Piața chiriilor din Iași traversează o transformare majoră

Datele celui mai recent sondaj anual realizat de cea mai mare platformă de imobiliare din România arată că mai mult de jumătate dintre respondenți au un buget lunar de peste 400 de euro, confirmând că pragul psihologic a fost depășit și acceptat de tot mai mulți chiriași.

Unul dintre cele mai vizibile trenduri este creșterea disponibilității studenților de a plăti chirii ridicate. În doar un an, proporția celor dispuși să aloce peste 400 de euro pe lună a crescut de la 34% (2024) la 48% (2025) – o creștere spectaculoasă de 14 puncte procentuale.

Sprijinul financiar al părinților rămâne decisiv pentru majoritatea studenților, însă și aici se observă o schimbare: 76% sunt ajutați de familie, față de 81% anul trecut. Tendința sugerează o responsabilizare treptată, cu o parte mai mare de tineri care încep să își asume singuri costurile. „Tot mai mulți studenți preferă să locuiască singuri, chiar și în condițiile unor chirii mari. De asemenea, observăm o creștere a încrederii în agenții imobiliari – aproape 34% dintre studenți apelează acum la servicii specializate, față de 26% în 2024”, explică Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe.

Pentru nonstudenți, motivațiile diferă. 52% văd chiria ca pe o soluție provizorie până la achiziționarea unei locuințe, un procent în scădere față de 54% în 2024. Totodată, 23% declară că nu doresc să se angajeze la un credit ipotecar pe termen lung, preferând flexibilitatea pe care o oferă chiria.

Evident, piața chiriilor din Iași se aliniază trendului național: pragul de 400 de euro a devenit norma, iar studenții – odinioară chiriașii cu cele mai mici bugete – se adaptează rapid la noile realități.

La nivel general, 66% dintre chiriași preferă apartamentele cu două camere, considerate echilibrul ideal între confort și preț. Garsonierele sunt dorite de 37% dintre respondenți, iar apartamentele cu trei camere câștigă teren, ajungând la 23% în 2025 (față de 20% în 2024).

Mobilarea completă rămâne criteriul principal, atât pentru studenți, cât și pentru nonstudenți. Pentru tineri, urmează mobilarea modernă și costurile reduse de întreținere, în timp ce pentru chiriașii angajați sau familiști contează mai mult libertatea de amenajare și confortul imediat.

Când vine vorba de așteptările față de proprietari, prețul corect continuă să fie principala cerință (57% în 2025, față de 60% în 2024). Urmează dorința ca proprietarii să nu fie intruzivi (27%) și existența unui contract clar (12%).

Aceste date confirmă că transparența și predictibilitatea sunt esențiale pentru încrederea pe piața chiriilor.

În paralel, nonstudenții capătă o pondere tot mai mare, iar diversificarea cerințelor (de la mobilare completă la libertatea de personalizare) arată o piață dinamică, tensionată între prețuri mari și nevoia de confort. Daniel BACIU