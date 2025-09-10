Polițiștii locali vor purta camere video de corp. În ce condiții pot fi filmați cetățenii

Un nou proiect legislativ aflat în dezbatere publică prevede că polițiștii locali din toată țara, inclusiv cei din Iași, vor putea fi dotați cu dispozitive de înregistrare audio-video de tip „bodycam”. Măsura vine după ce mai multe structuri locale au fost sancționate pentru utilizarea acestor echipamente fără bază legală.

În ultimii ani, numeroase incidente au ridicat problema transparenței și responsabilității în interacțiunile dintre polițiști și cetățeni. Bodycam-urile sunt văzute ca o soluție pentru documentarea intervențiilor în situații antisociale, pentru furnizarea de probe în anchete penale sau contravenționale, în scopul protejării polițiștilor împotriva acuzațiilor nefondate, dar și pentru instruirea profesională a personalului.

În lipsa unei reglementări clare, unele direcții de poliție locală au încercat să utilizeze astfel de echipamente, dar au fost sancționate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

La Cluj-Napoca, Constanța sau în Sectorul 4 din București, instanțele au obligat autoritățile locale să înceteze filmările și să șteargă datele, pentru că nu exista un temei legal care să justifice prelucrarea imaginilor și a sunetului.

Proiectul legislativ introduce un cadru legal explicit, cu garanții pentru protejarea drepturilor fundamentale: camerele nu vor filma permanent, ci doar în timpul unei intervenții sau al unei situații operative, înregistrările vor fi păstrate, de regulă, maximum 6 luni (excepție fac cazurile în care imaginile sunt folosite ca probe într-o anchetă, situație în care durata poate fi prelungită), doar persoane desemnate – conducători ai poliției, procurori, instanțe – vor putea viziona materialele, cu respectarea unor protocoale stricte, iar sistemele de stocare vor fi securizate, accesările vor fi logate, iar datele criptate.

Totodată, polițiștii vor purta însemne vizibile pe uniformă care să arate că sunt dotați cu bodycam, iar, unde situația permite, cetățenii vor fi anunțați verbal la începutul interacțiunii.

Cetățenii filmați vor putea să își exercite drepturile prevăzute de legislația GDPR: să solicite acces la date, să ceară rectificarea sau ștergerea lor (în condițiile în care nu fac parte dintr-o anchetă în curs), să fie informați despre scopul înregistrării.

Susținătorii proiectului consideră că măsura va aduce mai multă transparență și încredere între cetățeni și polițiști. În același timp, se ridică și semne de întrebare. Vor avea polițiștii locali suficiente resurse tehnice pentru a gestiona corect aceste date? Cum se va asigura că bodycam-urile nu sunt folosite abuziv sau în scopuri private? Ce impact va avea asupra relației directe, adesea tensionate, dintre cetățean și autoritatea locală?

Dacă va fi adoptat, proiectul legislativ va scoate polițiile locale din zona de ilegalitate și le va permite să utilizeze bodycam-uri cu respectarea regulilor de protecție a datelor. Pentru ieșeni, acest lucru ar putea însemna mai multă siguranță în interacțiunile cu poliția locală, dar și un motiv în plus de a-și cunoaște și exercita drepturile. Daniel BACIU