovei

În ultimii ani, ruralul iesean a inceput să respire intr-un ritm pe care orasul nu il mai poate ignora. Dacă odinioară viata culturală gravita aproape exclusiv in jurul universitătilor si al marilor ...

„E important să avem curaj să intervenim și să vorbim”. Bullying-ul, explicat de copii
02/09/2025 10:46

„E important să avem curaj să intervenim și să vorbim”. Bullying-ul, explicat de copii

Fenomenul bullying-ului devine tot mai prezent in scolile din Romania, inclusiv la Iasi, unde elevii se confruntă zilnic cu jigniri, porecle, excludere sau chiar agresiuni fizice. Desi multi adulti minimalizea ...

Călătorii gratuite pentru elevi, la CFR Călători. Ce trebuie să știe ieșenii la început de an școlar
02/09/2025 10:28

Călătorii gratuite pentru elevi, la CFR Călători. Ce trebuie să știe ieșenii la început de an școlar

Elevii din judetul Iasi beneficiază si in acest an scolar de transport feroviar gratuit pe toate categoriile de trenuri – Regio, InterRegio si InterCity –, clasa a 2-a. Facilitătile sunt valabile ...

Anul viitor, Primăria va livra aproape 200 de locuințe sociale nou-nouțe
02/09/2025 08:49

Anul viitor, Primăria va livra aproape 200 de locuințe sociale nou-nouțe

* locuintele vor fi repartizate tinerilor ieseni aflati in situatii de risc social * constructiile vor respecta standardul european nZEB, ceea ce inseamnă performantă energetică foarte ridicată si consum ap ...

FOTO - Podul peste Prut de la Ungheni, avans considerabil!
02/09/2025 08:49

FOTO - Podul peste Prut de la Ungheni, avans considerabil!

* se lucrează continuu la primul pod de autostradă dintre Romania si Republica Moldova, obiectiv strategic, parte a viitoarei autostrăzi A8 Directia Regională de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi a publicat no ...

Un fermier ieșean a bătut toate recordurile la producția de grâu!
02/09/2025 08:49

Un fermier ieșean a bătut toate recordurile la producția de grâu!

* acesta fost desemnat campion national la productia de grau, cu 10,5 tone/ha fără irigatii * rezultatul obtinut este spectaculos in contextul in care media natională estimată de Comisia Europeană e ...

Ghiozdane grele, roboți psihologi. Iașul între povara trecutului și curajul viitorului
02/09/2025 08:32

Ghiozdane grele, roboți psihologi. Iașul între povara trecutului și curajul viitorului

La fiecare inceput de an scolar, tabloul se repetă: copii din Iasi cocosati de ghiozdane de 7–8 kilograme. Manuale tipărite pe hartie de slabă calitate, auxiliare care repetă aceeasi lectie, caiete ca ...

Premieră la Iași: un liceu tehnologic își deschide anul școlar cu un colț de socializare unic pentru elevii cu ADHD
02/09/2025 07:43

Premieră la Iași: un liceu tehnologic își deschide anul școlar cu un colț de socializare unic pentru elevii cu ADHD

Un inceput de an scolar cu totul diferit la Iasi. La Liceul Tehnologic de Electronică si Telecomunicatii „Gh. Marzescu” va fi lansat un proiect inedit: un colt de socializare amenajat direct i ...

Obezitatea digitală distruge copilăria la Iași. Generația TikTok, prizonieră între fast-food și ecrane
02/09/2025 07:40

Obezitatea digitală distruge copilăria la Iași. Generația TikTok, prizonieră între fast-food și ecrane

În capitala Moldovei, unde bibliotecile si universitătile dau tonul culturii, copilăria se rescrie grotesc: tot mai multi elevi ajung pe listele medicilor cu diagnostice care altădată apartineau păr ...

Traducătorii literaturii române își dau întâlnire la Botoșani. Ediția a XI-a a Atelierelor FILIT repune Iașul și Ipoteștiul pe harta culturală europeană
02/09/2025 07:28

Traducătorii literaturii române își dau întâlnire la Botoșani. Ediția a XI-a a Atelierelor FILIT repune Iașul și Ipoteștiul pe harta culturală europeană

Evenimentul, lansat in 2015 la Ipotesti si desfăsurat in perioada pandemiei exclusiv online, a revenit anul trecut in format fizic si isi continuă acum parcursul cu o editie desfăsurată la Botosani, locul n ...

Economie
Cum ții sub control valoarea facturilor de gaze naturale

Cum ții sub control valoarea facturilor de gaze naturale

Sport
SuperLiga: Remiză între Csikszereda și Oțelul Galați. Al doilea punct pentru ciucani

SuperLiga: Remiză între Csikszereda și Oțelul Galați. Al doilea punct pentru ciucani

Sanatate
Începând cu 1 septembrie vor putea raporta atunci când medicii din spitalele publice îi redirecționează

Începând cu 1 septembrie vor putea raporta atunci când medicii din spitalele publice îi redirecționează

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei