Poli Iași ia în calcul doar victoria cu FC Hermannstadt

* „Am mare încredere în jucătorii mei, sunt conștienți că trebuie să luăm puncte. Un punct nu știu dacă ne avantajează, depinde și de celelalte rezultate. Trebuie să câștigăm, nu avem altă variantă”, susține tehnicialul Politehnicii Iași

Poli Iași continuă lupta pentru evitarea retrogradării. Sâmbătă, 10 mai 2025, gruparea antrenată de Vasile Miriuță se va deplasa la Sibiu, unde va da piept cu FC Hermannstadt, liderul din play-out-ul Superligii României. Tehnicianul grupării din Copou nu acceptă alt rezultat în afară de victorie, chiar dacă este conștient că elevii lui au o misiune extrem de dificilă în fața trupei pregătite de Marius Măldărășanu. „Întâlnim o echipă foarte bună, cea mai bună din play-out. Poate că merita să fie în play-off. Am antrenat în două rânduri la Sibiu . Am un respect enorm pentru patronii de acolo, au făcut performanță. Pe Marius Măldărășanu îl respect foarte mult, rezultatele vorbesc pentru el. Venim după un egal cu Sepsi, suntem la mâna noastră, mai avem două jocuri, cel de sâmbătă este cel mai important. Mergem să câștigăm, altă variantă nu avem. Avem nevoie de trei puncte ca de aer. Va fi un meci foarte greu. Încă o dată, Hermannstadt e foarte bună, are jucători de valoare. Probabil va fi foarte multă lume la meci. Am mare încredere în jucătorii mei, sunt conștienți că trebuie să luăm puncte. Un punct nu știu dacă ne avantajează, depinde și de celelalte rezultate. Trebuie să câștigăm, nu avem altă variantă. Nu va fi ușor, trebuie să facem un meci perfect la Sibiu . Obiectivul este să ne salvăm direct. Asta mi-am propus când am preluat Poli Iași. Avem șansa să ne salvăm direct, trebuie să profităm. Suntem la mâna noastră, nu depindem de alte rezultate. Anul trecut, cu 27 de puncte, s-a rămas în divizie. Anul acesta, nu este sigur că rămâi cu 30 de puncte în prima ligă, la ce rezultate sunt. E bine că suntem la mâna noastră. Avem 28 de puncte și nu suntem siguri că rămânem în prima divizie”, a declarat Vasile Miriuță, la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Hermannstadt.

Cum arată clasamentul înainte de penultima etapă din play-out

Înainte de penultima etapă din play-out-ul Superligii României, Poli Iași ocupă poziția a 10-a a clasamentului, cu 28 de puncte acumulate. Locul 13, primul care duce la barajul pentru menținere/promovare în prima ligă, este ocupat în acest moment de către FC Botoșani, grupare care are un total de 26 de puncte. Sepsi Sf. Gheorghe ocupă poziția a 14-a, cu 23 de puncte acumulate, în timp ce ultimele două poziții se află Unirea Slobozia, cu 21 de puncte, și Gloria Buzău, cu 16 puncte. Astfel, Poli Iași are nevoie de victorie pe terenul celor de la FC Hermannstadt, pentru a putea spera, în continuare, la salvarea directă de la retrogradare. Cristian ANDREI