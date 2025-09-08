Poliția intensifică supravegherea școlilor. Livrările prin curier, sub monitorizare strictă la Iași

* în prag de nou an școlar, Ministerul Afacerilor Interne anunță controale sporite la unitățile de învățământ: de la verificarea pachetelor trimise prin firme de curierat până la patrule canine * la Iași, măsurile vizează reducerea traficului de droguri și a violenței în rândul elevilor





Odată cu începutul noului an școlar, școlile din Iași și din întreaga țară intră sub un regim sporit de supraveghere. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat o serie de măsuri ferme pentru protecția elevilor, după ce fenomenul violenței și al consumului de droguri în mediul școlar a ajuns pe lista principalelor amenințări.

Secretarul de stat Bogdan Despescu a confirmat că Poliția va monitoriza livrările efectuate prin firmele de curierat direct la sediile unităților de învățământ, pentru a preveni introducerea de substanțe interzise sau obiecte periculoase. „Sunt vizate toate activitățile care pot crește siguranța în școli: de la controlul livrărilor prin curier, până la acțiuni de prevenire a traficului de droguri și patrule canine în zonele aglomerate”, a subliniat oficialul.

În paralel, forțele de ordine din Iași și din marile orașe vor intensifica și acțiunile de siguranță rutieră, având în vedere numărul tot mai mare de elevi care se deplasează zilnic pe trasee aglomerate.

Deși bilanțul ultimului an arată o scădere cu aproape 30% a cazurilor de violență fizică între elevi, autoritățile consideră că este nevoie de măsuri radicale pentru a preveni atât conflictele, cât și infiltrarea rețelelor de trafic de droguri în școli.

Noul plan de siguranță are o miză directă pentru comunitatea ieșeană, unde consumul de substanțe interzise în rândul adolescenților a ridicat semnale de alarmă în ultimii ani. Prin supravegherea livrărilor, introducerea patrulelor canine și o prezență constantă a polițiștilor în apropierea liceelor și școlilor generale, autoritățile speră să reducă riscurile și să transmită un semnal ferm: siguranța elevilor devine prioritate zero.

Teona SOARE