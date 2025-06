Plopii fără soț … au devenit cu soț

Furtuna de miercuri seară a pus la pământ unul dintre plopii din Bucium, cunoscuți ca fiind sursă de inspirație pentru Mihai Eminescu. Imediat, autoritățile au decis tăierea altor doi plopi, care reprezentau un pericol, așa că, în momentul de față au mai rămas doar 14 din cei 29 de plopi care au fost inițial acolo. Arborii au 259 de ani și au fost clasificați drept monumente ale naturii, în 1979.

Furtuna cu vânt puternic a pus la pământ în câteva secunde unul din plopii de la Plopii fără soți. În cădere, arborele a distrus o terasă și o mașină, dar mai ales un simbol al culturii și literaturii românești. A doua zi, la fața locului s-au deplasat atât cei de la Servicii Publice, cât și reprezentanții Academiei Române și ai Agenției Județene de Mediu. Oamenii spun însă că prea târziu autoritățile se interesează de vestiții plopi. „Totuși, sunt plopii lui Eminescu... Nu interesează pe nimeni absolut nimic. La noi, după ce se întâmplă o nenorocire, atunci se iau măsuri. Și mai sunt de căzut. Uitați, numai scorbură. Puteau să... cum este teiul lui Eminescu se putea și aici face ceva. Dar pentru asta trebuie să te deplasezi. Eminescu pe aici trecea și făcea versurile Veronicăi: Pe lângă plopii fără soț adesea am trecut, mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut”, spune o ieșeancă.

„Dacă era în cursul zilei vă dați seama că... și erau copii în parc, erau cu părinți, bunici ar fi fost o tragedie și mai mare. Eu zic că e bine, totuși, să se umble la ei pentru că asta e situația. Nu avem ce face. Sunt importanți, dar vă dați seama... cred că viața e mai importantă. Trebuie verificați, să vadă care mai sunt buni, care nu mai sunt buni și trebuie luate niște măsuri”, spune un ieșean.

Din 29 au rămas 14 plopi

Academia Română deja făcuse o adresă pentru tăierea a doi plopi, dar nu și cel care a căzut. În 2014 mai existau 19 din cei 29 de plopi inițiali. Doi au fost tăiați în anii trecuți, iar odată cu cel căzut acum au fost tăiați și cei pentru care exista aviz. Astfel, în prezent mai avem doar 14 plopi în Bucium. „La momentul acesta, copacii au 269 de ani. Pentru doi, acum câțiva ani de zile, s-a intervenit. Acum se intervine pentru încă doi. Unul are aviz de la Academia Română, cel cu scorbură pentru care am venit astăzi aici. Urmează să tăiem încă unul, cel care se sprijină pe acel arbore. Ceilalți vor fi toaletați. Academia Română, în urma adresei care va veni de la Primăria Iași, am înțeles că vor să coboare coronamentul până nu va mai prezenta pericol”, spune Ramona Ciobanu, reprezentantul Direcției Județene de Mediu.

„Plopii fără soț au o vârstă considerabilă și sunt în pericol având în vedere că plopul nu este un arbore de cursă lungă, să spun așa. Există posibilitatea să mai intervină probleme legate de acești arbori. Noi incercăm, prin tăierile de corecție aprobate, de asemenea, de cei de la Academia Română, să limităm dimensiunile coroanelor. Să îndepărtăm, în special, partea uscată și astfel, în cazul unor vânturi puternice, să limităm riscul de rupere sau prăbușire a acestor arbori. Având vârsta înaintată, noi putem aplica soluție, în situația în care aceste soluții se găsesc de către specialiști, de către cercetători și suntem deschiși la orice variantă și opțiune prezentată de cei de la Academia Română pentru a încerca eventualele tratamente, daca acestea există sau sunt posibile. Având în vedere vârsta înaintată a arborilor și starea generală alterată nu știu în ce măsură se pot găsi soluții eficiente pentru însănătoșirea sau prelungirea vieții acestora. Susținerea metalică se pretează pentru copacii cu ramuri radiculare, în sensul în care nu sunt columnare ca un plop. În momentul în care starea generală a arborelui este degradată, vă dați seama, acest lucru nu ajută la nimic”, explică Laurențiu Ivan, directorul Servicii Publice Iași.

Plopii fără soț sunt și un element de fracție turistică în Iași, fiind celebru la nivel național ca sursă de inspirație în poeziile lui Mihai Eminescu, mai ales cele dedicate Veronicăi Micle. Maria STANCU