Peste 280.000 de ieșeni nu au acces gratuit la servicii medicale!

La început de toamnă, sistemul medical din județul Iași se confruntă cu o realitate îngrijorătoare: aproape o treime din populație, peste 280.000 de oameni, nu mai au calitatea de asigurați medicali. Situația este cu atât mai gravă cu cât, de la 1 septembrie, 25.800 de coasigurați și-au pierdut statutul care le garanta accesul la servicii medicale gratuite.

Casa de Asigurări de Sănătate Iași avea în evidență, la începutul anului, o populație de 985.200 de persoane (cifrele sunt dinamice), din care 703.826 figurau ca asigurați. Însă doar 256.130 contribuiau efectiv prin plata contribuției la sănătate, restul de peste 63% fiind scutiți.

Structura asiguraților la începutul anului 2025 arată că 215.034 persoane au statut de salariat, 211.559 minori, 144.557 pensionari, 27.889 elevi și studenți, 28.559 liber profesioniști și persoane cu alte venituri, 12.172 beneficiari de ajutor social, 9.541 persoane cu handicap peste 18 ani, 741 șomeri, 4.596 beneficiari de legi speciale, 25.851 coasigurați (categorie dispărută după 1 septembrie).

Coasigurații, obligați să plătească

Până în prezent, soții, soțiile sau părinții fără venituri proprii beneficiau de asigurare medicală dacă erau declarați în întreținerea unei persoane asigurate. Din această toamnă, ei trebuie să achite o contribuție anuală de 2.430 lei (10% din salariul minim pe șase luni), pentru a-și păstra drepturile în sistemul public.

Plata se face în două tranșe: 607,5 lei (25%) la momentul depunerii Declarației Unice la ANAF, 1.822,5 lei (75%) până la data de 25 mai 2026.

Persoana devine asigurată imediat după achitarea primei tranșe.

Cine rămâne asigurat fără contribuție

Nu toate categoriile pierd această facilitate. În continuare, beneficiază gratuit de servicii medicale: copiii și tinerii până la 26 de ani (dacă sunt elevi, ucenici sau studenți), tinerii proveniți din sistemul de protecție a copilului, femeile însărcinate și lăuzele, pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei, persoanele cu handicap, bolnavii oncologici fără venituri, persoanele private de libertate, victimele traficului de persoane (pe o perioadă limitată), voluntarii din serviciile de urgență și donatorii de celule stem.

Schimbarea legislativă a lăsat descoperite zeci de mii de familii ieșene. În multe cazuri, soțiile casnice sau părinții vârstnici aflați în întreținerea copiilor lor nu mai beneficiază automat de servicii medicale. „Este o povară greu de dus. Mulți dintre acești oameni nu au venituri proprii și nici posibilitatea de a plăti peste 2.400 de lei pe an. Practic, sunt puși să aleagă între a plăti contribuția sau a risca să suporte costurile uriașe ale unor servicii medicale în caz de boală”, spun reprezentanți ai organizațiilor civice din Iași.

Consecințe pentru spitalele din Iași

Orașul, care este principalul centru medical al Moldovei, ar putea resimți presiuni suplimentare. Persoanele neasigurate se vor adresa în continuare spitalelor, dar costurile pentru tratamente și urgențe vor trebui suportate de ele sau recuperate prin alte mecanisme financiare. În practică, spun medicii, aceste sume sunt greu de încasat.

Ce trebuie să facă ieșenii care vor să rămână asigurați? Depun Declarația Unică la ANAF (se găsește online, pe site-ul instituției). Achită prima tranșă de 607,5 lei. Plătesc a doua tranșă de 1.822,5 lei până la 25 mai 2026. Devine imediat asigurat după achitarea primei tranșe.

Decizia de a elimina statutul de coasigurat afectează zeci de mii de ieșeni și transformă accesul la sănătate într-o povară financiară pentru multe familii. În timp ce Guvernul vorbește despre necesitatea de a crește colectarea la buget, realitatea din județ arată că peste un sfert de milion de oameni riscă să rămână în afara sistemului medical public. Daniel BACIU