Poliţiştii ieșeni, trimiși să evite haosul din minivacanţă

Pentru cei mai mulţi dintre noi, minivacanţa de la mijloc de august înseamnă sfârâitul micilor pe grătar sau călătorii spre zonele turistice de la munte sau la mare. În Iaşi peste 180 de poliţişti îşi vor îndrepta privirile pe fiecare colţ de stradă şi vor fi vigilenţi la păstrarea ordinii şi siguranţei publice. Cel puţin declarativ.

Oamenii legii dau asigurări că vor fi asigurate măsuri pentru prevenirea faptelor antisociale şi menţinerea ordinii publice, în special în locurile aglomerate şi zonele de agrement.

Pentru a ajunge în siguranţă la destinaţie, poliţiştii rutieri vor acţiona pe căile de acces ce converg spre zonele de agrement, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens, pentru combaterea excesului de viteză, prevenirea accidentelor şi blocajelor rutiere, dirijarea, fluidizarea şi controlul circulaţiei. Aceştia vor folosi aparatura radar, aparatele etilotest şi Drug Test, în vederea depistării şoferilor care încalcă regulile de circulaţie. „Recomandăm cetăţenilor să circule prudent, să nu conducă dacă au consumat băuturi alcoolice şi să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri, care se află în trafic pentru siguranţa tuturor. Circulaţi cu viteză adaptată condiţiilor din trafic şi nu uitaţi de politeţea rutieră. Reamintim tuturor cetăţenilor să aibă în vedere un minimum de măsuri de autoprotecţie, pentru a petrece minivacanţa în siguranţă. Aveţi grijă de bunurile dumneavoastră şi de copiii care vă însoţesc, în special atunci când vă aflaţi în locuri aglomerate. Asiguraţi-vă că încuiaţi locuinţa când plecaţi de acasă. În caz de nevoie sau dacă aţi asistat ori aveţi cunoştinţă despre comiterea vreunei fapte antisociale, apelaţi cu încredere la cel mai apropiat poliţist sau sunaţi la 112”, a transmis Ioana Bîlea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie. Laura RADU