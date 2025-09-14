„Pod aerian” Israel – Ucraina, via Aeroportul Iași

Iașul devine, la finalul acestei luni, un nod aerian de importanță internațională. Zeci de mii de evrei hasidici din Israel se pregătesc să călătorească spre orașul ucrainean Uman, loc de pelerinaj major al iudaismului, iar Aeroportul Internațional Iași va juca un rol central în acest „pod aerian” special organizat pentru sărbătoarea de Roş Haşana (Anul Nou Evreiesc).

Între 25 și 29 septembrie, din Tel Aviv vor ateriza la Iași curse charter dedicate pelerinilor, ceea ce va duce la un trafic de pasageri cu mult peste media obișnuită. Reprezentanții aerogării ieșene au transmis deja recomandări clare pentru toți călătorii care au zboruri programate în acea perioadă. „Dacă ora zborului dumneavoastră se suprapune cu programul acestor curse, vă recomandăm să vă prezentați la aeroport cu cel puțin trei ore înainte de decolare, pentru a evita întârzierile cauzate de aglomerație. Va fi amenajat un culoar special pentru pelerini, iar echipe de polițiști și jandarmi vor fi mobilizate pentru gestionarea fluxurilor de pasageri”, au precizat oficialii aeroportului.

Pentru Aeroportul Iași, care tocmai și-a deschis noul terminal, această perioadă va fi un test logistic și de organizare. În doar câteva zile, mii de pasageri suplimentari vor tranzita zona de securitate și control al documentelor, ceea ce va solicita atât personalul aeroportului, cât și forțele de ordine.

Un fenomen religios și logistic de amploare

Pelerinajul de la Uman are o încărcătură spirituală aparte pentru comunitatea evreiască. Aici se află mormântul rabinului Nachman din Breslau (1772–1810), unul dintre marii învățători ai hasidismului, care i-a îndemnat pe discipoli să îl viziteze în fiecare an de Roş Haşana. De peste două secole, tradiția s-a păstrat, iar în ultimele decenii fenomenul a luat proporții impresionante, cu zeci de mii de credincioși veniți din toată lumea.

Chiar și în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, hasidicii nu renunță la acest drum. În 2024, autoritățile ucrainene au raportat aproximativ 32.000 de pelerini la Uman, iar anul acesta cifrele se anunță similare.

Anul trecut, mulți dintre pelerini au ales să aterizeze pe Aeroportul Bacău, după ce Republica Moldova nu a permis tranzitul pe teritoriul său. Situația se repetă și acum: România rămâne principala poartă de intrare spre Ucraina pentru credincioșii israelieni.

Cel puțin patru companii aeriene vor opera curse charter între Tel Aviv și aeroporturile din Iași, Suceava și Bacău, asigurând împreună peste 100 de zboruri dus-întors în doar câteva zile. De la aceste aeroporturi, pelerinii continuă drumul spre graniță, în convoaie organizate, cu autocare sau microbuze puse la dispoziție special pentru acest eveniment.

Pentru comunitatea locală, fenomenul are și o dimensiune vizibilă în oraș. În zilele respective, în zona aeroportului vor fi vizibile grupuri mari de pelerini, recunoscuți după ținutele lor tradiționale: pălării negre, caftane și șaluri de rugăciune. În plus, hotelurile din Iași și din împrejurimi pot înregistra o creștere a gradului de ocupare, având în vedere că mulți dintre călători petrec o noapte aici înainte de a continua traseul.

Pe de altă parte, pentru pasagerii obișnuiți, perioada 25–29 septembrie ar putea însemna timpi de așteptare mai mari și proceduri de securitate mai riguroase. Daniel BACIU