Polițiștii locali din Iași amenință cu proteste. Primarul avertizează: „Reducerea personalului ar afecta grav siguranța publică”

* principala nemulțumire vizează modificarea normei de locuitori la un polițist local – de la 1.000 la 1.200 de personae * în cazul Iașului, în paralel cu schimbarea modalității de raportare a populației (de la circa 395.000 de locuitori la 272.000, conform recensământului din 2021), această măsură ar însemna pierdea a 67 de posturi din cadrul Poliției Locale * practic, un întreg schimb de lucru ar dispărea

Organizația Sindicală Pro Lex – Poliția Locală Iași, parte a Sindicatului Național al Poliţiştilor şi Vameşilor Pro Lex, a solicitat Primăriei Municipiului Iași o întâlnire de urgență înainte de declanșarea unor proteste sindicale. Reprezentanții polițiștilor locali atrag atenția asupra unor probleme majore generate de reforma administrativă pregătită de Guvern, care ar putea duce la o reducere drastică a efectivelor.

Principala nemulțumire vizează modificarea normei de locuitori la un polițist local – de la 1.000 la 1.200 de persoane. În cazul Iașului, în paralel cu schimbarea modalității de raportare a populației (de la circa 395.000 de locuitori la 272.000, conform recensământului din 2021), această măsură ar însemna pierdea a 67 de posturi din cadrul Poliției Locale. Practic, un întreg schimb de lucru ar dispărea, spun sindicaliștii.

Poliția Locală Iași are în prezent o schemă aprobată de 361 de posturi, dar doar 291 sunt ocupate. În plus, situația este complicată și de îmbătrânirea forței de muncă: peste 60% dintre angajați au peste 55 de ani.

Sindicaliștii cer și constituirea unei comisii mixte de analiză pentru rezolvarea divergențelor interne; un calendar clar de dialog pentru soluționarea problemelor de logistică și echipamente.

Marți, 19 august 2025, a avut loc o discuție între primarul Mihai Chirica, reprezentantul Pro Lex Iași, Lucian Bunduc, și directorul Poliției Locale, Liviu Zanfirescu.

Primarul a avertizat că reducerea numărului de polițiști ar avea „efecte dramatice asupra siguranței publice”. Acesta a subliniat că Poliția Locală din Iași gestionează zilnic dirijarea traficului rutier – la intrările orașului intră 80.000 – 90.000 de mașini/zi; supravegherea celor 62.000 de elevi din municipiu și a altor 22.000 de elevi din comunele învecinate; siguranța celor 60.000 de studenți din universități; menținerea ordinii la cel mai mare pelerinaj religios din Europa de Est. „Reducerea personalului va duce la imposibilitatea asigurării patrulelor de zi și de noapte, a echipajelor rutiere și a intervențiilor rapide”, a declarat Mihai Chirica.

Comisie mixtă pentru soluții

Edilul și reprezentanții sindicali au convenit constituirea unei comisii mixte formate din reprezentanți ai Primăriei (Serviciul de Audit), ai sindicatului și ai conducerii Poliției Locale. Aceasta va analiza problemele și va elabora un calendar pentru rezolvarea solicitărilor privind mijloacele de transport, echipamentele de protecție, situațiile sociale ale angajaților.

„Consider că orice reformă administrativă este necesară și trebuie să ducă la debirocratizare, digitalizare și servicii mai bune pentru cetățeni. Însă prezența polițistului la stradă este esențială și nu poate fi înlocuită. Reorganizarea trebuie făcută cu grijă, ținând cont de siguranța oamenilor și de întinerirea personalului Poliției Locale”, a afirmat Mihai Chirica. Daniel BACIU