Piața imobiliară ieșeană: cererea există, dar nu mai poate ține pasul cu prețurile

* piața a încetinit vizibil, iar ritmul vânzărilor este departe de perioada de boom imobiliar * paradoxal, însă, prețurile explodează: apartamentele din Iași s-au scumpit cu 15% într-un singur an * locuințele noi au trecut de pragul critic de 2.000 de euro/mp util, iar cele vechi se apropie periculos de acest nivel, cu o medie de 1.941 euro/mp

Piața imobiliară din Iași trăiește un moment care sfidează logica economică și pune presiune direct pe mii de familii: mai puține tranzacții ca niciodată în ultimii ani, dar prețuri mai mari ca oricând. Este imaginea unui oraș care continuă să crească pe hârtie, dar în realitate începe să se blocheze.

În primele trei luni din 2026, doar 1.260 de apartamente au fost tranzacționate în județ, dintre care 897 în municipiu. Este un semnal de alarmă clar: cererea există, dar nu mai poate ține pasul cu prețurile. Comparativ cu anii anteriori, piața a încetinit vizibil, iar ritmul vânzărilor este departe de perioada de boom imobiliar care a definit ultimul deceniu.

Și totuși, în mod paradoxal, prețurile nu doar că nu scad – ele explodează. Apartamentele din Iași s-au scumpit cu 15% într-un singur an. Locuințele noi au trecut de pragul critic de 2.000 de euro/mp util, iar cele vechi se apropie periculos de acest nivel, cu o medie de 1.941 euro/mp. Pentru mulți ieșeni, acest prag înseamnă, pur și simplu, ieșirea din joc.

Se conturează astfel o ruptură tot mai evidentă între piață și realitate: salariile nu cresc în același ritm, dobânzile rămân ridicate, iar accesul la credit devine tot mai dificil. În aceste condiții, tot mai mulți potențiali cumpărători aleg să amâne decizia sau renunță complet.

În spatele acestor cifre se ascunde însă o schimbare profundă. Nu doar apartamentele sunt mai greu de vândut – structura tranzacțiilor s-a modificat. Din totalul de 5.124 de imobile tranzacționate în județ, cele mai multe sunt terenuri, în special intravilane. Este un indiciu clar că dezvoltatorii încă mizează pe viitor, dar prezentul începe să scârțâie.

Municipiul Iași rămâne, totuși, epicentrul pieței. Aici se concentrează majoritatea tranzacțiilor, dar și cele mai mari creșteri de prețuri. Orașul continuă să atragă populație, investiții și proiecte, însă această presiune constantă începe să producă efecte adverse: locuințe tot mai scumpe, acces tot mai limitat și o piață tot mai selectivă.

Pentru tineri, situația devine critică. Avansurile cresc, ratele sunt imprevizibile, iar diferența dintre venituri și prețurile cerute se adâncește. Practic, visul unei locuințe proprii se îndepărtează pentru o parte importantă a populației active.

În același timp, vânzătorii și dezvoltatorii nu par dispuși să cedeze. Costurile ridicate de construcție, prețurile terenurilor și așteptările pieței mențin nivelul ridicat al ofertelor.

În perspectivă, există două scenarii posibile. Fie piața își revine printr-o relaxare a condițiilor de creditare și o reluare a cererii, fie asistăm la o corecție inevitabilă, în care prețurile vor fi forțate să se ajusteze la realitatea economică.

Până atunci, Iașul rămâne prins într-un paradox periculos: un oraș în expansiune, dar cu o piață imobiliară care începe să dea semne de oboseală. Daniel BACIU